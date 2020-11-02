Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите барочный дворец Екатерины Великой в Пушкине
Посетите знаменитую Янтарную комнату во дворце
Осмотрите образцы русского садово-паркового искусства рядом со дворцом
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку и познакомьтесь с его впечатляющей ландшафтной архитектурой
Поучаствуйте в 3-часовом групповом туре по Екатерининскому дворцу без ожидания в очереди. Полюбуйтесь красотой Екатерининского дворца с профессиональным гидом, который поведает вам историю здания, опишет комнаты, которые вы проходите, и откроет некоторые секреты российской монархии.
В богато украшенных залах дворца жили, работали, устраивали аудиенции и дипломатические приёмы, маскарады и роскошные балы многие члены императорской семьи. Осмотрите прекрасный парк «Царское Село» и оцените величие дворца Екатерины Великой в стиле русского барокко и узнайте секреты Янтарной комнаты.
Окунитесь в мир императриц Елизаветы и Екатерины и оцените потрясающее убранство бальных залов и императорских покоев. Парк вокруг дворца представляет собой впечатляющий образец русского садово-паркового искусства XVIII–XIX веков, объединяющий шедевры архитектуры с природными красотами.
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный лицензированный гид
Вход в Екатерининский дворец и парк
Вход в Янтарную комнату
Налоги
Что не входит
Трансфер в обе стороны (если такая опция была не выбрана)
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Пожалуйста, будьте на месте встречи за 5 минут до начала тура
Тур начнется вовремя, в случае опоздания или неявки участники не смогут получить возврат средств
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 199 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
150
4
37
3
7
2
3
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
О
Оксана
2 ноя 2020
(Россия)
02.11.2020 были на экскурсии в Царском селе, в Екатеринском дворце. Нам безумно все понравилось, гид Андрей рассказывал нам разные истории тех времён, все было на высоте, очень советуем!
J
Joshua
1 янв 2020
(Австралия)
Мы встретили Аллу, нашего гида в отеле, и она была очень приятной. Поездка во дворец была очень короткой, так как Алла рассказала нам много русской истории, связанной с различными достопримечательностями. Экскурсия по дворцу была потрясающей - Алла была настолько знающей и могла ответить на все наши вопросы. Ее знания английского языка исключительны, и мы смогли развить легкий контакт с ней. Прогулка по территории была впечатляющей, и Алла была очень любезна, отвечая на все наши вопросы о русской жизни и культуре. В конце тура мы были настолько впечатлены, что спросили, может ли она взять нас в другой тур на следующий день - она организовала это без хлопот и позаботилась о том, чтобы она была у нас для тура. Моя мама была в туре и интересовалась русской поэзией - Алла любезно старалась прислать маме переведенные версии стихов Пушкина. Вы не найдете лучшего гида - спасибо, Алла, ты был основным моментом поездки.
А
Аноним
20 сен 2019
(США)
Вера, наш гид был знающим и профессиональным. Линии как для покупки билетов, так и для входа в музей были огромными (середина сентября). Благодаря нашему туру Get Your Guide мы смогли пропустить все эти строки. Дворец и сады очень красивые. Многие номера были только что отремонтированы, завершены в июле 2019 года, поэтому это выглядит эффектно.
N
Nicole
28 авг 2019
(Тринидад и Тобаго)
Это отличный способ пропустить строки и получить некоторую внутреннюю историческую и текущую информацию. Наш гид Ольга знала так много и была рада ответить на любые оставленные вопросы.
T
Tracey
26 авг 2019
(США)
Тур был отличным, гид был очень хорошо осведомлен, но тур был слишком коротким. Только видел пару комнат, и это определенно не стоило потраченных денег.
P
Paolo
12 авг 2019
(Италия)
Тур начался в 10.00 вместо 12.00, нам сообщили об этом за 2 дня до этого по электронной почте. Наш гид Илена была очень подготовлена и увлечена, но ей пришлось решить некоторые технические и организационные проблемы.
Renato
12 авг 2019
(Италия)
Слишком много людей, непонятное вождение, файлы везде. Избегать абсолютно!
S
Stefania
25 окт 2021
(Греция)
Оригинал (en)
Ольга была замечательным гидом! Она ответила на все наши вопросы и была очень мила и мила !!! Мы многому у нее научились! В целом это был потрясающий опыт !!!
D
Dominik Thomas
28 сен 2021
Оригинал (en)
Просто потрясающе. Историческое место, очень впечатляющее и Untersagung.Must do Tour.
D
DIDIER
19 фев 2020
(Испания)
rien a redire
j
jean
30 янв 2020
(Франция)
Оригинал (en)
полный просмотр без троп монде (фин Жанвье), включая набережную в большом парке
M
Mark
11 янв 2020
(Австралия)
Оригинал (en)
Мой гид сделал этот опыт блестящим. Она была хорошо осведомлена, профессиональна и не торопилась с туром.
C
Caner
4 янв 2020
(Германия)
Оригинал (de)
очень милая леди. Супер интересно
A
Adriana
25 дек 2019
(Мексика)
Оригинал (es)
Настоятельно рекомендуется, нам очень понравилось посещение с очень интересными объяснениями и рекомендациями. Отличный опыт!
А
Аноним
23 дек 2019
(ЮАР)
Оригинал (en)
Отличный опыт, у нас был замечательный гид
Ещё 184 отзыва
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга