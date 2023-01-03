Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака

Узнать, как архитектор развернул окна квартиры, куда делся дворец Петра и где прячется призрак?

В прошлом на остров Новая Голландия было не так-то просто попасть.

Но и мы ребята непростые, правда? На экскурсии мы обследуем остров вдоль и поперек и поучаствуем в занимательном квесте с шифрами и загадками.

А по пути выясним, как здесь испытывали модели кораблей, как связана Новая Голландия с Адмиралтейством и куда отправляются путешествовать петербургские львы.
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Детский квест в Новой Голландии: в поисках таинственного призрака
Ближайшие даты:
9
янв
21
янв
22
янв
28
янв
29
янв
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с островом

Новая Голландия — остров удивительный! Когда-то здесь был дворец Петра Великого (точно ли? И куда исчез?). Здесь испытывали модели кораблей и новые виды пороха. А еще находилась радиостанция и самая настоящая тюрьма! Во время экскурсии-квеста мы погуляем по острову и познакомимся с его историей. Какую роль он сыграл в строительстве Балтийского флота? Что случилось с островом во время Первой Мировой? И как он превратился в современный кластер?

Легенда о призраке

Говорят, на острове завелся призрак, и наша задача — отыскать его как можно скорее. Справимся? Не волнуйтесь, гид — профессиональный искатель приключений — обучит своим хитрым навыкам! Вам предстоит посоревноваться в ориентировании на острове, разгадать шифр и найти спрятанные ключи.
А в процессе вы узнаете, почему знаменитому архитектору пришла в голову идея взять и повернуть окна своего дома? Что происходит с теми, кто «лезет в бутылку»? И как путешествуют петербургские львы (всем ведь бывает полезно отправиться в путешествие, даже львам)?

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет
  • Это семейная групповая экскурсия. Задания выполняются детьми совместно с родителями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе площади Труда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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