Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря.
Вы совершите подъём на звонницу Смольного собора, там расположена самая высокая в городе смотровая площадка. Ее высота — 50 метров, количество ступеней, ведущих наверх, — 278. В течение подъёма обстановка будет постоянно меняться. Первая часть проходит по достаточно ухоженной лестнице, дальше путь пролегает по различным переходам и лестницам самых различных форм и предназначений.
Отсюда видны:
Заброшенная строительная площадка, на которой должен был быть построен Охта-центр;
Большеохтинский мост и здание Смольного института;
Здание правительства Ленинградской области;
Панорама исторической части города с самыми известными Петербургскими зданиями — Исаакиевским собором и Петропавловским собором;
В северо-западной части города можно увидеть два питерских новостроя: самое большое в Европе здание — Лахта-центр и стадион 🏟️ «Санкт-Петербург»;
Ближе к центру города в этом же направлении видны здания бывшей тюрьмы «Кресты».
На смотровой площадке установлен вращающийся бинокль, с помощью которого можно в деталях разглядеть все интересующие вас постройки.
Важная информация:
Подъём на смотровую площадку находится в самом соборе. После входа в главный зал поворачивайте налево и после оплаты следуйте по указателям на стенах. Рекомендуем приходить сюда в удобной обуви и одежде: подъём проходит по крутым лестницам, иногда в достаточно узких местах.
Что входит
Подъём на звонницу
Что не входит
Личные расходы
Экскурсионное сопровождение.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1
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