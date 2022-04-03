Что вас ожидает

Променад вдоль дворцов Петербурга

Мы начнем прогулку с набережной Невы: отсюда посмотрим на Меншиковский дворец, где проходили первые балы в Петербурге, и на Академию художеств, под крылом которой создавались изысканные балы художников. Затем обойдем вокруг зданий Эрмитажа и поговорим об императорских балах. А у Талиона вы узнаете о танцевальных клубах столицы. Далее предлагаю выбрать один из двух вариантов маршрута:

Пойти к Юсуповскому дворцу, чьи хозяева славились своими великолепными приемами, а оттуда — на Театральную площадь, где в Большом и Мариинском театрах работали те, кто учил танцам весь Петербург.

Или отправиться к Малому залу Филармонии — здесь Энгельгардт давал знаменитые маскарады, — и закончить у здания, где Дворянское собрание сдавало залы под танцы.

Бальная история и культура России

До основания Санкт-Петербурга в стране не существовало балов — но чем больше дворцов появлялось на берегах Невы, тем активнее развивались танцы и сопутствующие им традиции. Я подробно и увлекательно расскажу, как балы менялись на протяжении четырех столетий, поясню их типы и помогу вам погрузиться в великосветское прошлое.

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