Однодневный фототур на остров Койонсаари

Автобусная поездка из Санкт-Петербурга на один из красивейших островов в Ладожском озере

Автобусная поездка из Санкт-Петербурга на один из красивейших островов в Ладожском озере.

В программе также парк «Долина Водопадов» с фермой северных оленями и заброшенная финская кирха Лумиваара. Небольшая группа 15-17 человек, микроавтобус + гид и фотограф. Также в стоимость поездки включены все входные билеты.
Однодневный фототур на остров Койонсаари
Однодневный фототур на остров Койонсаари
Однодневный фототур на остров Койонсаари
Однодневный фототур на остров Койонсаари
Однодневный фототур на остров Койонсаари
Однодневный фототур на остров Койонсаари
Однодневный фототур на остров Койонсаари
Ближайшие даты:
24
сен

Что вас ожидает 🤩

  • Парк «Долина Водопадов»
  • Ферма северных оленей
  • Этническая фото-зона «Поляна лопарей»
  • Финская кирха у поселка Лумиваара
  • Остров Койонсаари
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В гостях у дикой и невероятно красивой природы.
1. Парк «Долина Водопадов» - тропа вдоль берега небольшой реки Ихаланьоки
2. Небольшая ферма северных оленей и этническая фото-зона «Поляна лопарей»
3. Старинная заброшенная финская кирха у поселка Лумиваара, построенная в 1935 году по проекту известного архитектора Илмари Лауниса
4. Остров Койонсаари - один из красивейших на Ладожском озере/ Тут есть и песчаные пляжи, и скалы, и лесные тропы и мхи с лишайниками. Группа проводит на острове три часа, есть время сделать фото, погулять по берегу и по лесу и устроить себе пикник на берегу перед возвращением в город.

Фотосессия

Работа профессионального фотографа включена в стоимость поездки. Фотографии рассылаются участникам тура через 10 дней. Все входные билеты включены в стоимость, дополнительные расходы только на питание.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость поездки включены все входные билеты
  • Транспорт
  • Работа фотографа. Доплаты в автобусе не собираются
Что не входит
  • Не включено питание. По пути группа заезжает в магазин-кафе форелевого хозяйства "Акуловка". Там есть уха на сливках
  • Пельмени с рыбой и птицей
  • Растегаи с форелью и выпечка. Каждый обедает по своему усмотрению
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка на Энгельса, 116
Завершение: Энгельса, 116
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Нужно будет предоставить данные для заключения договора (ФИО, дата рождения, серия/номера паспорта и контактный номер телефона)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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