В гостях у дикой и невероятно красивой природы.

1. Парк «Долина Водопадов» - тропа вдоль берега небольшой реки Ихаланьоки

2. Небольшая ферма северных оленей и этническая фото-зона «Поляна лопарей»

3. Старинная заброшенная финская кирха у поселка Лумиваара, построенная в 1935 году по проекту известного архитектора Илмари Лауниса

4. Остров Койонсаари - один из красивейших на Ладожском озере/ Тут есть и песчаные пляжи, и скалы, и лесные тропы и мхи с лишайниками. Группа проводит на острове три часа, есть время сделать фото, погулять по берегу и по лесу и устроить себе пикник на берегу перед возвращением в город.

Фотосессия

Работа профессионального фотографа включена в стоимость поездки. Фотографии рассылаются участникам тура через 10 дней. Все входные билеты включены в стоимость, дополнительные расходы только на питание.