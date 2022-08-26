Наша экскурсия начнется еще в автобусе, где экскурсовод расскажет об истории края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем, в Гатчине состоится знакомство с самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и знаменитый подземный переход. Здесь вам Эхо расскажет: кто первая дева, кто украл антрекот, кто разбил французов и др. На площади перед дворцом вы увидите памятник Павлу I скульптора И. Витали. Памятник императору, который вы видели в Павловске – копия с него.

Вторая часть программы пройдет в живописном парке. Здесь очень разнообразна растительность, которую посадили с учетом различия листвы и хвои. В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите павильон Орла на Длинном острове, павильон Венеры на острове Любви, Березовые и Адмиралтейские ворота, Лесную оранжерею, Птичник. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные водоемы - Белое и Серебряное озера, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова.