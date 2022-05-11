в среду, пятницу и субботу в 15:00

Что вас ожидает

Узнать о Петре I через историю Петербурга

На прогулке мы попытаемся понять, как Петербург отражает противоречивый характер своего основателя. Каким видел город сам Петр I? Где он жил, где проводил вечера, как проявлял жестокость или великую милость? Вы услышите малоизвестные факты об основании Петербурга и через них познакомитесь с самим Петром Великим. Мы лишь поможем вам проникнуть в тайны души монарха — но оценивать его личность вы будете сами.

VR-погружение в прошлое

Благодаря очкам виртуальной реальности, которые вы будете надевать в главных точках экскурсии, перед вами предстанут ключевые места петровского Петербурга. Ряд локаций мы осмотрим с высоты птичьего полета, а кое-где взглянем на интерьеры. Вы увидите:

земляные бастионы первой Петропавловской крепости и Петербург в зеленых лесах;

разрушенная Троицкую церковь, в которой Петр стал императором;

первая площадь города, которая сегодня изменилась до неузнаваемости;

заглянете внутрь жилища основателя города и поймете, как выглядел домик Петра;

переместитесь на палубу фрегата петровской эпохи.

Основные локации маршрута: мечеть, Троицкая (ныне разрушенная) церковь, Домик Петра, фрегат «Благодать», Нева, Троицкая площадь, Петропавловская крепость.

Кому подойдет экскурсия

— тем, кто приехал в город впервые и хочет узнать о «детстве» Санкт-Петербурга

— жителям города, которые хотят погрузиться в тайны петровского времени

— и взрослым, и детям: ведь на их глазах будут происходить настоящие VR-чудеса!

Организационные детали