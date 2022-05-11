в среду, пятницу и субботу в 15:00

Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках

Пройти по следам императора и проследить историю города на Неве с помощью дополненной реальности

Групповая
Картина может многое рассказать о художнике — а что расскажет город о своём основателе? За 2 часа прогулки вы перенесетесь к истокам Петербурга и с помощью vr-технологий увидите город таким, каким его создавал Петр I. Рассмотрите старинный фрегат, дом монарха и первые стены Петропавловки — а через них раскроете личность Петра и его отношение к своему детищу.
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Петербург глазами Петра: прогулка-погружение в VR-очках
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Узнать о Петре I через историю Петербурга

На прогулке мы попытаемся понять, как Петербург отражает противоречивый характер своего основателя. Каким видел город сам Петр I? Где он жил, где проводил вечера, как проявлял жестокость или великую милость? Вы услышите малоизвестные факты об основании Петербурга и через них познакомитесь с самим Петром Великим. Мы лишь поможем вам проникнуть в тайны души монарха — но оценивать его личность вы будете сами.

VR-погружение в прошлое

Благодаря очкам виртуальной реальности, которые вы будете надевать в главных точках экскурсии, перед вами предстанут ключевые места петровского Петербурга. Ряд локаций мы осмотрим с высоты птичьего полета, а кое-где взглянем на интерьеры. Вы увидите:

  • земляные бастионы первой Петропавловской крепости и Петербург в зеленых лесах;
  • разрушенная Троицкую церковь, в которой Петр стал императором;
  • первая площадь города, которая сегодня изменилась до неузнаваемости;
  • заглянете внутрь жилища основателя города и поймете, как выглядел домик Петра;
  • переместитесь на палубу фрегата петровской эпохи.

Основные локации маршрута: мечеть, Троицкая (ныне разрушенная) церковь, Домик Петра, фрегат «Благодать», Нева, Троицкая площадь, Петропавловская крепость.

Кому подойдет экскурсия

— тем, кто приехал в город впервые и хочет узнать о «детстве» Санкт-Петербурга
— жителям города, которые хотят погрузиться в тайны петровского времени
— и взрослым, и детям: ведь на их глазах будут происходить настоящие VR-чудеса!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и очень легкая, вы точно не устанете
  • В начале экскурсии вам выдадут VR-очки и расскажут, как ими пользоваться. С группой будет ответственный тех. сопровождающий, который подскажет, когда нужно надеть очки.
  • Экскурсия не предполагает заходы в музеи и помещения. После прогулки вы можете самостоятельно посетить музеи Петропавловской крепости — это будет отличным продолжением экскурсии!
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Горьковская»
Когда и сколько длится
Когда: в среду, пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в среду, пятницу и субботу в 15:00

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