Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Мы посетим настоящую питерскую коммуналку в старинном доходном доме, увидим самые красивые 🤩 дома и особняки в стиле "Модерн", посмотрим на гигантский доходный дом на 250 квартир с лабиринтами дворов, увидим самый маленький двор и площадь, побываем в самой маленькой и уютной кофейне в городе, крайне психоделичный арт-двор, узнаем, как хитрили раньше архитекторы, и чем черный ход отличается от парадной, где жили дворники до революции, и побываем в знаменитой котельной Камчатка, где работал Виктор Цой.

Мы увидим памятники архитектуры эпохи модерна и неоклассицизма, которые не фигурируют в стандартных путеводителях по городу.,

Вы узнаете, чем черный ход отличается от парадной лестницы, что такое брандмауэр и курдоньер, где жили дворники и швейцары, и почему Петроградка так важна в истории 📖 города, а также поймете, почему она так привлекательна в наше время.