Прогулка на мотоцикле в великий город Кронштадт.
Кроншта́дт — город-порт в России, расположенный на острове Котлин и прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и дамбе.
Для вас откроется мотоциклетный мир мы с вами проедем по дамбе и посетим Кронштадт.
Прогулка в динамичном стиле езды.
В Кронштадте посетим главную площадь у морского собора.
16+ (с 12 лет можно при условии, что родитель тоже поедет на втором мотоцикле)
Ограничение по весу: до 80кг
прогулка одновременно на 2 и более мотоциклах возможна вечерами, и крайне редко в дневное время