Экскурсия «Ночь перед Рождеством» с посещением Рождественской ярмарки

Новый год и Рождество - самые любимые праздники в году

Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году.

Их ждут, к ним готовятся и взрослые и дети.

Они окутаны флером волшебства, символов и различных чудесных историй.

Экскурсия по рождественскому Санкт-Петербургу расскажет, как готовились и праздновали Рождество в Северной столице, и как впервые по новому стилю отмечал Санкт-Петербург Новый 1704 Год на Троицкой площади.
Экскурсия «Ночь перед Рождеством» с посещением Рождественской ярмарки
Экскурсия «Ночь перед Рождеством» с посещением Рождественской ярмарки
Экскурсия «Ночь перед Рождеством» с посещением Рождественской ярмарки
Экскурсия «Ночь перед Рождеством» с посещением Рождественской ярмарки

Что вы увидите 🤩

  • Суворовский проспект
  • Аничков дворец
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Никольский собор
  • Зимний дворец
  • Александровская колонна
  • Рождественская ярмарка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Новый год и Рождество – самые любимые праздники в году. Их ждут, к ним готовятся и взрослые и дети. Они окутаны флером волшебства, символов и различных чудесных историй. Экскурсия по рождественскому Санкт-Петербургу расскажет, как готовились и праздновали Рождество в Северной столице, и как впервые по новому стилю отмечал Санкт-Петербург Новый 1704 Год на Троицкой площади.
Вы увидите город в праздничном убранстве, освещенный гирляндами фонариков, проедете по нарядному Невскому проспекту, остановитесь у рождественских елок на Исаакиевской и Дворцовой площадях, и узнаете, когда впервые появилась традиция устанавливать елки на улицах города, а затем и в домах. В ходе экскурсии Вы побываете на одной из Рождественских ярмарок Санкт-Петербурга.
Рождественские ярмарки в Санкт-Петербурге традиционно начинают работать задолго до наступления Нового Года и Рождества. Они создают атмосферу праздника, там можно приобрести подарки, сладости, познакомиться с кухней других стран и отведать традиционный согревающий напиток из горячего красного вина и ароматных специй – глинтвейн.

Экскурсионные остановки:

    •Троицкая, Исаакиевская и Дворцовая площади
    •площадь Растрелли
    (остановки могут меняться в зависимости от дорожной ситуации).

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • транспортное обслуживание
    • услуги экскурсовода
    Что не входит?
    • личные расходы
    Место начала и завершения?
    Лиговский проспект, д. 10
    Когда и сколько длится?
    Когда: 06.01.2021 в 18:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    06.01.2021 в 18:00

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