Единственный двухдневный тур, в котором вы можете посетить 3 лучшие, топовые достопримечательности 🏛️ Карелии! Большая прогулка 👣 в горном парке 🌳 Рускеала. Кроме того, вы отправитесь к знаменитым карельским водопадам, увидите водопад Белые Мосты высотой с пятиэтажный дом и при желании побываете в интерактивном музее живой истории 📖 — «городе викингов».

Великолепная природа Карелии на 100% раскроет перед вами свою красоту.

Самые интересные музеи 🖼 и свобода выбора. У вас есть возможность выбирать: посетить музей 🖼 Кронида Гоголева в Сортавала или интерактивный «город 🏙️ викингов»? Решайте — а мы все организуем!

Выгодная цена: стоимость этой насыщенной, по-настоящему красивой программы — без преувеличения, самая привлекательная на туристическом рынке Петербурга.