Спутник С. – Гид из Санкт-Петербурга

Зоологический музей 🖼 Зоологического института Российской академии наук основан в 1832 г.



на базе зоологических коллекций Натурального кабинета Кунсткамеры.



История 📖 коллекций восходит к истории 📖 первого отечественного музея – Кунсткамеры, основанного в 1714 году.



Из Москвы были перевезены естественноисторические коллекции, приобретенные Петром I во время его путешествия в Голландию в 1698 году, хранившиеся при Аптекарском приказе.



Эти коллекции содержали большое количество материалов по зоологии.



Некоторые из них сохранились в Зоологическом музее и институте до настоящего времени.