Илья П. проводит ещё 5 экскурсий

Глазами островитянина

Я родился на Васильевском и живу здесь безвылазно всю жизнь. Меня можно смело назвать островитянином, и я хочу показать вам остров 🏝️ своими глазами - глазами островитянина. Васильевский замечательное место - он стоит как бы особняком от всех остальных городских районов. Сами жители города к нему относятся неоднозначно, вроде, Центр, а, вроде, как-то на отшибе, слишком помпезно имперский и одновременно заброшенный. А здесь очень, очень много Петербурга, я бы сказал это его квинтэссенция. Здесь можно найти Петербург на любой вкус.

Лабиринтами проходных дворов

Мы встретимся на Василеостровской и направимся к Первой линии, а потом вернемся обратно. Но идти будем не напрямик, а петляя по лабиринтам Васьки, заглядывая во дворы и неприметные переулки. На экскурсии 🧭 мы прогуляемся по самой колоритной улице в этих краях - улице Репина и вдоволь побродим по знаменитым питерским проходным дворам. Увидим роскошные особняки и необычные доходные дома, поищем артефакты ушедшей эпохи, посмотрим на сохранившиеся витражи и лепной декор и отыщем один из старейших храмов города.