Скоростное путешествие на мотоцикле из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область

4.9
34 отзыва
Скоростное путешествие на мотоцикле из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область.

Я предоставлю все вещи для безопасной езды.

Во время экскурсии мы проедем по северной столице, затем по дороге пронесёмся через дамбу и прибудем в Кронштадт.

Ознакомимся с архитектурой города и посетим несколько важных памятников истории.
Мото-прогулка в Кронштадт
Мото-прогулка в Кронштадт
Мото-прогулка в Кронштадт
Мото-прогулка в Кронштадт
Мото-прогулка в Кронштадт

Что вы увидите 🤩

  • Санкт-Петербургу
  • Ленинградская область
  • дамба
  • город Кронштадт
Прогулка на мотоцикле в великий город Кронштадт.
Кроншта́дт — город-порт в России, расположенный на острове Котлин и прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и дамбе.
Для вас откроется мотоциклетный мир мы с вами проедем по дамбе и посетим Кронштадт.
Прогулка в динамичном стиле езды.
В Кронштадте посетим главную площадь у морского собора.
16+ (с 12 лет можно при условии, что родитель тоже поедет на втором мотоцикле)
Ограничение по весу: до 80кг
прогулка одновременно на 2 и более мотоциклах возможна вечерами, и крайне редко в дневное время

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Кронштадт
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • выдается шлем
  • перчатки и защита спины
  • и водитель с мотоциклом.
Место начала и завершения
Площадь Островского 6
Когда и сколько длится?
Когда: 24 часа в сутки до 27 октября
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

24 часа в сутки до 27 октября

Филатов Н.
Филатов Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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