В прошлом на остров Новая Голландия было не так-то просто попасть. Но и мы ребята непростые, правда? На экскурсии мы обследуем остров вдоль и поперек и поучаствуем в занимательном квесте с шифрами и загадками. А по пути выясним, как здесь испытывали модели кораблей, как связана Новая Голландия с Адмиралтейством и куда отправляются путешествовать петербургские львы.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с островом

Новая Голландия — остров удивительный! Когда-то здесь был дворец Петра Великого (точно ли? И куда исчез?). Здесь испытывали модели кораблей и новые виды пороха. А еще находилась радиостанция и самая настоящая тюрьма! Во время экскурсии-квеста мы погуляем по острову и познакомимся с его историей. Какую роль он сыграл в строительстве Балтийского флота? Что случилось с островом во время Первой Мировой? И как он превратился в современный кластер?

Легенда о призраке

Говорят, на острове завелся призрак, и наша задача — отыскать его как можно скорее. Справимся? Не волнуйтесь, гид — профессиональный искатель приключений — обучит своим хитрым навыкам! Вам предстоит посоревноваться в ориентировании на острове, разгадать шифр и найти спрятанные ключи.

А в процессе вы узнаете, почему знаменитому архитектору пришла в голову идея взять и повернуть окна своего дома? Что происходит с теми, кто «лезет в бутылку»? И как путешествуют петербургские львы (всем ведь бывает полезно отправиться в путешествие, даже львам)?

Организационные детали