Приглашаю вас отправиться в автопутешествие по Карелии на красном «Фольксвагене Жуке».



В этот маршрут включены самые необычные и красивые места.



Мы с вами побываем на таинственной Лысой горе и увидим волшебные камни, которые исполняют желания.



Вы узнаете, что калитки бывают съедобными, и попробуете другие традиционные блюда.



Также нас ждет заброшенная кирха, трогательный краеведческий музей, Ладожский маяк и живописные пейзажи по всему пути.