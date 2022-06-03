Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Моя авторская программа посвящена особняку Чичерина (отель «Талион»), и «Литературному кафе» — ресторану, где бывал еще Пушкин. Эти здания мы рассмотрим в контексте знаменитой династии купцов Елисеевых. Я расскажу вам их правдивую историю как исследователь-биограф, поделюсь любопытными фактами и обращу внимание на детали залов.

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Что вас ожидает

Отель-дворец Талион

Мы встретимся у нарядного здания на углу Мойки и Невского — дома генерал-полицмейстера Чичерина, где сегодня расположился отель Талион. Фасад, парадные залы и гостиные Елисеевых в разных архитектурных стилях — изучим всё. На фоне великолепных интерьеров вы погрузитесь в богатые хроники дома и узнаете, какие выдающиеся люди здесь бывали. А еще откроете советскую историю здания, посетив зал бывшего кинотеатра «Баррикада».

«Литературное кафе»: попить чай, как Пушкин

Вторая часть экскурсии посвящена соседнему дому на Невском, где Елисеев открыл свою первую лавку. Кстати, вы услышите подлинную историю знаменитых купцов: увлекательная легенда о том, что Петр Елисеев прославился, работая садовником у графа Шереметьева в Москве, — правда или вымысел? В «Литературном кафе» осмотрим детали внутреннего убранства, а потом за чашечкой чая поговорим о кондитерской «Вольфа и Беранже», которая здесь располагалась.

За 2 часа я открою вам много любопытных сюжетов: например, знаете ли вы, что есть не только купцы, но и банкиры Елисеевы и что связывает их с Эрмитажем?

Экскурсия проиллюстрирована газетными вырезками и архивными фотографиями мест, в которых вы окажетесь.

Кому подойдет экскурсия

Интересно будет как гостям Северной столицы, так и петербуржцам, которые хотят глубже узнать историю города.