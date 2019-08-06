6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Величественные фонтаны Петергофа

Во время прогулки по Петергофу вы увидите сотни роскошных фонтанов, которые по праву считались чудом инженерной мысли 18 века. Я покажу вам самые оригинальные фонтаны, которые именуют «шутихами»: они расположились в укромных уголках парка и всегда норовят неожиданно обрызгать водой гуляющих посетителей. Вы рассмотрите царственные фонтаны-чаши и мраморные Воронихинские колоннады, каскады Шахматная гора и Золотая гора. Узнаете историю Фаворитного фонтана, который императрица посвятила… своей собачке. Увидите самые роскошные фонтаны Петергофа: Солнце и Нептун, Адам и Ева, Римские фонтаны, Львиный каскад и многие другие! А в конце прогулки мы подойдем к самому известнейшему Большому каскаду с двумя гротами и легендарным фонтаном «Самсон».

Символика и история скульптур

Вы не только рассмотрите изящные фонтаны Петергофа, но и узнаете, какие истории с ними связаны и какие символы заложены в них архитекторами. Я познакомлю вас с героями античной мифологии, которые будут часто встречаться по время прогулки. Героями нашей экскурсии станут царь морей Нептун, нимфы, сирены, тритоны и, конечно Персей, образ которого в 18 веке тесно связывался с Петром I и его победами.