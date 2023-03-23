Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вы получите
Проход в здание Кунсткамеры (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого). Для прохода в музей необходимо обратиться к охраннику на входе.
Самостоятельный осмотр экспозиций МАЭ (Кунсткамера) РАН за исключением залов «Первая астрономическая Обсерватория АН» и «Большой Готторпский глобус».
Как воспользоваться билетом
При бронировании укажите фамилию и имя человека, на которого оформляется заказ.
После бронирования вам на почту придет входной билет; распечатайте его перед посещением или сохраните в электронном виде.
Проход действителен только на день и сеанс, указанный на билете.
Попасть в музей можно в течение 30 минут с момента начала сеанса, указанного в билете.
Для прохода в музей необходимо обратиться к охраннику на входе.
Обратите внимание: билеты не подлежат возврату.
Организационные детали
При бронировании льготного билета с собой возьмите удостоверение личности и документы, подтверждающие льготу.
Время для прохода в музей: с 10:00 до 16:30 со вторника по пятницу.
В праздничные дни и каникулы на входе для посетителей с интернет-билетами могут образовываться небольшие очереди (около 10 минут); планируйте свое время заранее.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в здании Кунсткамеры
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кунсткамера — Организатор в Санкт-Петербурге
Предлагаем билеты в музей. Приобретая билет заранее, вы избежите очередей в кассе и сможете самостоятельно исследовать экспозиции обоих корпусов музея.