Lily A.
Lily A. – Гид из Санкт-Петербурга
Рождество в музее
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 750 ₽ за экскурсию

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Рождество в музее
Рождество в музее

Что вы увидите

  • мы пройдем по всем 5ти зданиям главного корпуса Эрмитажа, Зимнему дворцу, Малому Эрмитажу, Большому Эрмитажу, Эрмитажному театру (фойе) и Новому Эрмитажу
  • взглянем на шедевры Эрмитажной коллекции живописи и прикладного искусства, Нидерландов, Италии, Фландрии, Испании, Фрации, посвященные рождественской тематике и не только.

На экскурсии 🧭 Вы:

  • побываете как парадных залах двух анфилад, так и в жилых покоях Зимнего дворца; в покоях трех императриц, узнаете, где всю жизнь прожил Александр 2 и какие комнаты занимали царские дети, про их распорядок дня и занятия.
  • узнаете о рождественских и новогодних традициях Зимнего дворца; о приеме послов, праздничных банкетах, парадных выходах, церемониях императорского двора.
  • о хозяевах Зимнего и о том, кто из них больше всего повлиял на рождественскую моду.
  • о семейных праздниках Романовых, как они отмечали Рождество и какие подарки было принято дарить.
Помимо этого,
  • мы пройдем по всем 5-ти зданиям главного корпуса Эрмитажа, Зимнему дворцу, Малому Эрмитажу, Большому Эрмитажу, Эрмитажному театру (фойе) и Новому Эрмитажу;
  • взглянем на шедевры Эрмитажной коллекции живописи и прикладного искусства, Нидерландов, Италии, Фландрии, Испании, Франции, посвященные рождественской тематике.
Что входит
  • экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • билеты
Начало
🚩 Александровская колонна
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь
Рождество в музее
Рождество в музее
Рождество в музее
Рождество в музее

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Lily A.
Lily A.
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Lily A. проводит ещё 6 экскурсий

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