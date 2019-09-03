7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Полюбоваться природными красотами города, попробовать себя в гребле и весело провести время

Дмитрий
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Дмитрий – экскурсионное агентство
Предлагаем исследовать Санкт-Петербург самым неожиданным способом — путешествуя по воде на байдарках и каяках! Сплав по водным «дорогам» города, огибающим самые красивые парковые зоны, запомнится вам свежестью впечатлений, великолепными пейзажами и непривычными ракурсами.

Вы освоите азы гребли, насладитесь водной прохладой и по-другому посмотрите на Северную столицу: никаких дворцов и доходных домов, только хардкор и активный отдых!
2100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 14 человек
Встреча набережная реки Крестовки дом 2
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
На каяках вокруг парковых островов Петербурга

Что вас ожидает

Каяк vs. байдарка и другие тонкости гребли
Даже если вы никогда не брали в руки вёсла, это не беда: всему научитесь в процессе. В самом начале экскурсии вас ждёт подробный инструктаж — вы познакомитесь с азами гребли и сможете чувствовать себя уверенно во время сплава. А также узнаете, в чём разница между байдаркой и каяком и какие ещё интересные маршруты подходят для такого вида путешествий в Петербурге.

Прекрасное с приятным
Сплав в хорошей компании — это весело, и скучать вам точно не придётся. А вот смотреть по сторонам — ещё как! Ведь маршрут проложен вокруг красивейших парковых зон города на Каменном, Елагином, Крестовском и Аптекарском островах. Вы узнаете историю парков, проплывёте по рекам Малая Невка и Крестовка, подмигнёте «Девушке с веслом» и выйдете через Большой канал в Большую Невку. Обогнув Каменный остров, сделаете перерыв в тени Лопухинского сада, а после вернётесь в исходную точку.

Кому подходит экскурсия

Участие в сплаве могут принять люди старше 14 лет (все, кому от 14 до 18 — только в сопровождении родителей). Специальная физическая подготовка не требуется, достаточно энтузиазма и хорошего настроения.

Организационные детали

  • Экскурсия безопасна: все группы сопровождает один из наших инструкторов (или 2 инструктора), имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи; байдарки очень просты в управлении; трафик судов по рекам и каналам учтён при составлении маршрута.
  • Мы обеспечиваем самым необходимым в данном заплыве — байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками. Рекомендуем иметь при себе: удобную спортивную обувь; штаны, не стесняющие движений, и запасные штаны (на случай, если вы промокнете); майку и толстовку; кепку; солнцезащитные очки; перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные).
  • В стоимость тура входят: плавсредство; герметичная сумка для личных вещей; индивидуально подобранный спасательный жилет; непромокаемая куртка.
  • К участию в экскурсии, к сожалению, не допускаются люди, чей вес превышает 100 кг.
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
На каяках вокруг парковых островов Петербурга
На каяках вокруг парковых островов Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Местов встречи для начала тура набережная реки Крестовки дом 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дмитрий
Дмитрий
Мне 30 лет. Индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности — организация активного отдыха в России. В основном это водные походы по северо-западу России. В данный момент с коллегой активно развиваем направление городского каякинга в Санкт-Петербурге. Мы первые, кто начал это направление. Цель — популяризация гребного спорта. Наша мечта — поставить гребные плавательные средства в один ряд с велосипедами по массовости использования и народной любви!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 сентября 2019
Всё было понятно,интересно и здорово.Прекрасная затея.Спасибо нашему гиду за всё.здорово,что нас было только четверо.Павел(гид)смог с каждым из нас пообщаться,уделить внимание.Спасибо ему большое.Будем друзьям рекомендовать.Людмила и Валерий
22 августа 2019
Долго уговаривал жену попробовать экскурсию. Боялась, что есть риск перевернуться. Инструктор Дмитрий успокоил сразу в начале инструктажа перед заплывом. Четыре года проводят экскурсии. Никто не перевернулся. Тип каяков специально выбран таким образом, чтобы этот риск был близок к нулю. Даже полутораметровые волны не проблема. Они на Ладожском группы водят на этих же каяках. Там такие волны бывают.

