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Описание
В гостях у дикой и невероятно красивой природы.
1. Парк «Долина Водопадов» - тропа вдоль берега небольшой реки Ихаланьоки
2. Небольшая ферма северных оленей и этническая фото-зона «Поляна лопарей»
3. Старинная заброшенная финская кирха у поселка Лумиваара, построенная в 1935 году по проекту известного архитектора Илмари Лауниса
4. Остров Койонсаари - один из красивейших на Ладожском озере/ Тут есть и песчаные пляжи, и скалы, и лесные тропы и мхи с лишайниками. Группа проводит на острове три часа, есть время сделать фото, погулять по берегу и по лесу и устроить себе пикник на берегу перед возвращением в город.
Фотосессия
Работа профессионального фотографа включена в стоимость поездки. Фотографии рассылаются участникам тура через 10 дней. Все входные билеты включены в стоимость, дополнительные расходы только на питание.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость поездки включены все входные билеты
Транспорт
Работа фотографа. Доплаты в автобусе не собираются
Что не входит
Не включено питание. По пути группа заезжает в магазин-кафе форелевого хозяйства "Акуловка". Там есть уха на сливках
Пельмени с рыбой и птицей
Растегаи с форелью и выпечка. Каждый обедает по своему усмотрению
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка на Энгельса, 116
Завершение: Энгельса, 116
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно будет предоставить данные для заключения договора (ФИО, дата рождения, серия/номера паспорта и контактный номер телефона)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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