Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию

Приглашаю вас отправиться в автопутешествие по Карелии на красном "Фольксвагене Жуке"

5
1 отзыв
Приглашаю вас отправиться в автопутешествие по Карелии на красном «Фольксвагене Жуке».

В этот маршрут включены самые необычные и красивые места.

Мы с вами побываем на таинственной Лысой горе и увидим волшебные камни, которые исполняют желания.

Вы узнаете, что калитки бывают съедобными, и попробуете другие традиционные блюда.

Также нас ждет заброшенная кирха, трогательный краеведческий музей, Ладожский маяк и живописные пейзажи по всему пути.
Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию
Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию
Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию
Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию
Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию
Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию
Карта желаний: автопутешествие на красном "Фольксвагене Жуке" в Карелию

Что вы увидите 🤩

  • Посмотришь самые необычные локации Карелии
  • Посетишь места силы
  • Загадаешь желания
  • Прикоснешься к целительным камням
  • Прогуляешься на живописном берегу Ладоги
  • Посетишь уютный музей, в котором можно все потрогать
  • Попробуешь калитки и другие блюда национальной кухни
  • Привезёшь красивые фото и видео
  • А главное, вернёшься с новыми силами и эмоциями!
Авто-путешествие на красном фольксваген Жук в Карелию по самым необычным и красивым местам. Побываем на мистичной лысой горе, где повяжем ленты на любовь, деньги или вселенское счастье. Покажу волшебные камни, исполняющие желания. Попробуем блюда карельской кухни и узнаем, что калитку можно съесть. Увидим заброшенную, на первый взгляд, кирху. Посетим трогательный музей, посвященный культуре и народу Карелии. Побываем на красивейшем Ладожском маяке. Из путешествия ты привезешь новые мысли и фото! Хочешь в Карелию? Поехали со мной. )
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
 Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • входные билеты по указанным точкам
  • необходимые атрибуты для загадывания желаний
  • чай в термосе и печенье
  • плед
  • подушки.
 Что не входит
  • Питание не включено.
  • Кушать будем три раза(по желанию). Первая остановка азс(там если нужно можно купить кофе/чай, сэндвич) около 200-250 руб., далее обед в Лахденпохья(есть разные варианты от 350 до 1200 руб), Ужин примерно так же. Можно вобще всю еду взять с собой из дома)
  • Отдельно оплачивается по желанию прогулка по Карельскому лесу верхом на лошади(по желанию) 1600 руб/ чел.
  • Так же есть возможность устроить пикник (по желанию)
Важная информация
  • После бронирования авто-путешествия связываться со мной по телефону +7 911 130 31 10, доступен вотсап и телеграм, а так же Инстаграм @pikku.karjala
  • С собой обязательно иметь паспорт!
  • Питание не включено в стоимость тура.
Время проведения: ежедневно в 9:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Ольга А.
Ольга А.
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