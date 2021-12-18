в среду и субботу в 16:00

Что вас ожидает

Атмосфера волшебства на улицах города

Под Новый год улицы Петербурга преображаются: на этой прогулке вы ощутите дух приближающегося торжества. Будет множество знаковых мест — от нарядного Невского проспекта до Дворцовой площади. Вы посетите волшебный Елисеевский магазин, увидите рестораны Медведь, Даниэль и другие — именно здесь в прошлом веселились горожане на Рождественские каникулы. Обязательно заглянем на Рождественскую ярмарку, а еще полюбуемся главной елкой города.

Самое любопытное о любимом празднике

Вас ждет рассказ об истории Нового года и Рождества. Поговорим о том, откуда появилась елка, чем ее украшали. Что дарили раньше, как развлекались наши соотечественники? Как отмечали Рождество представители царской семьи и какие забавы проходили в Зимнем дворце? Как праздновали в Российской империи и в СССР? Вы также раскроете секрет Деда Мороза и поймете, почему у его заграничного коллеги костюм непременно красно-белый. А бонусом получите явки-пароли ресторанов прошлых столетий, где проходили самые шумные елки.

Каждый участник нашей прогулки получит небольшой презент на память ✨

Кому подойдет экскурсия

Взрослым, верящим в чудеса, и юным путешественникам

Организационные детали