В его красоте хочется погрузиться в комфортную романтическую атмосферу и просто наслаждаться чарующим городом. И путь это удовольствие длится как можно дольше. Если вы такой же романтик, как мы, для вас станет настоящим наслаждением лаунж-поездка, которая позволит увидеть замечательный, навевающий приятные мысли и позволяющий утонуть в своих огнях манящий ночной город 🏙️. Под приятную музыку и приятное дружеское общение...
Организационные детали
С нами будет приятно побыть и в одиночестве, и с приятной компанией.
Вам не нужно ничего брать с собой.
Мы заберем Вам по адресу в Петербурге и наполненных новыми впечатлениями вернем обратно!
Забудьте обо всем! Получайте удовольствие...
Что входит
Автомобиль класса «Комфорт»
Угощения от Петербургских кондитеров
Что не входит
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.