Илья П. проводит ещё 5 экскурсий

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Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»

Илья П.
Илья П. – Гид из Санкт-Петербурга
Приглашаю вас на прогулку 👣 по Васильевскому острову.

Вернее сказать, по совсем небольшой его части.

Наш маршрут проложен от Василеостровской до Первой линии и обратно.

Идти будем лабиринтами проходных дворов с линии на линию, открывая, казалось бы, закрытые калитки и ворота.

Я покажу вам мир неизвестного и, может быть, неожиданного Петербурга, города «для своих».

Концентрация известных и не очень персонажей, которые жили здесь, огромна.

У каждого дома своя многослойная история 📖, свои секреты и тайны.
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Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
Глазами островитянина
Я родился на Васильевском и живу здесь безвылазно всю жизнь. Меня можно смело назвать островитянином, и я хочу показать вам остров 🏝️ своими глазами - глазами островитянина. Васильевский замечательное место - он стоит как бы особняком от всех остальных городских районов. Сами жители города к нему относятся неоднозначно, вроде, Центр, а, вроде, как-то на отшибе, слишком помпезно имперский и одновременно заброшенный. А здесь очень, очень много Петербурга, я бы сказал это его квинтэссенция. Здесь можно найти Петербург на любой вкус.
Лабиринтами проходных дворов
Мы встретимся на Василеостровской и направимся к Первой линии, а потом вернемся обратно. Но идти будем не напрямик, а петляя по лабиринтам Васьки, заглядывая во дворы и неприметные переулки. На экскурсии 🧭 мы прогуляемся по самой колоритной улице в этих краях - улице Репина и вдоволь побродим по знаменитым питерским проходным дворам. Увидим роскошные особняки и необычные доходные дома, поищем артефакты ушедшей эпохи, посмотрим на сохранившиеся витражи и лепной декор и отыщем один из старейших храмов города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Метро Василеостровская
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»
    Бесплатная экскурсия «Тайны Васильевского острова»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Илья П.
    Илья П.
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