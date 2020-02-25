12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История города и самые знаменитые достопримечательности на насыщенной обзорной прогулке

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
За один день вы увидите все главные места Петербурга, узнаете о его жителях и правителях и подниметесь на самую высокую обзорную площадку.

Я не только раскрою исторические факты, байки и легенды, но и поделюсь взглядом местного и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя как дома.
1950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на ст. метро Гостиный двор
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У этой экскурсии12 отзывов
4.75
Петербург — первое знакомство
Петербург — первое знакомство

Что вас ожидает

Самое главное в Северной столице
Я покажу все «визитные карточки» города и расскажу их удивительную историю — от момента создания до наших дней. Вы насладитесь величием Казанского собора, раскроете тайны Дворцовой площади и узнаете, почему в XVIII веке дворцы знатных семей на Стрелке Васильевского острова заняли биржа, таможня и склады.

Петербург как на ладони
Петропавловская крепость перенесет вас во времена основания Северной столицы, Летний сад удивит отсылками к Версалю, а храм Спас на Крови раскроет трагическую историю гибели Александра II. Кроме того, вы подниметесь на колоннаду Исаакиевского собора и впечатлитесь лучшим видом на город, познакомитесь с обитающими на улицах животными и узнаете, как попросить их об исполнении желаний.

Организационные детали

  • Некоторые участки маршрута мы проедем на такси (от 200 до 400 руб., зависит от дорожной ситуации)
  • Подъем на колоннаду Исаакиевского собора не включён в стоимость. Билет вы можете приобрести на сайте заранее или в кассе собора (200 руб.)
  • По дороге вы выберете одно из предложенных мною заведений, и мы остановимся, чтобы перекусить (средний чек от 300 до 1000 руб.)
Петербург — первое знакомство
Петербург — первое знакомство
Петербург — первое знакомство
Петербург — первое знакомство
Петербург — первое знакомство
Петербург — первое знакомство
Петербург — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ст. метро Гостиный двор.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Меня зовут Татьяна, мне 26 лет. В Питере родился и жил мой дед, так что наша семья обосновалась здесь еще в первой половине прошлого столетия. Это мой дом, который я знаю наизусть и люблю. С радостью покажу вам любимый город на веселой, увлекательной и уютной прогулке.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Очень насыщенная и познавательная программа.
Даже не ожидали, что столько увидим и узнаем в рамках одной экскурсии.
Большое спасибо Татьяне за очень интересную экскурсию. Рекомендую всем, собирающимся посетить Петербург.
9 января 2020
Были на экскурсии с 10-ти летней дочкой. Татьяна легко подстроилась под нас, рассказывала интересно, в том числе и для ребенка. Отвечала на вопросы. Маршрут построен удобно и не утомительно для 5-ти часовой прогулки.
9 января 2020
Спасибо за интересную экскурсию)
5 января 2020
Гиду Татьяне хочется сказать еще раз спасибо: великолепная экскурсия, забота о группе (зашли перекусить, сел телефон,зашли в кафе немного его подзарядить). Экскурсия длилась с 10 утра до 3 часов дня. Все это время ей удавалось поддерживать интерес экскурсантов на одном уровне. Ну и цена для такой экскурсии просто очень приятная.
31 декабря 2019
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию от всей нашей семьи! Впервые в Петербурге, все значимые и интересные места охвачены, все очень профессионально и достойно! Обязательно посоветуем друзьям и родственникам, интересно и увлекательно, а с учетом погоды и короткого зимнего дня, просто подвиг)!!!
17 декабря 2019
Татьяна - замечательный гид ! Сколько бываю в Петербурге , впервые вижу такой замечательный маршрут для пешей экскурсии. Отвечала на все наши вопросы, исторические факты разбавлены байками о городе и его жителях - 5 часов разговора по душам ) Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию знакомым!
23 ноября 2019
Для первого знакомства с городом очень хорошая экскурсия - прогулка. Татьяна была внимательна и предупредительна. Оптимальный обьем информации. Основные достопримечательности города включены в экскурсию. Рекомендую тем, кто первый раз в городе.
15 ноября 2019
Интересно и познавательно. Несмотря на дождливую погоду, посетили много интересных мест. Спасибо Татьяне за продуманный маршрут и рассказ.
6 ноября 2019
Большое спасибо Татьяне за экскурсию! Не смотря на дождливую погоду и продолжительность экскурсии - знакомство с Петербургом прошло замечательно и на одном дыхании!
5 ноября 2019
Чудесная экскурсия, все очень понравилось. Татьяна - прекрасный рассказчик, 5 часов пролетели незаметно. Сперва дочь - подросток не хотела идти, когда узнала что экскурсия 5-часовая, но по завершении экскурсии с удивлением спросила "Все?" - готова была еще столько же проходить :-) Узнали столько всего нового про казалось бы знакомые места... Большое спасибо!
Ещё 2 отзыва

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