Секреты Петроградской стороны

Наш путь пройдет по интереснейшему району — Петроградской стороне. Улицы Плуталова, Бармалеева и извилистый Малый проспект не оставят вас равнодушными. Петроградку не зря называют «Заповедником модерна». Вы насладитесь ее дореволюционной архитектурой, узнаете историю 📖 района и будете посвящены в архитектурные нюансы. По пути мы заглянем в парадные лестницы с печами, атлантами и окажемся во дворах-колодцах.

Вы узнаете, зачем строили дворы-колодцы и увидите один из самых маленьких, почему улицы этого района могут оказаться тупиками и резко изменить свое направление, а также услышите байки из криминальной жизни Петрограда 1920-х годов.

Посещение закрытой мастерской художников

Изюминкой экскурсии 🧭 станет посещение мастерской художников, которая находится прямо под крышей старинного дома на мансардном этаже. Мансардные этажи всегда притягивали к себе богему и творческих людей. Сейчас в мансардах среди картин и антикварной мебели живут художники. Сколько историй скрывают эти помещения! Художники и гид расскажут вам, каково сейчас жить в мансардах, чем это жилье отличается от обычных квартир и как жила богема в этих помещениях сто лет назад.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ начнется в районе станции метро 🚇 Петроградская и закончится в минуте от станции метро 🚇 Чкаловская. Длина маршрута полтора километра. Мы посетим жилые мансарды, поэтому не допускаются гости в состоянии алкогольного опьянения. При желании можно заказать индивидуальную экскурсию ⛳.