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Подъём на звонницу Смольного собора

Смольный С.
Смольный С. – Гид из Санкт-Петербурга
Поднимитесь на Звонницу Смольного собора — самую высокую смотровую площадку Санкт-Петербурга.

Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на центральную, южную и восточную части города.

В колонках, установленных тут же, транслируется аудиогид, благодаря которому вы с лёгкостью сориентируетесь в расположении основных достопримечательностей 🏛️.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🏙С городских высот

  • 250 ₽ за человека

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Подъём на звонницу Смольного собора
Подъём на звонницу Смольного собора

Что вы увидите

  • Смольный собор
  • Обзорный вид на город со смотровой площадки
Завораживающие виды Санкт-Петербурга
Смольный монастырь — один из лучших архитектурных ансамблей в стиле русского барокко. В проекте собора, архитектор Растрелли соединил традиционную для русских храмов тему пятиглавия и европейский стиль. Храм является неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Смольного монастыря.
Вы совершите подъём на звонницу Смольного собора, там расположена самая высокая в городе смотровая площадка. Ее высота — 50 метров, количество ступеней, ведущих наверх, — 278. В течение подъёма обстановка будет постоянно меняться. Первая часть проходит по достаточно ухоженной лестнице, дальше путь пролегает по различным переходам и лестницам самых различных форм и предназначений.

Отсюда видны:

  • Заброшенная строительная площадка, на которой должен был быть построен Охта-центр;
  • Большеохтинский мост и здание Смольного института;
  • Здание правительства Ленинградской области;
  • Панорама исторической части города с самыми известными Петербургскими зданиями — Исаакиевским собором и Петропавловским собором;
  • В северо-западной части города можно увидеть два питерских новостроя: самое большое в Европе здание — Лахта-центр и стадион 🏟️ «Санкт-Петербург»;
  • Ближе к центру города в этом же направлении видны здания бывшей тюрьмы «Кресты».
  • На смотровой площадке установлен вращающийся бинокль, с помощью которого можно в деталях разглядеть все интересующие вас постройки.

Важная информация:

  • Подъём на смотровую площадку находится в самом соборе. После входа в главный зал поворачивайте налево и после оплаты следуйте по указателям на стенах. Рекомендуем приходить сюда в удобной обуви и одежде: подъём проходит по крутым лестницам, иногда в достаточно узких местах.
Что входит
  • Подъём на звонницу
Что не входит
  • Личные расходы
  • Экскурсионное сопровождение.
Начало и место завершения
🚩 Санкт-Петербург, площадь Растрелли, 1
Подъём на звонницу Смольного собора
Подъём на звонницу Смольного собора
Подъём на звонницу Смольного собора
Подъём на звонницу Смольного собора

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Смольный С.
Смольный С.
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