Два острова, куда очень редко добираются не только туристы, но и жители Петербурга - Петровский и Канонерский. С одной стороны они не похожи, ведь Петровский находится прямо в центре города, а Канонерский на границе. На Петровском изначально располагались парки и дачи вельмож, а вот на Канонерском лишь учебный полигон. Но сейчас острова объединяет общая "беда" - развитие транспортной инфраструктуры города сыграло с ними злую шутку. В ходе нашей экскурсии вы увидите дома, дороги и мосты, которые вас точно удивят.

Также мы поговорим о том, какие предприятия были и существуют до сих пор на островах, почему некоторые из них продолжают работать, а другие давно закрылись; почему Петровский считается перспективным местом по строительству элитной недвижимости, а вот Канонерский никогда таким не станет скорее всего.

Мы полюбуемся прекрасными видами на Финский залив и футуристичной архитектурой ЗСД, окунемся в историю настоящего и прошлых портов Петербурга и обсудим многое другое.