Завораживающие виды Санкт-Петербурга

Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря.

Вы совершите подъём на звонницу Смольного собора, там расположена самая высокая в городе смотровая площадка. Ее высота — 50 метров, количество ступеней, ведущих наверх, — 278. В течение подъёма обстановка будет постоянно меняться. Первая часть проходит по достаточно ухоженной лестнице, дальше путь пролегает по различным переходам и лестницам самых различных форм и предназначений.

Отсюда видны:

Заброшенная строительная площадка, на которой должен был быть построен Охта-центр;

Большеохтинский мост и здание Смольного института;

Здание правительства Ленинградской области;

Панорама исторической части города с самыми известными Петербургскими зданиями — Исаакиевским собором и Петропавловским собором;

В северо-западной части города можно увидеть два питерских новостроя: самое большое в Европе здание — Лахта-центр и стадион 🏟️ «Санкт-Петербург»;

Ближе к центру города в этом же направлении видны здания бывшей тюрьмы «Кресты».

На смотровой площадке установлен вращающийся бинокль, с помощью которого можно в деталях разглядеть все интересующие вас постройки.

Важная информация: