Балы, красавицы, лакеи, юнкера

Погрузиться в бальную историю России и полюбоваться дворцами Петербурга на авторской экскурсии

5
2 отзыва
Индивидуальная
В столице Российской империи кипела вся общественная жизнь: политика, культура, развлечения.

В этом вихре великосветских условностей важной частью были балы.

О них я расскажу вам как автор кандидатской по истории балов и преподаватель танцев 18-19 веков.

О роскошных и камерных приемах, о бальных традициях и секретах.

А фоном станут центральные улицы и дворцы Петербурга.
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
Балы, красавицы, лакеи, юнкера
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Что вас ожидает

Променад вдоль дворцов Петербурга

Мы начнем прогулку с набережной Невы: отсюда посмотрим на Меншиковский дворец, где проходили первые балы в Петербурге, и на Академию художеств, под крылом которой создавались изысканные балы художников. Затем обойдем вокруг зданий Эрмитажа и поговорим об императорских балах. А у Талиона вы узнаете о танцевальных клубах столицы. Далее предлагаю выбрать один из двух вариантов маршрута:

  • Пойти к Юсуповскому дворцу, чьи хозяева славились своими великолепными приемами, а оттуда — на Театральную площадь, где в Большом и Мариинском театрах работали те, кто учил танцам весь Петербург.
  • Или отправиться к Малому залу Филармонии — здесь Энгельгардт давал знаменитые маскарады, — и закончить у здания, где Дворянское собрание сдавало залы под танцы.

Бальная история и культура России

До основания Санкт-Петербурга в стране не существовало балов — но чем больше дворцов появлялось на берегах Невы, тем активнее развивались танцы и сопутствующие им традиции. Я подробно и увлекательно расскажу, как балы менялись на протяжении четырех столетий, поясню их типы и помогу вам погрузиться в великосветское прошлое.

Организационные детали

  • У этой экскурсии два варианта маршрута на выбор — оба рассчитаны на то, что мы идем пешком. Маршрут по Невскому проспекту короче, а идущий к Мариинскому театру — заметно длиннее. По желанию можно проехать на общественном транспорте.
  • Стоимость экскурсии не меняется в зависимости от маршрута
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 10 лет

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
3 апр 2022
Я в восторге от атмосферы в которую удалось окунуться во время этой экскурсии! Настолько было душевно и интересно! Евгения очень внимательный организатор, с удовольствием отвечала на все вопросы. Удалось перенестись на полтора века назад и оценить как жила аристократия того времени.
Спасибо большое за полезные истории.
С удовольствием схожу в следующий раз!
Артём
2 апр 2022
Рекомендую!
Когда вы пойдёте на экскурсию,будет ощущение,что вас знакомит с городом человек,который Искренне и всей душой любит Санкт-Петербург,так оно и есть!
Нет такого,что вас прям водит экскурсовод,потому что вы закрашивать экскурсию,Евгения,рассказывает всё очень интересно и трепетно,словно вы просто давние друзья и приехли в гости и вам показывают достопримечательности,пр этом,создаётся ощущение,что на какое бы строение ты не указал - Евгения знает про него всё,и даже больше.
Очень понравилось,надеемся встретиться вновь!
Спасибо)

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