Прогулка на мотоцикле в великий город Кронштадт.

Кроншта́дт — город-порт в России, расположенный на острове Котлин и прилегающих к нему более мелких островах Финского залива и дамбе.

Для вас откроется мотоциклетный мир мы с вами проедем по дамбе и посетим Кронштадт.

Прогулка в динамичном стиле езды.

В Кронштадте посетим главную площадь у морского собора.

16+ (с 12 лет можно при условии, что родитель тоже поедет на втором мотоцикле)

Ограничение по весу: до 80кг

прогулка одновременно на 2 и более мотоциклах возможна вечерами, и крайне редко в дневное время