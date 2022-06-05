Что вас ожидает

Готторпский глобус в Кунсткамере. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить экспозицию первого русского музея. А после в сопровождении гида вы познакомитесь со старейшим планетарием России — Готторпским глобусом. Вы услышите историю этой «вселенной в миниатюре», в которой нашлось место и страшному пожару, и фашистскому плену, и путешествиям. Внутрь глобуса, конечно, никого не пускают, но через потайную дверцу мы обязательно заглянем…

Мастер-класс и экскурсия в музее Фаберже. Вторая часть экскурсии посвящена ювелирному делу России. Проходя по залам музея, вы проследите, как Карл Фаберже превратил маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Увидите драгоценные изделия, принадлежавшие семье Романовых. А после на мастер-классе самостоятельно распишете игрушку, которую можно будет забрать с собой.

На автобусе по городу. В пути мы сделаем несколько экскурсионных остановок для фото — на Стрелке Васильевского острова и набережной Фонтанки (локации могут меняться). Также из автобуса вы увидите Летний сад, Троицкий мост и площадь, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности.

Организационные детали