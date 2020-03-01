Гастрономические экскурсии по Санкт-Петербургу

Что вас ожидает

В Питере — пить!

Мы встретимся в центре Петербурга и отправимся в веселое путешествие по барам. За один вечер вы обойдете несколько легендарных заведений, каждое с уникальной концепцией. Узнаете об истории мест и их владельцах, услышите забавные рассказы гида, вспомните песни про культуру пития и поборетесь за титул короля вечеринки, выполняя задания квеста.

Станцевать как Майкл Джексон или ворваться в бар с игрушечными пистолетами, замереть на целую минуту или погрустить в «Угрюмочной» — мы подберем особенный маршрут, который точно придется вам по душе. На память о вечере останутся профессиональные фотографии, памятные призы и яркие эмоции, обещаем!

Кому подойдет экскурсия

Любителям веселого и познавательного отдыха и, конечно, всем тусовщикам. Для гостей это отличный способ познакомиться с барной культурой города, а местные жители точно откроют для себя новые интересные места.