Поучаствуйте в 3-часовом групповом туре по Екатерининскому дворцу без ожидания в очереди. Полюбуйтесь красотой Екатерининского дворца с профессиональным гидом, который поведает вам историю здания, опишет комнаты, которые вы проходите, и откроет некоторые секреты российской монархии.

В богато украшенных залах дворца жили, работали, устраивали аудиенции и дипломатические приёмы, маскарады и роскошные балы многие члены императорской семьи. Осмотрите прекрасный парк «Царское Село» и оцените величие дворца Екатерины Великой в стиле русского барокко и узнайте секреты Янтарной комнаты.

Окунитесь в мир императриц Елизаветы и Екатерины и оцените потрясающее убранство бальных залов и императорских покоев. Парк вокруг дворца представляет собой впечатляющий образец русского садово-паркового искусства XVIII–XIX веков, объединяющий шедевры архитектуры с природными красотами.