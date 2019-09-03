7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Каяк vs. байдарка и другие тонкости гребли

Даже если вы никогда не брали в руки вёсла, это не беда: всему научитесь в процессе. В самом начале экскурсии вас ждёт подробный инструктаж — вы познакомитесь с азами гребли и сможете чувствовать себя уверенно во время сплава. А также узнаете, в чём разница между байдаркой и каяком и какие ещё интересные маршруты подходят для такого вида путешествий в Петербурге.

Прекрасное с приятным

Сплав в хорошей компании — это весело, и скучать вам точно не придётся. А вот смотреть по сторонам — ещё как! Ведь маршрут проложен вокруг красивейших парковых зон города на Каменном, Елагином, Крестовском и Аптекарском островах. Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, подмигнёте «Девушке с веслом» и выйдете через Большой канал в Большую Невку. Обогнув Каменный остров, сделаете перерыв в тени Лопухинского сада, а после вернётесь в исходную точку.

Кому подходит экскурсия

Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей). Специальная физическая подготовка не требуется, достаточно энтузиазма и хорошего настроения.