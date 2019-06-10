в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Коломна - другой Петербург

Прочувствовать дух уединённого района города, рассмотреть контрасты и узнать его сюжеты

4.9
7 отзывов
Мини-группа
Коломна — уголок Северной столицы, существующий в слегка сонливом петербургском ритме.

Здесь вы не встретите модных бутиков, кафе и фешенебельных отелей — зато увидите настоящий Петербург.

Познакомитесь с тайнами местных названий, жизнью разных сословий в давние времена и атмосферой самых необычных и непарадных кварталов города.

Я горячо люблю Коломну и с радостью поделюсь её историями, чтобы вы открыли Петербург с совершенно новой стороны.
Коломна - другой Петербург
Коломна - другой Петербург
Коломна - другой Петербург
Коломна - другой Петербург
Коломна - другой Петербург
Коломна - другой Петербург
Коломна - другой Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Знаковое в Петербурге

На просторах Коломны легко обнаружить и княжеские особняки, и рабочие Адмиралтейские верфи. Вы увидите дворянский Юсуповский сад и изящный Никольский собор, прогуляетесь вдоль живописного канала Грибоедова и рассмотрите перспективу семимостья, загадав желание. Я расскажу о былых функциях Новой Голландии, ставшей модным городским пространством, и обращу ваше внимание на каждую деталь, ради которой стоит посещать удалённую от центра Коломну.

Были и небыли Коломны

Предметом нашего внимания станут не только сохранившиеся памятники, но и утраченная архитектура — например, взорванный в 1961 году храм Спаса на Сенной или стертый с лица земли храм Спаса на Водах. Вы узнаете, какое здание в стиле модернизм с рождения служит домом для госучреждений, с каким уголком Коломны связан учёный Менделеев и где находится единственная в Петербурге хоральная синагога. Мы развеем миф о названии Поцелуева моста и рассмотрим здания морских казарм. Я поделюсь с вами легендами и реальными историями Коломны, и в результате вы поймёте, что этот район города ничуть не скучнее «Золотого треугольника».

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Сенная площадь
Когда и сколько длится
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
Д
10 июня 2019
Отличная экскурсия. Очень интересное место. Станислав, спасибо за отлично проведённое время.
Н
3 июня 2019
Спасибо Вячеславу за увлекательную экскурсию по Коломне - атмосферному, спокойному и неистоптанному туристами району Петербурга. Я узнала много нового об известных мне памятниках архитектуры и увидела немало неизвестных ранее и любопытных сооружений, таких как: бывший Декорационный цех Мариинского театра, морская тюрьма Бутылка, готический дворик Дома Городских Учреждений и др. Чувствовалось, что гид ведет экскурсию с удовольствием и свободно ориентируется в тематике. Маршрут был не очень протяженным, не утомительным, но составлен умело, чтобы захватить как можно больше интересных мест. Порадовал альбом Вячеслава с нетривиальной подборкой ретро-фотографий, поскольку часть сооружений Коломны до наших дней не дожила. Помимо собора Спас на Сенной, исчез Дом Сказка на Английском проспекте, пострадавший во время В. О. В. Могу рекомендовать экскурсию по Коломне как гостям нашего города, так и коренным петербуржцам.
И
7 мая 2019
Спасибо за чудесную экскурсию! Теперь у нас в Санкт - Петербурге появилось ещё одно любимое место - Коломна, благодаря гиду Станиславу.
Н
21 апр 2019
Спасибо Станиславу за замечательную экскурсию по маршруту "Коломна-другой Петербург". Узнала много нового. Пешеходная прогулка по не многолюдным местам Петербурга. Все очень познавательно!
А
15 апр 2019
Интересный район, красивые виды, хороший рассказ гида. Из пожеланий - была бы очень интересна экскурсия по местам, связанных с литературными произведениями или писателями, жившими в этом районе. Только по "Преступлению и наказанию" можно сделать отдельную экскурсию)
Т
31 мар 2019
Коломна - другой Петербург. Эту экскурсию выбрали специально, так как хотелось узнать город с другой стороны, куда обычно туристы редко попадают. Станислав хорошо придумал маршрут и мы смогли увидеть много интересного дома, бывшие рынки, соборы, синагоги, мосты, каналы. Всего неперечислить. Это надо видеть и ощущать, внимательно слушать. Заглянули и в хард рок кафе. А малая Голландия, а сколько островов. Мы Станиславу огромное спасибо за внимание к нашим вопросам, за его знание города, за иллюстрации, хорошую речь и, конечно же, дружелюбие. Рекомендуем. Будем еще в Петербурге обратимся к нему и к команде tripster
в
11 мар 2019
Большое спасибо Станиславу за отлично проведенную экскурсию в непростых погодных условиях!

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