В экспозиции представлены систематические коллекции всех основных групп животных, биологические группы и диарамы, всего около 30000 экспонатов. Наибольший интерес для посетителей представляет экспозиция мамонтового раздела со знаменитым чучелом "Березовского мамонта", самым крупным скелетом мамонта, мумиями мамонят и остатками мягких тканей животных, сохранившихся в вечной мерзлоте в течение 20-55 тысяч лет. Уникальны также коллекции животных Центральной Азии с экземплярами, добытыми Пржевальским и Козловым, коллекция сумчатых животных, коллекции райских птиц, попугаев, колибри, хищных птиц, змей, моллюсков, кораллов и насекомых. Экспонируется более 100 биологических групп и 6 диарам
Наиболее ценные (уникальные) коллекции:
- Коллекция насекомых - 10000 ед. хр.
- Коллекция моллюсков - более 2300 ед. хр.
- Коллекция колибри - 131 ед. хр.
- Коллекция райских птиц - 42 ед. хр.
- Коллекция попугаев - 203 ед. хр.
- Коллекция воробьиных - 1033 ед. хр.
- Коллекция сумчатых - 84 ед. хр.
- Коллекция обезьян - 139 ед. хр.
- Коллекция мамонтов и мамонтовой фауны - 61 ед. хр.