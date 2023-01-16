Я стану вашим проводником в мир живописи ХХ века: вместе мы исследуем постоянную экспозицию корпуса Бенуа и впечатлимся работами, знаковыми для своего времени (и не только. ). Поговорим о творческих объединениях и тех вызовах, что они бросали обществу. Любопытные детали о картинах, погружение в контекст и сюжеты из прошлого — эта прогулка в по залам музея будет интересной!

Описание

Что вас ожидает

Понять шедевры

Коллекция Русского музея уникальна — вы приглядитесь к полотнам, ключевым для мирового искусства, и услышите о них самое любопытное. Кого называли «амазонкой русского авангарда»? Правда ли, что слово «невесомость» придумал советский художник? Почему «Чёрный квадрат» Малевича на самом деле не чёрный и не квадрат? И почему каждый из нас не может нарисовать такой же? Я отвечу на эти и другие вопросы.

Распутаться в -измах

Мы проведём небольшое арт‑расследование и научимся ориентироваться в стилях. Вы проследите, как на искусстве отразились события мировых войн и технологический прогресс. А еще разберетесь, как связаны живопись и маркетинг, и причём здесь ослиный хвост.

Узнать о жизни художников

Отдельно разговор пойдет о великих мастерах, их друзьях и врагах. Обсудим, как Малевич, Кандинский, Родченко, Татлин, Ларионов и «бубновые валеты» создали радикально новое искусство XX века. И как Петров-Водкин, Самохвалов, Дейнека и другие это искусство переосмысляли.

Организационные детали