Маршрут экскурсии 🧭 "Музей без пробок" проходит по залам и галереям, не входящим в основной маршрут обзорной экскурсии по главному корпусу Эрмитажа. Поэтому "Эрмитаж без пробок" отлично подойдет тем, кто уже получил первые впечатления от музея во время прошлых визитов, видел "жемчужины" коллекции, окруженные толпами туристов, и хочет на этот раз провести время с удовольствием, в своем режиме, любуясь интерьерами, созданными специально, чтобы дополнять впечатления от экспонатов.

Во время экскурсии мы;

окунемся в мир благородной античности с ее беломраморными статуями богов и героев, воплощающих идеалы физической красоты и гражданственности, разнообразными по форме и выразительными по исполнению сосудами, выполненными искусными мастерами ещё до изобретения механического гончарного круга, удивительными по мастерству исполнения ювелирными украшениями и разными камнями

вдохновимся шедеврами дизайна музейного пространства, интерьерами Нового Эрмитажа, величественной Теребеньевской лестницей, залом истории 📖 древней живописи, 20колонным залом, большим и малым "просветами"

не обойдем вниманием и живопись, коллекцией которой так знаменит Эрмитаж. Мы познакомимся с коллекцией венецианской живописи Ренессанса, итальянской и испанской живописи 17-18 вв., а также с "голландцами" малыми (и не очень) и фламандцами.

Очень насыщенно, не правда ли? и без "пробок")