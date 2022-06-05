Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже

Увидеть легендарный Готторпский глобус и открыть секреты ювелирного дела на автобусной экскурсии

Групповая
Эта экскурсия откроет для вас Петербург как город науки и мастеров.

В группе до 45 человек вы посетите старейший планетарий России — Готторпский глобус в Кунсткамере.

Увидите экспонаты петровской эпохи и откроете историю «вселенной в миниатюре».

А после рассмотрите драгоценности в музее Фаберже, узнаете о ювелирном деле и распишете игрушку на мастер-классе.
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Музейный Петербург: экскурсия в Кунсткамеру + мастер-класс в музее Фаберже
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Готторпский глобус в Кунсткамере. У вас будет время, чтобы самостоятельно изучить экспозицию первого русского музея. А после в сопровождении гида вы познакомитесь со старейшим планетарием России — Готторпским глобусом. Вы услышите историю этой «вселенной в миниатюре», в которой нашлось место и страшному пожару, и фашистскому плену, и путешествиям. Внутрь глобуса, конечно, никого не пускают, но через потайную дверцу мы обязательно заглянем…

Мастер-класс и экскурсия в музее Фаберже. Вторая часть экскурсии посвящена ювелирному делу России. Проходя по залам музея, вы проследите, как Карл Фаберже превратил маленькую мастерскую во всемирно известную ювелирную компанию. Увидите драгоценные изделия, принадлежавшие семье Романовых. А после на мастер-классе самостоятельно распишете игрушку, которую можно будет забрать с собой.

На автобусе по городу. В пути мы сделаем несколько экскурсионных остановок для фото — на Стрелке Васильевского острова и набережной Фонтанки (локации могут меняться). Также из автобуса вы увидите Летний сад, Троицкий мост и площадь, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 45 человек
  • В стоимость включено: сопровождение гида, транспортное обслуживание, входные билеты в Кунсткамеру (самостоятельное посещение) и экскурсия по экспозиции «Готторпский Глобус», а также входные билеты с экскурсией и мастер-классом в музее Фаберже
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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