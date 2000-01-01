в среду, пятницу и субботу в 14:30

Доходный дом Никонова изнутри

Посетить роскошную коммунальную квартиру и оценить элементы старинного декора

Петербург — один из немногих городов страны, где сохранились жилые квартиры с печами, витражами, лепниной и изразцами.

Приглашаем побывать в одной из них! Вы увидите оригинальную мебель, картины, рояль и даже ртутное зеркало.

Раскроете историю квартиры и всего дома, узнаете интересные факты об архитекторе Никонове и о том, как в советские времена происходило уплотнение.
Доходный дом Никонова изнутри
Доходный дом Никонова изнутри
Доходный дом Никонова изнутри
Доходный дом Никонова изнутри
Доходный дом Никонова изнутри
Доходный дом Никонова изнутри
Доходный дом Никонова изнутри
Доходный дом Никонова изнутри

Что вас ожидает

Великолепные фасад и парадная

Дом на Колокольной улице архитектор Никонов строил для себя. Вам запомнится его изящный фасад со штукатурной отделкой в русском стиле, обнаженной кирпичной кладкой, кокошниками и многоцветной керамикой. Зайдя в парадную, вы увидите витражи, метлахскую плитку с орнаментом на полу, потрясающую лестницу и светлый холл с большими окнами.

Посещение коммунальной квартиры

Погружение в мир старинного декора продолжится в одной из коммунальных квартир дома. Вы посетите несколько роскошных комнат, где сохранились оригинальные интерьеры. В том числе, бывший музыкальный зал. Рассмотрите потрясающую лепнину, изразцовые печи, витражные стекла, рояль 1880 года, пюпитр и ртутное зеркало. А также услышите о загадочной башенке, которую видно из окна.

Любопытные факты о доходных домах

Мы раскроем, как был спланирован классический доходный дом, сколько комнат насчитывали барские квартиры и какова была стоимость их аренды. Как был устроен местный быт до появления «благ цивилизации», как происходило уплотнение и сколько человек должно было проживать в квартире после него. О современном состоянии дома расскажет хозяйка квартиры. Вы узнаете, как проводилась его реставрация и кто в нем живет сегодня.

Организационные детали

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. Колокольная
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 14:30
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в среду, пятницу и субботу в 14:30

Анна
Анна
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по «Северной столице». Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!
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