Спутник С.
Спутник С. – Гид из Санкт-Петербурга
Зоологический музей 🖼 Зоологического института Российской академии наук основан в 1832 г.

на базе зоологических коллекций Натурального кабинета Кунсткамеры.

История 📖 коллекций восходит к истории 📖 первого отечественного музея – Кунсткамеры, основанного в 1714 году.

Из Москвы были перевезены естественноисторические коллекции, приобретенные Петром I во время его путешествия в Голландию в 1698 году, хранившиеся при Аптекарском приказе.

Эти коллекции содержали большое количество материалов по зоологии.

Некоторые из них сохранились в Зоологическом музее и институте до настоящего времени.
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Билеты

450 ₽ за человека

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Билет в Зоологический музей
Билет в Зоологический музей

Что вы увидите

  • Зоологический музей РАН
В экспозиции представлены систематические коллекции всех основных групп животных, биологические группы и диарамы, всего около 30000 экспонатов. Наибольший интерес для посетителей представляет экспозиция мамонтового раздела со знаменитым чучелом "Березовского мамонта", самым крупным скелетом мамонта, мумиями мамонят и остатками мягких тканей животных, сохранившихся в вечной мерзлоте в течение 20-55 тысяч лет. Уникальны также коллекции животных Центральной Азии с экземплярами, добытыми Пржевальским и Козловым, коллекция сумчатых животных, коллекции райских птиц, попугаев, колибри, хищных птиц, змей, моллюсков, кораллов и насекомых. Экспонируется более 100 биологических групп и 6 диарам

Наиболее ценные (уникальные) коллекции:

  • Коллекция насекомых - 10000 ед. хр.
  • Коллекция моллюсков - более 2300 ед. хр.
  • Коллекция колибри - 131 ед. хр.
  • Коллекция райских птиц - 42 ед. хр.
  • Коллекция попугаев - 203 ед. хр.
  • Коллекция воробьиных - 1033 ед. хр.
  • Коллекция сумчатых - 84 ед. хр.
  • Коллекция обезьян - 139 ед. хр.
  • Коллекция мамонтов и мамонтовой фауны - 61 ед. хр.
+Что входит
  • Входной ваучер в музей (без очереди) с открытой датой
Что не входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Университетская наб., 1
Билет в Зоологический музей
Билет в Зоологический музей
Билет в Зоологический музей
Билет в Зоологический музей

Доступно Ежедневно с 11:00 до 18:00 (вторник выходной)

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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