Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс

Побывать в гостях у петербургского Шеф-повара и отведать блюда, которые подавались к царскому столу

Виктория
Виктория – Гид из Санкт-Петербурга
Петербургская кухня 🥧 — один из главных феноменов и брендов российской культуры, который сложился еще в царскую эпоху.

На дегустационном мастер-классе вы разберетесь, как Петербург стал законодателем кулинарной моды, поучаствуете в приготовлении блюд, которые подавали к дворянскому столу.

А также оцените лакомства и закуски, созданные по рецептам 19 века.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎓Мастер-класс
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🍤Можно и покушать
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 4 900 ₽ за человека

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Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс
Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс

Что вас ожидает

Кулинарное путешествие в старый Петербург
За три часа мы приоткроем дверь в мир дореволюционной дворянской и царской кухни 🥧 Петербурга. Разберемся, как изящно и органично она сочетала в себе русские, французские и итальянские корни. Также мы обсудим, что подавали к столу аристократов и монархов: как готовились и сервировались изысканные блюда. Например, вы научитесь отличать стиль итальянского повара, который готовил для императрицы Екатерины II.

Мастер-класс и дегустация: калейдоскоп вкусов и ароматов
Для вас и вместе с вами Шеф-повар Виктория создаст ароматные яства, которыми угощались гурманы царских времен. Вы поучаствуете в приготовлении блюд из дичи и птицы по оригинальным рецептурам 18 века, которые мы почерпнули из архивов монастырей и Царского села, работ искусствоведов и историков кулинарии. В нашем меню:

  • Соте из цыплять на креме из дичи
  • Соусъ из молодыхь утокь в вине с оливками
  • Côtelettes de volaille (рецепт французского повара для Елизаветы Петровны)
  • Картофельныя крокѳта с грибнымь соусомь
  • Струцель с яблоками

В дополнение к творческому кулинарному процессу вы продегустируете несколько аутентичных закусок и лакомств от Шеф-повара:

  • хрустадь из цыплять с бешемелью
  • хрустадь с кремом из зеленого гороху по-французски
  • равиоли из цесарки с белым вином 🍷
  • хлеб монастырский
  • торт шоколадный с абрикосным желе
  • тарталетка из миндального теста с ягоднымь кремомь
  • корзинка из крема

После незабываемого гастрономического опыта вы смело сможете сказать, что бывали в Петербурге царской эпохи — и даже пробовали его на вкус!

Организационные детали

  • В мастерской есть все необходимое для готовки, а также маски и одноразовые перчатки
  • Дегустационный мастер-класс проходит в мини-группе до 8 участников
Начало и место завершения
🚩 на улице Рубинштейна
Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс
Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс
Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс
Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс
Дворянская кухня Петербурга: дегустационный мастер-класс

Мастер-Класс проводится в субботу в 17:00

  • Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Виктория
Виктория
Добрый день! Меня зовут Виктория. Огромный интерес к истории старинной петербургской кухни, царских этикетов и пиршеств привели меня к профессиональному обучению в Италии. Мое формирование как шеф-повара прошло в профессиональных кулинарных школах Рима, Флоренции и Милана. Моя мечта — возродить дореволюционную кухню Петербурга в городе, который и по сей день пропитан итальянским и французским вдохновением. На моих дегустационных мастер-классах вы попробуете, увидите и оцените оригинальность аутентичных блюд и откроете секреты яркого мира кулинарии.
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