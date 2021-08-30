На байдарках по Ладоге

Лёгкий обзорный тур выходного дня на байдарках и каяках в заливе Лехмалахти Ладожского озера

5
3 отзыва
Лёгкий обзорный тур выходного дня на байдарках и каяках в заливе Лехмалахти Ладожского озера — отличный способ отдохнуть от суеты рабочих будней среди красот природы южной Карелии.

Ночёвка в палатках вблизи от открытой Ладоги, приготовление еды на костре и неспешное изучение окрестностей — прекрасная возможность почувствовать дух путешествий, практически без отрыва от цивилизации! Походы проводятся на современных надувных байдарках и морских каяках, простых в управлении и безопасных лодках.
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
На байдарках по Ладоге
Ближайшие даты:
16
июл
23
июл
30
июл
6
авг
13
авг
20
авг
27
авг
Ещё
даты

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • выходные вдали от цивилизации;
  • уединение с природой – Вас ждут ночевки в палатках в живописных местах и незабываемые пейзажи.

Программа тура по дням

1 день

Посёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала Руллалахденвуори

07:45 – 08:00 Сбор группы у Финляндского вокзала, знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.

Около 3 часов дороги до места старта – посёлка Берёзово.

Встреча с участниками, приехавшими самостоятельно в посёлке Берёзово в 10:30 – 11:00.

Подготовка к выходу на маршрут:

  • получение снаряжения, сборка и подготовка байдарок к походу;
  • знакомство с правилами поведения на воде;
  • вводный инструктаж по управлению байдаркой и технике безопасности.

Внимание: 13:00 – это время, когда группа уже отплывает, а не время, в которое участники должные приехать на точку старта.

Сбор группы 10:30 до 11:00.

Опоздавших не ждём.

Переход по заливу Лехмалахти к юго-западному берегу острова Кильпола и открытой Ладоге.

В программе – островов залива Лехмалахти и дистанция до 12 км протяженностью (примерно 4-5 часов на воде с учётом остановок).

По прибытию к месту лагеря: установка, палаток, приготовление ужина.

С 19:00 и далее – свободное время: можно искупаться, посидеть у костра или прогуляться по побережью, любуясь видами Ладожского озера.

Посёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала РуллалахденвуориПосёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала РуллалахденвуориПосёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала РуллалахденвуориПосёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала РуллалахденвуориПосёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала РуллалахденвуориПосёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала РуллалахденвуориПосёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала Руллалахденвуори
2 день

Острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский. Отъезд

10:00 – 17:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и возвращение к месту старта/финиша через острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский.

При наличии возможности – подъём на гору Руллалахденвуори.

17:00 – 20:00 По прибытию на берег – разгрузка, очистка и, если потребуется, разборка байдарок.

Отправление в Санкт-Петербург.

Прибытие микроавтобуса на Финляндский вокзал в 20:00 – 21:30 в зависимости от дорожной обстановки.

Острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский. ОтъездОстрова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский. ОтъездОстрова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский. ОтъездОстрова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский. Отъезд

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида-инструктора
  • Походное питание: в первый день — перекус и ужин, во второй день — завтра и перекус (все участники в равной степени принимают участие в приготовлении пищи)
  • Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
  • Прокат байдарок, вёсел, гермоупаковок объёмом 30л. и спасательных жилетов
  • Прокат палаток (2х или 3х-местные)
  • Для групп от 6 участников – работа 2х инструкторов и сопровождение моторной лодкой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно (место в трансфере можно забронировать за дополнительную плату – 1 600 руб.):
  • Аренда спальника и пенки (бронировать заранее) – 300 руб
Место начала и завершения?
г. Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные);
  • теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти;
  • куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм);
  • обувь для нахождения в байдарке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, как вариант - резиновые сапоги);
  • пенка (туристический коврик) для сна;
  • спальный мешок (температура комфорта не меньше +10°C для июня, июля и августа; не менее 0 °C для мая и сентября; не менее -5°C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь).

Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: посадка в каяки происходит из воды, равно как и высадка. На ноги лучше одеть обувь, которую не жалко намочить: коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки,"кроксы" или сандали.

Как организована безопасность?
  1. Опытный инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи;
  2. Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов;
  3. Спасательные жилеты и спасательные концы.
Какие есть ограничения в туре?
  1. К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей;
  2. Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха;
  3. К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарок.
Какое снаряжение предоставляется в аренду?

Единственное снаряжение, которое мы предоставляем в аренду за дополнительную оплату участникам наших туров — это комплект, состоящий из:

  • спальник (температура комфорта +10°C или +5°С);
  • вкладыш для спальника (по сути, простыня для спальников);
  • полиуретановый коврик (то, что подстилается в палатке под спальник).

Необходимость аренды спальника нужно указывать на этапе бронировании тура.
Несмотря на возможность аренды спальника, мы ставим его в один ряд с предметами личной гигиены и настоятельно рекомендуем участникам туров приезжать на маршрут с личным спальником.

Как доехать до Ладожских шхер?
  • На автомобиле.

Из Санкт-Петербурга нужно выехать на Новоприозерское шоссе и двигаться в направлении города Приозерск (130км), далее продолжать движение по дороге на город Сортавала до посёлка Берёзово (22 км). Асфальтированная дороге закончится при повороте в посёлок Кузнечное. Не волнуйтесь, по этой грунтовке, отсыпанной щебнем, вам нужно будет проехать всего 5 км.
На лодочной станции, откуда мы начинаем поход, организована охраняемая автостоянка стоимостью 200 рублей за сутки.

Рекомендуем пользоваться программами-навигаторами с актуальным обновлением карт, чтобы доехать быстро и по корректному маршруту.

