в среду, пятницу и субботу в 14:30

Что вас ожидает

Великолепные фасад и парадная

Дом на Колокольной улице архитектор Никонов строил для себя. Вам запомнится его изящный фасад со штукатурной отделкой в русском стиле, обнаженной кирпичной кладкой, кокошниками и многоцветной керамикой. Зайдя в парадную, вы увидите витражи, метлахскую плитку с орнаментом на полу, потрясающую лестницу и светлый холл с большими окнами.

Посещение коммунальной квартиры

Погружение в мир старинного декора продолжится в одной из коммунальных квартир дома. Вы посетите несколько роскошных комнат, где сохранились оригинальные интерьеры. В том числе, бывший музыкальный зал. Рассмотрите потрясающую лепнину, изразцовые печи, витражные стекла, рояль 1880 года, пюпитр и ртутное зеркало. А также услышите о загадочной башенке, которую видно из окна.

Любопытные факты о доходных домах

Мы раскроем, как был спланирован классический доходный дом, сколько комнат насчитывали барские квартиры и какова была стоимость их аренды. Как был устроен местный быт до появления «благ цивилизации», как происходило уплотнение и сколько человек должно было проживать в квартире после него. О современном состоянии дома расскажет хозяйка квартиры. Вы узнаете, как проводилась его реставрация и кто в нем живет сегодня.

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