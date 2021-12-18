в среду и субботу в 16:00

Новогодняя сказка Санкт-Петербурга

Прогуляться по улицам, окутанным атмосферой праздника, и погрузиться в историю самой волшебной ночи

В группе
до 10 чел.
Отправляйтесь с нами на экскурсию, чтобы зарядиться новогодним настроением! Вы в красках представите, где и как петербуржцы прошлых столетий отмечали Рождество и Новолетие, познакомитесь с историей праздника.

Заглянете на ярмарку и оцените новогоднее убранство города.

И конечно, не уйдете без маленького подарочка!
Новогодняя сказка Санкт-Петербурга
Новогодняя сказка Санкт-Петербурга
Новогодняя сказка Санкт-Петербурга
Новогодняя сказка Санкт-Петербурга
Новогодняя сказка Санкт-Петербурга
Новогодняя сказка Санкт-Петербурга
Новогодняя сказка Санкт-Петербурга
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Атмосфера волшебства на улицах города

Под Новый год улицы Петербурга преображаются: на этой прогулке вы ощутите дух приближающегося торжества. Будет множество знаковых мест — от нарядного Невского проспекта до Дворцовой площади. Вы посетите волшебный Елисеевский магазин, увидите рестораны Медведь, Даниэль и другие — именно здесь в прошлом веселились горожане на Рождественские каникулы. Обязательно заглянем на Рождественскую ярмарку, а еще полюбуемся главной елкой города.

Самое любопытное о любимом празднике

Вас ждет рассказ об истории Нового года и Рождества. Поговорим о том, откуда появилась елка, чем ее украшали. Что дарили раньше, как развлекались наши соотечественники? Как отмечали Рождество представители царской семьи и какие забавы проходили в Зимнем дворце? Как праздновали в Российской империи и в СССР? Вы также раскроете секрет Деда Мороза и поймете, почему у его заграничного коллеги костюм непременно красно-белый. А бонусом получите явки-пароли ресторанов прошлых столетий, где проходили самые шумные елки.

Каждый участник нашей прогулки получит небольшой презент на память ✨

Кому подойдет экскурсия

Взрослым, верящим в чудеса, и юным путешественникам

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Это пешеходная экскурсия, обязательно одевайтесь по погоде
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Елисеевского магазина
Когда и сколько длится
Когда: в среду и субботу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду и субботу в 16:00

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