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Foto GO — яркий фототур на комфортном автомобиле

ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург удивительный по своей красоте и атмосфере город 🏙️.

Мы предлагаем Вам вместе сделать великолепный фотосет в лучших локациях.

Мы сможем посетить несколько объектов, ведь перемещаться мы будем на комфортном автомобиле 🚘.

Мы знаем, где и как создать лучшие фотографии 📸, но не забудем передать Вашу индивидуальность, личную харизму и стиль.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 🧘На выходные
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Foto GO — яркий фототур на комфортном автомобиле
Foto GO — яркий фототур на комфортном автомобиле

Что вы увидите

  • На выбор более 100 локаций для прогулки и фотосессии
Удачные снимки достаются подготовленным
В Санкт-Петербурге есть известные на весь мир архитектурные ансамбли, творения великих зодчих, и камерные, уютные таинственные места, пропитанные историей 📖. Мы предлагаем Вам вместе сделать великолепный фотосет в лучших локациях. Мы сможем посетить несколько объектов, ведь перемещаться мы будем на комфортном автомобиле 🚘 и внешние данные не имеют значения. Своей работой мы хотим показать как все люди и реальный мир вокруг нас красивы и неповторимы.
Показывая свои новые фотографии 📸 из Санкт-Петербурга вы будете испытывать настоящую гордость, а настоящий позитив и творческий драйв навсегда останутся в Вашем сердце.
Организационные детали
  • Рекомендуем отказаться в день проведения от одноцветной темной одежды. Но выбор всегда остается за участниками...
  • Наших гостей мы заберем по согласованному адресу в Санкт-Петербурге, а после приключения доставим обратно или в любую другую точку города. Какие именно локации мы посетим, мы согласуем в начале поездки.
  • В машине есть все необходимое, включая зонты. И погода нем не помешает!
  • У нас всегда позитивная и непринужденная обстановка. Уверены, вы влюбитесь ❤️ в наших ведущих и захотите встретиться на новых съемках снова и снова..
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги профессионального фотографа
  • Не менее 5 профессиональных фото из каждой локации
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Foto GO — яркий фототур на комфортном автомобиле
Foto GO — яркий фототур на комфортном автомобиле
Foto GO — яркий фототур на комфортном автомобиле
Foto GO — яркий фототур на комфортном автомобиле

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г.
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