Неизведанные острова: Петровский и Канонерский

Неизведанные острова

Неизведанные острова: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова: Петровский и Канонерский
Неизведанные острова: Петровский и Канонерский

Что вы увидите 🤩

  • Мост Бетанкура
  • канатную фабрику им. Гота
  • самый большой скейт-парк в городе
  • общежитие пивзавода "Бавария"
  • Морской канал
  • Порт на Гутуевском острове
  • дома
  • стоящие прямо под ЗСД
  • станцию аэрации
  • вид на Финский залив.
Два острова, куда очень редко добираются не только туристы, но и жители Петербурга - Петровский и Канонерский. С одной стороны они не похожи, ведь Петровский находится прямо в центре города, а Канонерский на границе. На Петровском изначально располагались парки и дачи вельмож, а вот на Канонерском лишь учебный полигон. Но сейчас острова объединяет общая "беда" - развитие транспортной инфраструктуры города сыграло с ними злую шутку. В ходе нашей экскурсии вы увидите дома, дороги и мосты, которые вас точно удивят.
Также мы поговорим о том, какие предприятия были и существуют до сих пор на островах, почему некоторые из них продолжают работать, а другие давно закрылись; почему Петровский считается перспективным местом по строительству элитной недвижимости, а вот Канонерский никогда таким не станет скорее всего.
Мы полюбуемся прекрасными видами на Финский залив и футуристичной архитектурой ЗСД, окунемся в историю настоящего и прошлых портов Петербурга и обсудим многое другое.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида.
Что не входит
  • Еда и напитки.
Где начинаем и завершаем
Начало: Выход №3 метро Спортивная (пр. Добролюбова)
Завершение: Метро Спортивная
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристами.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По договоренности с туристами.

Валерия М.
Валерия М.
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