Лабиринты Петроградки с посещением мансарды

4.3
6 отзывов
Иван
Иван – Гид из Санкт-Петербурга
Наша экскурсия ⛳ даст вам возможность познакомиться с любопытнейшим районом Санкт-Петербурга — Петроградкой, увидеть ее удивительные архитектурные объекты и узнать больше о ее истории 📖.

Перед вами распахнутся двери закрытых мастерских художников, и вы узнаете, каково жить прямо под крышей старинного Петербургского дома.
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Лабиринты Петроградки с посещением мансарды
Лабиринты Петроградки с посещением мансарды

Что вы увидите

  • Две закрытые мастерские художников
  • Парадные лестницы
  • Дворы-колодцы
Секреты Петроградской стороны
Наш путь пройдет по интереснейшему району — Петроградской стороне. Улицы Плуталова, Бармалеева и извилистый Малый проспект не оставят вас равнодушными. Петроградку не зря называют «Заповедником модерна». Вы насладитесь ее дореволюционной архитектурой, узнаете историю 📖 района и будете посвящены в архитектурные нюансы. По пути мы заглянем в парадные лестницы с печами, атлантами и окажемся во дворах-колодцах.
Вы узнаете, зачем строили дворы-колодцы и увидите один из самых маленьких, почему улицы этого района могут оказаться тупиками и резко изменить свое направление, а также услышите байки из криминальной жизни Петрограда 1920-х годов.
Посещение закрытой мастерской художников
Изюминкой экскурсии 🧭 станет посещение мастерской художников, которая находится прямо под крышей старинного дома на мансардном этаже. Мансардные этажи всегда притягивали к себе богему и творческих людей. Сейчас в мансардах среди картин и антикварной мебели живут художники. Сколько историй скрывают эти помещения! Художники и гид расскажут вам, каково сейчас жить в мансардах, чем это жилье отличается от обычных квартир и как жила богема в этих помещениях сто лет назад.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ начнется в районе станции метро 🚇 Петроградская и закончится в минуте от станции метро 🚇 Чкаловская. Длина маршрута полтора километра. Мы посетим жилые мансарды, поэтому не допускаются гости в состоянии алкогольного опьянения. При желании можно заказать индивидуальную экскурсию ⛳.
+Что входит
  • Услуги гида
  • Гонорар художникам
  • Разрешение фотографировать
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 У выхода из станции метро Петроградская
Место завершения
🏁 Станция метро Спортивная
Лабиринты Петроградки с посещением мансарды
Лабиринты Петроградки с посещением мансарды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Иван
Иван
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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