мы пройдем по всем 5ти зданиям главного корпуса Эрмитажа, Зимнему дворцу, Малому Эрмитажу, Большому Эрмитажу, Эрмитажному театру (фойе) и Новому Эрмитажу
взглянем на шедевры Эрмитажной коллекции живописи и прикладного искусства, Нидерландов, Италии, Фландрии, Испании, Фрации, посвященные рождественской тематике и не только.
На экскурсии 🧭 Вы:
побываете как парадных залах двух анфилад, так и в жилых покоях Зимнего дворца; в покоях трех императриц, узнаете, где всю жизнь прожил Александр 2 и какие комнаты занимали царские дети, про их распорядок дня и занятия.
узнаете о рождественских и новогодних традициях Зимнего дворца; о приеме послов, праздничных банкетах, парадных выходах, церемониях императорского двора.
о хозяевах Зимнего и о том, кто из них больше всего повлиял на рождественскую моду.
о семейных праздниках Романовых, как они отмечали Рождество и какие подарки было принято дарить.
Помимо этого,
мы пройдем по всем 5-ти зданиям главного корпуса Эрмитажа, Зимнему дворцу, Малому Эрмитажу, Большому Эрмитажу, Эрмитажному театру (фойе) и Новому Эрмитажу;
взглянем на шедевры Эрмитажной коллекции живописи и прикладного искусства, Нидерландов, Италии, Фландрии, Испании, Франции, посвященные рождественской тематике.
Что входит
экскурсионное сопровождение
Что не входит
билеты
Начало
🚩 Александровская колонна
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.