Праздничная музыкальная прогулка на теплоходе

Праздничная музыкальная прогулка на теплоходе
Праздничная музыкальная прогулка на теплоходе
Праздничная музыкальная прогулка на теплоходе
Праздничная музыкальная прогулка на теплоходе
Посадка 20.45. Отправление 21.00. Прибытие 23.00
Приглашаем на праздничную музыкальную прогулку, посвященную Дню Города на Неве!
Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать, увидеть Петербург и разводные мосты - вам на Музыкальный теплоход!
На нижней палубе музыканты исполняют всеми любимые танцевальные хиты, на верхней палубе звучит фоновая музыка через колонки.
За время прогулки вы увидите: Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, легендарный крейсер Аврора, панораму Финского залива.
На теплоходе работает кухня и бар. Средний чек 1000 рублей на человека. Вход со своими продуктами, напитками запрещен.
Теплоход вмещает 100 пассажиров, имеет две комфортабельные закрытые палубы. Гости располагаются за столами, каждый из которых стоит у окна. За столом свободная рассадка. Видимость с любого места отличная. На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть разводку мостов, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников. Перемещаться по теплоходу можно свободно, посадочные места будут на той палубе, на которую вы приобрели билеты.
Внимание!
Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!
Дети до 3 лет включительно проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 4 лет полный билет.
Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Музыкальная программа
  • Посадочные места на закрытой палубе
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Завершение: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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