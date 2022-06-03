Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Дом Чичерина и Литературное кафе: искусство и купечество

Путешествие сквозь время в шикарных интерьерах и знакомство с незаурядными людьми прошлого

Моя авторская программа посвящена особняку Чичерина (отель «Талион»), и «Литературному кафе» — ресторану, где бывал еще Пушкин. Эти здания мы рассмотрим в контексте знаменитой династии купцов Елисеевых.

Я расскажу вам их правдивую историю как исследователь-биограф, поделюсь любопытными фактами и обращу внимание на детали залов.
Дом Чичерина и Литературное кафе: искусство и купечество
Дом Чичерина и Литературное кафе: искусство и купечество
Дом Чичерина и Литературное кафе: искусство и купечество
Дом Чичерина и Литературное кафе: искусство и купечество
Дом Чичерина и Литературное кафе: искусство и купечество
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Что вас ожидает

Отель-дворец Талион

Мы встретимся у нарядного здания на углу Мойки и Невского — дома генерал-полицмейстера Чичерина, где сегодня расположился отель Талион. Фасад, парадные залы и гостиные Елисеевых в разных архитектурных стилях — изучим всё. На фоне великолепных интерьеров вы погрузитесь в богатые хроники дома и узнаете, какие выдающиеся люди здесь бывали. А еще откроете советскую историю здания, посетив зал бывшего кинотеатра «Баррикада».

«Литературное кафе»: попить чай, как Пушкин

Вторая часть экскурсии посвящена соседнему дому на Невском, где Елисеев открыл свою первую лавку. Кстати, вы услышите подлинную историю знаменитых купцов: увлекательная легенда о том, что Петр Елисеев прославился, работая садовником у графа Шереметьева в Москве, — правда или вымысел? В «Литературном кафе» осмотрим детали внутреннего убранства, а потом за чашечкой чая поговорим о кондитерской «Вольфа и Беранже», которая здесь располагалась.

За 2 часа я открою вам много любопытных сюжетов: например, знаете ли вы, что есть не только купцы, но и банкиры Елисеевы и что связывает их с Эрмитажем?

Экскурсия проиллюстрирована газетными вырезками и архивными фотографиями мест, в которых вы окажетесь.

Кому подойдет экскурсия

Интересно будет как гостям Северной столицы, так и петербуржцам, которые хотят глубже узнать историю города.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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