12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самое главное в Северной столице

Я покажу все «визитные карточки» города и расскажу их удивительную историю — от момента создания до наших дней. Вы насладитесь величием Казанского собора, раскроете тайны Дворцовой площади и узнаете, почему в XVIII веке дворцы знатных семей на Стрелке Васильевского острова заняли биржа, таможня и склады.

Петербург как на ладони

Петропавловская крепость перенесет вас во времена основания Северной столицы, Летний сад удивит отсылками к Версалю, а храм Спас на Крови раскроет трагическую историю гибели Александра II. Кроме того, вы подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора и впечатлитесь лучшим видом на город, познакомитесь с обитающими на улицах животными и узнаете, как попросить их об исполнении желаний.