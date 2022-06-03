Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Мы встретимся у нарядного здания на углу Мойки и Невского — дома генерал-полицмейстера Чичерина, где сегодня расположился отель Талион. Фасад, парадные залы и гостиные Елисеевых в разных архитектурных стилях — изучим всё. На фоне великолепных интерьеров вы погрузитесь в богатые хроники дома и узнаете, какие выдающиеся люди здесь бывали. А еще откроете советскую историю здания, посетив зал бывшего кинотеатра «Баррикада».
Вторая часть экскурсии посвящена соседнему дому на Невском, где Елисеев открыл свою первую лавку. Кстати, вы услышите подлинную историю знаменитых купцов: увлекательная легенда о том, что Петр Елисеев прославился, работая садовником у графа Шереметьева в Москве, — правда или вымысел? В «Литературном кафе» осмотрим детали внутреннего убранства, а потом за чашечкой чая поговорим о кондитерской «Вольфа и Беранже», которая здесь располагалась.
За 2 часа я открою вам много любопытных сюжетов: например, знаете ли вы, что есть не только купцы, но и банкиры Елисеевы и что связывает их с Эрмитажем?
Экскурсия проиллюстрирована газетными вырезками и архивными фотографиями мест, в которых вы окажетесь.
Интересно будет как гостям Северной столицы, так и петербуржцам, которые хотят глубже узнать историю города.