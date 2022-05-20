Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Разные темы в одном маршруте: религия, искусство, финансы

Разные темы в одном маршруте

Разные темы в одном маршруте: религия, искусство, финансы
Разные темы в одном маршруте: религия, искусство, финансы
Разные темы в одном маршруте: религия, искусство, финансы
Разные темы в одном маршруте: религия, искусство, финансы
Разные темы в одном маршруте: религия, искусство, финансы
Наш маршрут начнется с Невского проспекта, где в глубине участка расположена базилика святой Екатерины. Ни одному другому католическому храму в России не присвоили статус базилики - что это означает вы узнаете на экскурсии. Мы рассмотрим фасад здания и увидим на нем характерный "рисунок" главного архитектора собора Ринальди. Вы услышите как храм связан с такими известными людьми, как Жорж Дантес и Огюст Монферран. Мы зайдем внутрь храма и полюбуемся его убранством, а также отыщем внутри то, чего нет в православных церквях.
Через двор мы выйдем к площади Искусств и там поговорим о звезде русского балета 20 века - Анне Павловой, так как она жила в доме неподалеку. Происхождение этой блистательной артистки, как и сама ее жизнь - окутано тайной. Я расскажу о ее биографии, почему и как она стала балериной, что было особенного в ее танце, где она гастролировала.
Затем мы проследуем к знаменитому арт-подвалу "Бродячая собака", который был культовым местом для творческой интеллигенции в начале 20 века. Там выступали такие поэты, как В. Маяковский, А. Ахматова, О. Мальденштам, Н. Гумилев и многие другие. Вы узнаете что такое "свиная собачья книга" и благодаря какому стихотворению Маяковского это кабаре было закрыто.
Далее мы пройдем на канал Грибоедова, где нас ожидает монументальное здание "Первого Общества Взаимного кредита" - что это было за общество, почему оно появилось? Само здание выделяется на фоне остальной застройки и похоже на театр, но было построено по канонам финансовых учреждений.
Завершит наш маршрут храм Воскресения Христова, который в народе называют Спас-на-Крови. Я расскажу о трагических событиях, которые предшествовали строительству этого собора. Он уникален не только благодаря своей истории, но и с архитектурной точки зрения, ведь храм выдвинут вглубь канала на несколько метров! Вы узнаете, почему там нет западного входа как во всех православных храмах, почему его называют "музеем мозаики" и другие интересные факты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский пр. 32-34 Базилика св. Екатерины
Завершение: Спас-на-Крови
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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