Экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворец и парк

Экскурсия в Гатчину

5
1 отзыв
Экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворец и парк
Экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворец и парк
Экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворец и парк
Экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворец и парк
Экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворец и парк
Экскурсия в Гатчину. Гатчинский дворец и парк
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Что вас ожидает 🤩

  • Гатчинский дворец
  • Подземный ход
  • Парк
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наша экскурсия начнется еще в автобусе, где экскурсовод расскажет об истории края и особенностях строительства Гатчинского дворца, о его английском стиле и рыцарском духе. Затем, в Гатчине состоится знакомство с самим дворцом. Гатчинский дворец, обладатель бесценных сокровищ, долгое время именовали пригородным Эрмитажем. Сейчас для осмотра открыты более 40 залов и знаменитый подземный переход. Здесь вам Эхо расскажет: кто первая дева, кто украл антрекот, кто разбил французов и др. На площади перед дворцом вы увидите памятник Павлу I скульптора И. Витали. Памятник императору, который вы видели в Павловске – копия с него.
Вторая часть программы пройдет в живописном парке. Здесь очень разнообразна растительность, которую посадили с учетом различия листвы и хвои. В парке много мостов, террас, эффектных каменных лестниц. Вы увидите павильон Орла на Длинном острове, павильон Венеры на острове Любви, Березовые и Адмиралтейские ворота, Лесную оранжерею, Птичник. Основой композиции прославленного парка Гатчины служат его живописные водоемы - Белое и Серебряное озера, Карпин пруд и разделяющие их острова и полуострова.

среда, пятница, воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по трассе в Гатчину из Петербурга. Транспортное обслуживание и входные билеты в парк и дворец
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Думская 2
Когда и сколько длится?
Когда: среда, пятница, воскресенье
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
  • Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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