Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Что вас ожидает

Кулинарное путешествие в старый Петербург

За три часа мы приоткроем дверь в мир дореволюционной дворянской и царской кухни 🥧 Петербурга. Разберемся, как изящно и органично она сочетала в себе русские, французские и итальянские корни. Также мы обсудим, что подавали к столу аристократов и монархов: как готовились и сервировались изысканные блюда. Например, вы научитесь отличать стиль итальянского повара, который готовил для императрицы Екатерины II.

Мастер-класс и дегустация: калейдоскоп вкусов и ароматов

Для вас и вместе с вами Шеф-повар Виктория создаст ароматные яства, которыми угощались гурманы царских времен. Вы поучаствуете в приготовлении блюд из дичи и птицы по оригинальным рецептурам 18 века, которые мы почерпнули из архивов монастырей и Царского села, работ искусствоведов и историков кулинарии. В нашем меню:

Соте из цыплять на креме из дичи

Соусъ из молодыхь утокь в вине с оливками

Côtelettes de volaille (рецепт французского повара для Елизаветы Петровны)

Картофельныя крокѳта с грибнымь соусомь

Струцель с яблоками

В дополнение к творческому кулинарному процессу вы продегустируете несколько аутентичных закусок и лакомств от Шеф-повара:

хрустадь из цыплять с бешемелью

хрустадь с кремом из зеленого гороху по-французски

равиоли из цесарки с белым вином 🍷

хлеб монастырский

торт шоколадный с абрикосным желе

тарталетка из миндального теста с ягоднымь кремомь

корзинка из крема

После незабываемого гастрономического опыта вы смело сможете сказать, что бывали в Петербурге царской эпохи — и даже пробовали его на вкус!

Организационные детали