  • На электричке.

До станции Кузнечное электрички отправляются с Финляндского вокзала. Время в пути составляет около 3 часов 20 минут. Около станции всегда стоят машины такси, которые довезут туристов до места старта за 300 — 400 рублей.

Если вы прилетели в Санкт-Петербург на самолёте, то из аэропорта Пулково до Финляндского вокзала можно добраться:

  • На такси

Мы рекомендуем использовать официальные службы такси. В таком случае стоимость поездки из Пулково на Финляндский вокзал не будет превышать 1000 рублей.

  • На метро

Для начала Вам нужно добраться на автобусе № 39, № 39Э или маршрутном такси №К39 от аэропорта Пулково до станции метро Московская. Весь перечисленный транспорт останавливается перед выходом из зала прибытия. Станция метро Московская — конечная остановка.
Далее на метро от станции Московская (синяя ветка) вам нужно доехать до станции Площадь Ленина (красная ветка), где и находится Финляндский вокзал. В пути предстоит одна пересадка — на станции Технологический Институт.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где происходит встреча?

Наш микроавтобус забирает участников от Финляндского вокзала в 08:00 утра в первый день и возвращает на то же место вечером последнего дня.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
30 авг 2021
Очень интересно, дикая природа, чистая вода, хорошая компания. Незабываемые ощущения.
К
28 мар 2022
Всё отлично. Не первый раз с вами ежу по стране. Спасибо большое;)
Г
4 мар 2022
Особая благодарность организаторам "Большой страны". Даже, когда наш тур был аннулирован по погодным условиям, они нас не кинули. Помогли устроиться в гостинице до отъезда из Мурманска.
Особое спасибо Дарье Щербаковой! Она всегда была на связи, даже в нерабочее время. Её спокойные, доброжелательные сообщения вселяли в нас уверенность, что все будет хорошо. Спасибо ей за чуткость и профессионализм!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🌓2-дневные туры🧳Многодневные турыСплавы и рафтингВодные развлечения🍀Природа и пейзажи🔭Обзорные🚣‍♂️На байдарках🚣Прогулки на каяках

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Тур по Ладожским шхерам. 2 дня / 1 ночь
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии EasyRide
EasyRide
Нет отзывов
Тур по Ладожским шхерам. 2 дня / 1 ночь
Поехать на Ладогу летом - лучшее решение! А почему, сейчас объясним
пос. Березово, Ленинградская обл. , 188751
23 июля
13 авг
6 000 за 1 человека
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
2 часа
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ахтилахти
Ахтилахти
4.2
5 отзывов
На байдарках и каяках по парковым островам Петербурга
За 2 часа неспешной гребли участники тура пройдут на каяках
Набережная реки Крестовки 2
17 июля
18 июля
20 июля
22 июля
2 250 за 1 человека
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
13 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Екатерина
Екатерина
4.5
2 отзыва
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды
у метро Площадь Восстания
Сегодня
Завтра
16 июля
17 июля
7 150 за 1 человека
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
3 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.6
20 отзывов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Карелия - это уникальный край с нетронутой природой
м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10; м. Дыбенк...
Завтра
17 июля
19 июля
20 июля
от 12 550 за 1 человека
На байдарках и каяках по Неве
2 часа
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
до 14 чел.
Организатор экскурсии Ахтилахти
Ахтилахти
4.8
12 отзывов
На байдарках и каяках по Неве
Увлекательное путешествие по Неве на байдарках
Петровская набережная, дом 8
Завтра
16 июля
18 июля
19 июля
2 300 за 1 человека
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.6
41 отзыв
Шхеры Ладожского озера и места силы Карелии на катере
Эта экскурсия подарит вам возможность побывать в загадочных местах силы Карелии
СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Сегодня
Завтра
16 июля
17 июля
3 490 за 1 человека
Sup тур выходного дня по реке Оредеж
2 часа
⚓️ По рекам и каналам
🏄 SUP-прогулки
Речные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии SupWalkSpb
SupWalkSpb
Нет отзывов
Sup тур выходного дня по реке Оредеж
Сиверской ГЭС
3 500 за 1 человека
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
14 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии CharmTravel
CharmTravel
4.1
12 отзывов
Путешествие на восемь островов: экскурсия на Ладожские шхеры
Ладога - первое северное море Петербурга
Казанская площадь / м. Проспект Просвещения
Завтра
16 июля
17 июля
20 июля
3 290 за 1 человека
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии ЛенбаТур
ЛенбаТур
4.7
96 отзывов
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
Заберем от дома, отеля, вокзала
6 200 за всё до 7 чел.
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
18 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4.8
20 отзывов
Ладожские шхеры и экскурсия по городу Сортавала
Это удивительный архипелаг среди Ладожского озера часто сравнивают с норвежскими фьордами
СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Сегодня
Завтра
16 июля
17 июля
3 850 за 1 человека
На байдарках и каяках по Неве
1.5 часа
⚓️ По рекам и каналам
🚣 Прогулки на каяках
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
до 14 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.8
9 отзывов
На байдарках и каяках по Неве
Почувствовать магическую атмосферу города в сумерках и полюбоваться закатом с воды
у метро Горьковская
Сегодня
Завтра
16 июля
18 июля
2 300 за 1 человека
Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каяках
1.5 часа
🚣‍♂️ На байдарках
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
до 14 чел.
Организатор экскурсии Ахтилахти
Ахтилахти
5
13 отзывов
Исторический центр Санкт-Петербурга на байдарках и каяках
Эта программа - уникальная возможность увидеть любимый город
Миллионная улица, 1, Санкт-Петербург
Завтра
16 июля
17 июля
18 июля
2 250 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