Авто-путешествие на красном фольксваген Жук в Карелию по самым необычным и красивым местам. Побываем на мистичной лысой горе, где повяжем ленты на любовь, деньги или вселенское счастье. Покажу волшебные камни, исполняющие желания. Попробуем блюда карельской кухни и узнаем, что калитку можно съесть. Увидим заброшенную, на первый взгляд, кирху. Посетим трогательный музей, посвященный культуре и народу Карелии. Побываем на красивейшем Ладожском маяке. Из путешествия ты привезешь новые мысли и фото! Хочешь в Карелию? Поехали со мной. )