Кунсткамера, или Музей 🖼 антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии Наук - это самый занимательный музей Санкт-Петербурга. Кунсткамера означает “кабинет редкостей”, который начал собирать Петр I: в его коллекцию входили всевозможные странные и интересные вещи, которые он привозил из своих путешествий. В наши дни в музее находится более 2 миллионов экспонатов и сейчас он считается символом Российской Академии Наук.

Вначале, это был только музей странностей, которые встречаются в животном мире, а иногда и у людей, но позже музей стал ориентироваться на предметы, раскрывающие с интересных сторон жизнь в других странах: Японии, Северной Америке, Монголии и Китае, Индонезии, Индии, Австралии - здесь представлены орудия труда и предметы быта.

Наиболее запоминающийся экспонат - заспиртованная голова Уильяма Монса, друга Петра I и брата его любовницы. Кроме этого, вы увидите еще множество интересных вещей и откроете для себя быт и обычаи дальних стран.

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