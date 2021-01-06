Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году. Их ждут, к ним готовятся и взрослые и дети. Они окутаны флером волшебства, символов и различных чудесных историй. Экскурсия по рождественскому Санкт-Петербургу расскажет, как готовились и праздновали Рождество в Северной столице, и как впервые по новому стилю отмечал Санкт-Петербург Новый 1704 Год на Троицкой площади.

Вы увидите город в праздничном убранстве, освещенный гирляндами фонариков, проедете по нарядному Невскому проспекту, остановитесь у рождественских елок на Исаакиевской и Дворцовой площадях, и узнаете, когда впервые появилась традиция устанавливать елки на улицах города, а затем и в домах. В ходе экскурсии Вы побываете на одной из Рождественских ярмарок Санкт-Петербурга.

Рождественские ярмарки в Санкт-Петербурге традиционно начинают работать задолго до наступления Нового Года и Рождества. Они создают атмосферу праздника, там можно приобрести подарки, сладости, познакомиться с кухней других стран и отведать традиционный согревающий напиток из горячего красного вина и ароматных специй – глинтвейн.

Экскурсионные остановки:

•Троицкая, Исаакиевская и Дворцовая площади

•площадь Растрелли

(остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).