На выбор более 100 локаций для прогулки и фотосессии
Удачные снимки достаются подготовленным
В Санкт-Петербурге есть известные на весь мир архитектурные ансамбли, творения великих зодчих, и камерные, уютные таинственные места, пропитанные историей 📖. Мы предлагаем Вам вместе сделать великолепный фотосет в лучших локациях. Мы сможем посетить несколько объектов, ведь перемещаться мы будем на комфортном автомобиле 🚘 и внешние данные не имеют значения. Своей работой мы хотим показать как все люди и реальный мир вокруг нас красивы и неповторимы.
Показывая свои новые фотографии 📸 из Санкт-Петербурга вы будете испытывать настоящую гордость, а настоящий позитив и творческий драйв навсегда останутся в Вашем сердце.
Организационные детали
Рекомендуем отказаться в день проведения от одноцветной темной одежды. Но выбор всегда остается за участниками...
Наших гостей мы заберем по согласованному адресу в Санкт-Петербурге, а после приключения доставим обратно или в любую другую точку города. Какие именно локации мы посетим, мы согласуем в начале поездки.
В машине есть все необходимое, включая зонты. И погода нем не помешает!
У нас всегда позитивная и непринужденная обстановка. Уверены, вы влюбитесь ❤️ в наших ведущих и захотите встретиться на новых съемках снова и снова..
Что входит
Транспорт
Услуги профессионального фотографа
Не менее 5 профессиональных фото из каждой локации
Что не входит
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.