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Экскурсия в Кунсткамеру

3.6
26 отзывов
Спутник 8.
Спутник 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Музей 🖼 антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук – это главное хранилище странных и интересных экспонатов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🎫Онлайн билеты

  • 2 750 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в Кунсткамеру
Экскурсия в Кунсткамеру

Что вы увидите

  • Кунсткамера
Кунсткамера, или Музей 🖼 антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии Наук - это самый занимательный музей Санкт-Петербурга. Кунсткамера означает “кабинет редкостей”, который начал собирать Петр I: в его коллекцию входили всевозможные странные и интересные вещи, которые он привозил из своих путешествий. В наши дни в музее находится более 2 миллионов экспонатов и сейчас он считается символом Российской Академии Наук.
Вначале, это был только музей странностей, которые встречаются в животном мире, а иногда и у людей, но позже музей стал ориентироваться на предметы, раскрывающие с интересных сторон жизнь в других странах: Японии, Северной Америке, Монголии и Китае, Индонезии, Индии, Австралии - здесь представлены орудия труда и предметы быта.
Наиболее запоминающийся экспонат - заспиртованная голова Уильяма Монса, друга Петра I и брата его любовницы. Кроме этого, вы увидите еще множество интересных вещей и откроете для себя быт и обычаи дальних стран.
Приобрести электронный ваучер через сайт можно с помощью банковской карты, а также электронными деньгами или наличными в офисе «Спутника». Вы можете прийти в наш офис в Петербурге. Все платежи проводятся через систему CloudPayments или Яндекс. Кассу. Подробнее о системе оплаты можно посмотреть здесь.
  • Обратите внимание, что стоимость ваучера у нас на сайте отличается от стоимости билета в кассе музея. Мы берем все хлопоты по оформлению и регистрации вашего билета на себя — это экономит ваше время и позволяет избежать очереди, которая порой растягивается на сотню метров.
  • Билеты по номинальной стоимости доступны в кассе музея в порядке живой очереди.
  • Мы не выкупаем билеты 🎫 заранее, у нас нет запаса заранее выкупленных билетов, если билеты недоступны в кассах музея, то мы точно также не сможем оформить для вас входной ваучер.
Что входит
  • возможность не стоять в очереди
  • увлекательный рассказ об истории музея
  • дружеская атмосфера и интересные рекомендации от гида
  • посещения экспозиций «Большой Готторпский глобус» и «Первая Российская астрономическая обсерватория»
Что не входит
  • Перекус и вода
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало и место завершения
🚩 Университетская наб., 3
Экскурсия в Кунсткамеру
Экскурсия в Кунсткамеру
Экскурсия в Кунсткамеру
Экскурсия в Кунсткамеру
Экскурсия в Кунсткамеру

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник 8.
Спутник 8.
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26 отзывов оставили туристы

Спутник 8. проводит ещё 1 экскурсию

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