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Лаунж Вояж по ночному городу

5
1 отзыв
ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы такой же романтик, как мы, для вас станет настоящим наслаждением лаунж-поездка, которая позволит увидеть замечательный, навевающий приятные мысли и позволяющий утонуть в своих огнях манящий ночной город 🏙️.

Под приятную музыку и приятное дружеское общение...
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Лаунж Вояж по ночному городу
Лаунж Вояж по ночному городу

Что вы увидите

  • Ночной Санкт-Петербург
Ночной Петербург просто завораживает
В его красоте хочется погрузиться в комфортную романтическую атмосферу и просто наслаждаться чарующим городом. И путь это удовольствие длится как можно дольше. Если вы такой же романтик, как мы, для вас станет настоящим наслаждением лаунж-поездка, которая позволит увидеть замечательный, навевающий приятные мысли и позволяющий утонуть в своих огнях манящий ночной город 🏙️. Под приятную музыку и приятное дружеское общение...
Организационные детали
  • С нами будет приятно побыть и в одиночестве, и с приятной компанией.
  • Вам не нужно ничего брать с собой.
  • Мы заберем Вам по адресу в Петербурге и наполненных новыми впечатлениями вернем обратно!
  • Забудьте обо всем! Получайте удовольствие...
Что входит
  • Автомобиль класса «Комфорт»
  • Угощения от Петербургских кондитеров
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Лаунж Вояж по ночному городу
Лаунж Вояж по ночному городу
Лаунж Вояж по ночному городу
Лаунж Вояж по ночному городу
Лаунж Вояж по ночному городу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г.
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