в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Что вас ожидает

Знаковое в Петербурге

На просторах Коломны легко обнаружить и княжеские особняки, и рабочие Адмиралтейские верфи. Вы увидите дворянский Юсуповский сад и изящный Никольский собор, прогуляетесь вдоль живописного канала Грибоедова и рассмотрите перспективу семимостья, загадав желание. Я расскажу о былых функциях Новой Голландии, ставшей модным городским пространством, и обращу ваше внимание на каждую деталь, ради которой стоит посещать удалённую от центра Коломну.

Были и небыли Коломны

Предметом нашего внимания станут не только сохранившиеся памятники, но и утраченная архитектура — например, взорванный в 1961 году храм Спаса на Сенной или стертый с лица земли храм Спаса на Водах. Вы узнаете, какое здание в стиле модернизм с рождения служит домом для госучреждений, с каким уголком Коломны связан учёный Менделеев и где находится единственная в Петербурге хоральная синагога. Мы развеем миф о названии Поцелуева моста и рассмотрим здания морских казарм. Я поделюсь с вами легендами и реальными историями Коломны, и в результате вы поймёте, что этот район города ничуть не скучнее «Золотого треугольника».