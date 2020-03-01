Гастрономические экскурсии по Санкт-Петербургу

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Познавательный алко-тур по лучшим заведениям барной столицы: пройти квест и найти новых друзей

Анатолий
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Анатолий – представитель гидов
Думаете, как отметить конец трудовой недели? Ищете новые впечатления и знакомства? Хотите прикоснуться к ночной жизни Петербурга? Все это вы сможете сделать на нашей вечеринке.

Мы расскажем о барной индустрии, проведем по злачным местам и научим веселиться!
1199 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 18 человек
Встреча возле магазина СТОКМАНН
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Бар-хоппинг по-питерски!
Бар-хоппинг по-питерски!

Что вас ожидает

В Питере — пить!
Мы встретимся в центре Петербурга и отправимся в веселое путешествие по барам. За один вечер вы обойдете несколько легендарных заведений, каждое с уникальной концепцией. Узнаете об истории мест и их владельцах, услышите забавные рассказы гида, вспомните песни про культуру пития и поборетесь за титул короля вечеринки, выполняя задания квеста.

Станцевать как Майкл Джексон или ворваться в бар с игрушечными пистолетами, замереть на целую минуту или погрустить в «Угрюмочной» — мы подберем особенный маршрут, который точно придется вам по душе. На память о вечере останутся профессиональные фотографии, памятные призы и яркие эмоции, обещаем! 

Кому подойдет экскурсия

Любителям веселого и познавательного отдыха и, конечно, всем тусовщикам. Для гостей это отличный способ познакомиться с барной культурой города, а местные жители точно откроют для себя новые интересные места.

Организационные детали

  • Внимание! Действует ограничение 18+. Возьмите, пожалуйста, с собой документ, удостоверяющий личность.
  • В барах действует Dress Code.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • В стоимость включены 4 гостевых шота в каждом баре нашей программы, остальные напитки приобретаются по желанию и оплачиваются отдельно со скидкой 5% на все меню в барах-участниках.
  • Бары находятся друг от друга на расстоянии 5-10 минут, передвигаемся пешком.
Бар-хоппинг по-питерски!
Бар-хоппинг по-питерски!
Бар-хоппинг по-питерски!
Бар-хоппинг по-питерски!
Бар-хоппинг по-питерски!
Бар-хоппинг по-питерски!

Экскурсия проводится в пятницу и субботу в 20:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле магазина СТОКМАНН.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анатолий
Анатолий
Меня зовут Анатолий. Я шесть лет проработал в барной индустрии и горячо люблю ее! Вместе с коллегами мы долгое время делали обзоры на рестораны, и однажды нам пришла мысль разработать квест по лучшим заведениям Санкт-Петербурга. А поскольку Питер славится своими барами, квест получился необычный! Мы умеем радовать и удивлять и будем счастливы познакомить вас с ночной жизнью города.
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