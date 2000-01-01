Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов

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Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов
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Экскурсия

5 990 ₽ за человека

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Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов
Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов

Что вы увидите

  • Крепость Корела
  • водопад Ахвенкоски
  • парк Рускеала
  • Мраморный каньон
  • Итальянский карьер
  • "город викингов"
  • водопад Белые Мосты
  • водопады Койриноя
  • Ладожское озеро
  • город Сортавала
  • Яккиманская кирха
Единственный двухдневный тур, в котором вы можете посетить 3 лучшие, топовые достопримечательности 🏛️ Карелии! Большая прогулка 👣 в горном парке 🌳 Рускеала. Кроме того, вы отправитесь к знаменитым карельским водопадам, увидите водопад Белые Мосты высотой с пятиэтажный дом и при желании побываете в интерактивном музее живой истории 📖 — «городе викингов».
Великолепная природа Карелии на 100% раскроет перед вами свою красоту.
Самые интересные музеи 🖼 и свобода выбора. У вас есть возможность выбирать: посетить музей 🖼 Кронида Гоголева в Сортавала или интерактивный «город 🏙️ викингов»? Решайте — а мы все организуем!
Выгодная цена: стоимость этой насыщенной, по-настоящему красивой программы — без преувеличения, самая привлекательная на туристическом рынке Петербурга.
+Что входит
  • трансфер на комфортабельном автобусе с климат-контролем
  • услуги профессионального гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • осмотр средневековой крепости Корела-Кексгольм (место, где, согласно одному из летописных сводов, умер Рюрик, а также место съемок культового фильма «Брат»)
  • осмотр Храма Коневской Иконы Божией Матери
  • дегустация традиционных карельских бальзамов и настоек, возможность при желании их приобрести
  • прогулка к неповторимым водопадам Ахвенкоски и посещение места съемок фильма «А зори здесь тихие…»
  • прогулка у бурных рек Вуокса и Тохмайоки
  • возможность прогуляться по Аллее Сказок и сделать множество фотографий с резными деревянными фигурками героев эпоса «Калевала»
  • возможность посетить горный парк Рускеала, знаменитый Мраморный каньон и Итальянский карьер
  • возможность провести свободное время в горном парке
  • для любителей экстрима - возможность прокатиться на троллее
  • возможность заглянуть в загадочные штольни
  • возможность посетить экскурсию «Подземная Рускеала»
  • размещение в комфортабельном туристическом комплексе на берегу Ладоги
  • поездка к большим водопадам на специально оборудованном для комфортабельной перевозки пассажиров военном «урале»: посещение знаменитых карельских водопадов Верхний и Нижний Койриноя, водопада Прокинкоски, водопада Юканкоски («Белые мосты») высотой с пятиэтажный дом
  • посещение гранатового месторождения
  • добыча граната своими руками
  • осмотр руин старинной Яккиманской кирхи
  • возможность посетить с экскурсией музей деревянной скульптуры "Город Ангелов", расположенный в атмосферных руинах
  • обзорная экскурсия по г. Сортавала
  • свободное время в Сортавала: возможность совершить пешую прогулку и осмотреть местные архитектурные жемчужины
  • возможность посетить музей Кронида Гоголева в Сортавала и полюбоваться его знаменитыми на весь мир деревянными рельефами
  • возможность посетить уникальный музей живой истории эпохи викингов «Свартбьёрнборг»
  • возможность побывать на трех интерактивных экскурсиях с гидами-аниматорами (они же - профессиональные историки и знатоки эпохи викингов)
  • возможность погрузиться в атмосферу эпохи, увидеть, потрогать и попробовать в деле оружие и предметы быта того времени, увидеть драккары и кнорры - корабли викингов, посетить Дружинный дом
  • возможность побывать в исторической действующей кузнице, осмотреть экспозицию, посвященную истории кузнечного ремесла и принять участие в мастер-классе: своими руками отчеканить "монету викингов" и увезти ее с собой в качестве сувенира
  • возможность посетить жемчужину музея - длинный скандинавский дом «Медовый зал», самое большое в России реконструированное жилище викингов
  • возможность устроить историческую фотосессию в аутентичных костюмах и доспехах, с оружием в руках
  • возможность посетить тировую зону, пострелять из лука и арбалета, метнуть в цель топор или копье
  • возможность продегустировать эксклюзивную медовуху, сваренную здесь же, по старинным рецептам и только из натуральных ингредиентов
  • возможность посетить военный музей живой истории "Четыре Фронта", осмотреть подлинные и тщательно реконструированные образцы униформы и вооружения РККА и финской армии, экспозиции военной медицины и исторической миниатюры и устроить фотосессию в армейском стиле
  • посещение шунгитовой комнаты
  • посещение музея минералов
  • возможность посетить местные магазины и сувенирные лавки и купить подарки всем своим друзьям и близким
  • завтрак в отеле
  • возможность пожарить шашлыки на свежем воздухе
  • возможность отдохнуть в банном комплексе
  • возможность сделать потрясающие фотографии и видео в самых красивых уголках Карелии.
Что не входит
  • Питание: обед - 400 руб. /чел., ужин 350 руб. /чел.
  • Вход в парк Рускеала - 400 руб. взрослые, 200 руб. лица 60+ и студенты, 150 руб. школьники
  • Одноместное размещение - 1500 руб.
  • Вход на территорию крепости Корела - 100 руб. взрослые, 50 руб. студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Полет на троллее в горном парке – 1200 руб.
  • Экскурсия в музее "Город Ангелов" - 150 руб.
  • Аренда шампуров - 150 руб.
  • Банный комплекс: русская баня от 2500 за 2 часа, сауна от 1500 за 2 часа.
  • Экскурсия "Подземная Рускеала" – 2000 руб. взрослые, 750 руб. школьники, 1000 руб. студенты
  • Проход по экотропе и по навесным мостикам над водопадами – 300 руб. взрослые, 200 руб. школьники, студенты, пенсионеры
  • Музей Кронида Гоголева – от 200 до 300 руб.
  • Вход в музей живой истории «город викингов» – 450 руб взрослые, 350 руб. школьники, студенты, пенсионеры.
  • Вход в музей "Четыре Фронта" – 300 руб. взрослые, 250 руб. школьники, студенты, пенсионеры.
  • Тировая зона в музее живой истории – от 150 руб.
  • Мастер-класс по изготовлению монеты викингов – от 200 руб.
  • Аренда лодки в горном парке (в сезон и при благоприятной погоде) 1000 руб. /час за лодку вместимостью 4 чел.
Начало и место завершения
🚩 Площадь у Казанского собора
Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов
Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов
Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов
Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов
Первозданная Карелия с посещением водопадов и древнего города викингов

Экскурсия проводится По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 60 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
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