4.9
11 отзывов
Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Кому будет интересна эта экскурсия? Тем, кто уже изучил основной маршрут в Эрмитаже и видел главные шедевры.

Тем, кому хочется спокойствия и комфорта.

Вы сможете в своём режиме, с чувством, толком и расстановкой «пообщаться» с искусством благородной Античности и её беломраморными статуями богов и героев.

Полюбуетесь венецианской живописью Ренессанса, испанской живописью 17 и 18 веков, малыми голландцами.

Рассказ гида об увиденных произведениях поможет глубже понять гениальные творения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🧘На выходные
  • 🖼Музеи
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Музей «без пробок»
Музей «без пробок»

Что вы увидите

  • Новый Эрмитаж
  • экспозиция Античности
  • знаменитые интерьеры
  • итальянская живопись 16-18 веков
  • испанская живопись
  • нидерландская
  • фламандская живопись
Маршрут экскурсии 🧭 "Музей без пробок" проходит по залам и галереям, не входящим в основной маршрут обзорной экскурсии по главному корпусу Эрмитажа. Поэтому "Эрмитаж без пробок" отлично подойдет тем, кто уже получил первые впечатления от музея во время прошлых визитов, видел "жемчужины" коллекции, окруженные толпами туристов, и хочет на этот раз провести время с удовольствием, в своем режиме, любуясь интерьерами, созданными специально, чтобы дополнять впечатления от экспонатов.
Во время экскурсии мы;
  • окунемся в мир благородной античности с ее беломраморными статуями богов и героев, воплощающих идеалы физической красоты и гражданственности, разнообразными по форме и выразительными по исполнению сосудами, выполненными искусными мастерами ещё до изобретения механического гончарного круга, удивительными по мастерству исполнения ювелирными украшениями и разными камнями
  • вдохновимся шедеврами дизайна музейного пространства, интерьерами Нового Эрмитажа, величественной Теребеньевской лестницей, залом истории 📖 древней живописи, 20колонным залом, большим и малым "просветами"
  • не обойдем вниманием и живопись, коллекцией которой так знаменит Эрмитаж. Мы познакомимся с коллекцией венецианской живописи Ренессанса, итальянской и испанской живописи 17-18 вв., а также с "голландцами" малыми (и не очень) и фламандцами.
Очень насыщенно, не правда ли? и без "пробок")
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты на всех
Начало
🚩 Александровская колонна, Дворцовая площадь
Место завершения
🏁 Главный музейный корпус Эрмитажа
Музей «без пробок»
Музей «без пробок»
Музей «без пробок»
Музей «без пробок»
Музей «без пробок»
Музей «без пробок»
Музей «без пробок»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lily A.
Lily A.
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11 отзывов оставили туристы

Lily A. проводит ещё 5 экскурсий

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