Инструктаж комплексный. Дмитрий рассказал даже про то как бороться с затекшими ногами если такая неприятность вдруг случится.

Маршрут продуман для новичков:
• Сначала кусок по спокойной воде каналов каменного острова. Помогает почувствовать каяк и понять основы гребли. Чтобы повернуть направо нужно грести левым веслом😊 В конце этого этапа небольшой перерыв.
• Потом более сложный участок вокруг восточной части каменного острова. Финиш - в Лопухинском саду. Начинаешь чувствовать себя почти профессионалом😊 Часть этого участка шли против течения. Минут 15-20. Покорили стихию!
• В саду перерыв. Если нужно можно легко на берег выбраться. Выбираться не хотелось. Необычный ракурс на сад с воды погружает в какое-то медитативное состояние.
• Финальный этап – спуск к месту старта вдоль южной части каменного острова. Прошли легко. Финишировали уже матерыми каякерами😊

Скорость комфортная. Один из двух инструкторов замыкал группу на сапе. Пару раз его немного подождали.

Нагрузка оптимальная. После прогулки ощущаешь легкую усталость. Мышцы не болят ни на следующий день, ни потом.

Прочитал сам свой комментарий и прям как-то все идеально получилось😊

Подумал о недостатках. Единственное, что вспомнилось – под одним из мостов на канале острова проплыли сбоку, а не по центру. Слегка чиркнули дном каяка о камни. Мелко там было. Поздновато нас инструктора предупредили😊
30 июня 2019
Яркие впечатления!
Тот вид экскурсии, когда совмещаются в одном месте:
- новый необычный опыт;
- необычный взгляд на Санкт Петербург;
- приятная физическая нагрузка;
- успокаивающая вода и море положительных эмоций.

И, как мы поняли, хорошая проверка для семейных пар - на сколько они слаженная команда.
Мы рекомендуем к обязательному посещению любую из экскурсий, которую проводят ребята!
Большое спасибо организаторам за чудесную идею и великолепное воплощение!
20 июня 2019
Экскурсия очень понравилась! Впервые попробовала и осталась довольна как слон! надувная лодка очень устойчивая и перевернуться на ней невозможно. Сидишь на удобных надувных подушках,мягко и тепло. Грести совершенно не тяжело, несмотря на то, что надо прикладывать усилия и потом,с непривычки, у меня даже поболели мышцы рук. Но, входишь в раж и вперед! Перчатки взять забыла, но мозолей никаких не осталось и больно не было, так что перчатки и не обязательны. В этот день погода просто благоволила, было солнечно и жарко. Никакие куртки не понадобились. Наоборот вспотела от гребли. Маршрут предполагал и тихое плавание по каналам с любованием парковых окрестностей и более интенсивное, с покачиванием на ветру, при переплывании большой Невки. Всё это было захватывающе дух круто! Инструктор Павел, приятный в общении спортивный молодой человек, проинструктировал обо всём ещё на берегу, поэтому вопросов не оставалось. Бесплатно фотографировал в течении маршрута и пообещал прислать на эл. почту фото. В итоге экскурсии я получила прекрасный заряд бодрости и положительных эмоций. И имейте ввиду что эта экскурсия не для получения какой либо информации по историческим фактам. Она для души и тела!!!!
Титова Людмила. 49 лет. Москва.
6 сентября 2018
Брали с женой экскурсию "На каяках вокруг парковых островов Петербурга". Экскурсия понравилась, куча впечатлений. Отдельное спасибо инструктору Илье. Рассказал нам кучу всяких интересностей и по маршруту, и про Питер, и в целом о своем опыте путешествий. Будем еще в Петербурге, обязательно сходим еще. На сайте видел как минимум утренние и вечерние прогулки на каяках по других маршрутам.
24 июня 2018
Спасибо огромное ребятам-гидам, очень отзывчивые, веселые. Экскурсия очень понравилась.
20 июня 2018
С плавательной части всё было организовано от

Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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