Посёлок Берёзово - залив Лехмалахти, скала Руллалахденвуори

Преимущества этого путешествия:
07:45 – 08:00 Сбор группы у Финляндского вокзала, знакомство с гидом-инструктором и посадка в микроавтобус.
Около 3 часов дороги до места старта – посёлка Берёзово.
Встреча с участниками, приехавшими самостоятельно в посёлке Берёзово в 10:30 – 11:00.
Подготовка к выходу на маршрут:
Внимание: 13:00 – это время, когда группа уже отплывает, а не время, в которое участники должные приехать на точку старта.
Сбор группы 10:30 до 11:00.
Опоздавших не ждём.
Переход по заливу Лехмалахти к юго-западному берегу острова Кильпола и открытой Ладоге.
В программе – островов залива Лехмалахти и дистанция до 12 км протяженностью (примерно 4-5 часов на воде с учётом остановок).
По прибытию к месту лагеря: установка, палаток, приготовление ужина.
С 19:00 и далее – свободное время: можно искупаться, посидеть у костра или прогуляться по побережью, любуясь видами Ладожского озера.
10:00 – 17:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и возвращение к месту старта/финиша через острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский.
При наличии возможности – подъём на гору Руллалахденвуори.
17:00 – 20:00 По прибытию на берег – разгрузка, очистка и, если потребуется, разборка байдарок.
Отправление в Санкт-Петербург.
Прибытие микроавтобуса на Финляндский вокзал в 20:00 – 21:30 в зависимости от дорожной обстановки.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Будет разумно разделить одежду на два типа: «мокрую», в которой вы находитесь в байдарке и «сухую» в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: посадка в каяки происходит из воды, равно как и высадка. На ноги лучше одеть обувь, которую не жалко намочить: коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки,"кроксы" или сандали.
Единственное снаряжение, которое мы предоставляем в аренду за дополнительную оплату участникам наших туров — это комплект, состоящий из:
Необходимость аренды спальника нужно указывать на этапе бронировании тура.
Несмотря на возможность аренды спальника, мы ставим его в один ряд с предметами личной гигиены и настоятельно рекомендуем участникам туров приезжать на маршрут с личным спальником.
Из Санкт-Петербурга нужно выехать на Новоприозерское шоссе и двигаться в направлении города Приозерск (130км), далее продолжать движение по дороге на город Сортавала до посёлка Берёзово (22 км). Асфальтированная дороге закончится при повороте в посёлок Кузнечное. Не волнуйтесь, по этой грунтовке, отсыпанной щебнем, вам нужно будет проехать всего 5 км.
На лодочной станции, откуда мы начинаем поход, организована охраняемая автостоянка стоимостью 200 рублей за сутки.
Рекомендуем пользоваться программами-навигаторами с актуальным обновлением карт, чтобы доехать быстро и по корректному маршруту.
До станции Кузнечное электрички отправляются с Финляндского вокзала. Время в пути составляет около 3 часов 20 минут. Около станции всегда стоят машины такси, которые довезут туристов до места старта за 300 — 400 рублей.
Если вы прилетели в Санкт-Петербург на самолёте, то из аэропорта Пулково до Финляндского вокзала можно добраться:
Мы рекомендуем использовать официальные службы такси. В таком случае стоимость поездки из Пулково на Финляндский вокзал не будет превышать 1000 рублей.
Для начала Вам нужно добраться на автобусе № 39, № 39Э или маршрутном такси №К39 от аэропорта Пулково до станции метро Московская. Весь перечисленный транспорт останавливается перед выходом из зала прибытия. Станция метро Московская — конечная остановка.
Далее на метро от станции Московская (синяя ветка) вам нужно доехать до станции Площадь Ленина (красная ветка), где и находится Финляндский вокзал. В пути предстоит одна пересадка — на станции Технологический Институт.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Наш микроавтобус забирает участников от Финляндского вокзала в 08:00 утра в первый день и возвращает на то же место вечером последнего дня.