Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

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Петроградка глазами местных

Дмитрий Б.
Дмитрий Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Мы расскажем о Петроградской стороне, старейшем районе Петербурга, так как его видят местные жители.

Эксклюзив нашей программы – это посещение коммунальной квартиры в старом доходном доме, где застыло время, и ничего не менялось больше полувека.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 890 ₽ за человека

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Петроградка глазами местных
Петроградка глазами местных
Мы посетим настоящую питерскую коммуналку в старинном доходном доме, увидим самые красивые 🤩 дома и особняки в стиле "Модерн", посмотрим на гигантский доходный дом на 250 квартир с лабиринтами дворов, увидим самый маленький двор и площадь, побываем в самой маленькой и уютной кофейне в городе, крайне психоделичный арт-двор, узнаем, как хитрили раньше архитекторы, и чем черный ход отличается от парадной, где жили дворники до революции, и побываем в знаменитой котельной Камчатка, где работал Виктор Цой.
Мы увидим памятники архитектуры эпохи модерна и неоклассицизма, которые не фигурируют в стандартных путеводителях по городу.,
Вы узнаете, чем черный ход отличается от парадной лестницы, что такое брандмауэр и курдоньер, где жили дворники и швейцары, и почему Петроградка так важна в истории 📖 города, а также поймете, почему она так привлекательна в наше время.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Оплата кофе в кофейне
Начало
🚩 Троицкая площадь 1
Место завершения
🏁 Татарский переулок 1
Петроградка глазами местных
Петроградка глазами местных
Петроградка глазами местных
Петроградка глазами местных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
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