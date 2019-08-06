6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по самому красивому и величественному парку Петровской эпохи

Алла
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Алла – ваш гид
Чтобы прочувствовать дух Петровской эпохи, мы отправимся на прогулку по Петергофу – уникальному музею-заповеднику, где сосредоточилось огромное количество произведений искусства и архитектурных объектов.

Вы прогуляетесь по парадному парку, рассмотрите мощные фонтаны и разгадаете их символику, пробежите под непредсказуемыми «шутихами» и оцените роскошное убранство дворцов.

Моя главная цель – познакомить вас с изящной, бурлящей и искромётной душой Петергофа!
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
4.33
Летят алмазные фонтаны Петергофа
Летят алмазные фонтаны Петергофа

Что вас ожидает

Величественные фонтаны Петергофа
Во время прогулки по Петергофу вы увидите сотни роскошных фонтанов, которые по праву считались чудом инженерной мысли 18 века. Я покажу вам самые оригинальные фонтаны, которые именуют «шутихами»: они расположились в укромных уголках парка и всегда норовят неожиданно обрызгать водой гуляющих посетителей. Вы рассмотрите царственные фонтаны-чаши и мраморные Воронихинские колоннады, каскады Шахматная гора и Золотая гора. Узнаете историю Фаворитного фонтана, который императрица посвятила… своей собачке. Увидите самые роскошные фонтаны Петергофа: Солнце и Нептун, Адам и Ева, Римские фонтаны, Львиный каскад и многие другие! А в конце прогулки мы подойдем к самому известнейшему Большому каскаду с двумя гротами и легендарным фонтаном «Самсон».

Символика и история скульптур
Вы не только рассмотрите изящные фонтаны Петергофа, но и узнаете, какие истории с ними связаны и какие символы заложены в них архитекторами. Я познакомлю вас с героями античной мифологии, которые будут часто встречаться по время прогулки. Героями нашей экскурсии станут царь морей Нептун, нимфы, сирены, тритоны и, конечно Персей, образ которого в 18 веке тесно связывался с Петром I и его победами.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у Парадных ворот Верхнего сада (или, по желанию туристов, у причалов отправления метеора на Петергоф).
  • Нижний парк Петергофа работает в летнее время с 9:00 до 20:00 ежедневно (суббота – до 21:00). Кассы закрываются за полчаса до закрытия парка.
  • Фонтаны работают с 10:00 до 18:00 по рабочим дням, в воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 19:00. По субботам до 20:45 продлено время работы главных фонтанов.
  • Вход в Нижний парк, где находятся самые красивые и знаменитые фонтаны – платный, билеты не входят в стоимость экскурсии: взрослые – 450 руб, дети до 16 лет – бесплатно. школьники (с 16 лет), студенты и пенсионеры – 250 руб. Для иностранных граждан: взрослые – 900 руб, детям до 16 лет – бесплатно, старше – взрослый билет.
  • Из Питера до Петергофа ходит несколько маршруток: от метро «Автово», от Балтийского вокзала (метро «Балтийская») и от метро «Ленинский проспект». Время в пути – 30 минут.
  • Также можно добраться до Петергофа (Петродворца) за полчаса на метеоре – билет стоит дороже, но и впечатления от такой поездки намного ярче!
Летят алмазные фонтаны Петергофа
Летят алмазные фонтаны Петергофа
Летят алмазные фонтаны Петергофа
Летят алмазные фонтаны Петергофа
Летят алмазные фонтаны Петергофа
Летят алмазные фонтаны Петергофа
Летят алмазные фонтаны Петергофа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Люблю путешествовать, открывая что-то новое или давно забытое. Много лет занимаюсь фотографией, участник фотовыставок.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2019
Маршрут хорошо составлен, охватывает обе части Нижнего парка. Все хорошо! Нужно быть готовым к пешим прогулкам минимум на 2 часа:) и скорее на весь день только Петергоф, так как парк очень обширный, красивый, интересный, дополнительно можно после экскурсии остаться и посетить музеи. Спасибо, Алла!
25 июня 2019
Объем информации на экскурсии в пределах краткого путеводителя.
28 мая 2019
Спасибо!
27 мая 2019
Спасибо Алле за интересную и содержательную экскурсию. За професионализм и тактичность
Оксана
7 мая 2019
Осталась в полном восторге от этой экскурсии. Алла преподносит материал в лёгкой и интересной форме, не загружая большим количеством дат и цифр. Из экскурсии узнала от Аллы очень много интересной информации, которую раньше не знала. Особенно понравились рассказанные экскурсоводом легенды. Рекомендую туристам заказывать эту экскурсию в индивидуальном формате - на одну семью, компанию друзей и т.п. При бронировании этой экскурсии я дала согласие на присоединение других людей, о чем пожалела. Мне было больше интересно слушать информацию экскурсовода, а другим туристам- больше фотографироваться, нам приходилось их ждать....
Рекомендую!!!
1 июля 2018
Группа школьников была на экскурсии 22.06.2018 Ребята находились вдоволь, конечно с непривычки немного устали, но в итоге остались довольные, хотелось бы побольше занимательных фактов.

Алла проводит ещё 5 экскурсий

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