Русский музей, корпус Бенуа: главные картины ХХ века

Разобраться в течениях и стилях, рассмотреть знаменитые полотна и понять их значение для искусства

Я стану вашим проводником в мир живописи ХХ века: вместе мы исследуем постоянную экспозицию корпуса Бенуа и впечатлимся работами, знаковыми для своего времени (и не только. ). Поговорим о творческих объединениях и тех вызовах, что они бросали обществу.

Любопытные детали о картинах, погружение в контекст и сюжеты из прошлого — эта прогулка в по залам музея будет интересной!
Русский музей, корпус Бенуа: главные картины ХХ века
Русский музей, корпус Бенуа: главные картины ХХ века
Русский музей, корпус Бенуа: главные картины ХХ века
Русский музей, корпус Бенуа: главные картины ХХ века
Русский музей, корпус Бенуа: главные картины ХХ века
Русский музей, корпус Бенуа: главные картины ХХ века
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Описание

Что вас ожидает

Понять шедевры

Коллекция Русского музея уникальна — вы приглядитесь к полотнам, ключевым для мирового искусства, и услышите о них самое любопытное. Кого называли «амазонкой русского авангарда»? Правда ли, что слово «невесомость» придумал советский художник? Почему «Чёрный квадрат» Малевича на самом деле не чёрный и не квадрат? И почему каждый из нас не может нарисовать такой же? Я отвечу на эти и другие вопросы.

Распутаться в -измах

Мы проведём небольшое арт‑расследование и научимся ориентироваться в стилях. Вы проследите, как на искусстве отразились события мировых войн и технологический прогресс. А еще разберетесь, как связаны живопись и маркетинг, и причём здесь ослиный хвост.

Узнать о жизни художников

Отдельно разговор пойдет о великих мастерах, их друзьях и врагах. Обсудим, как Малевич, Кандинский, Родченко, Татлин, Ларионов и «бубновые валеты» создали радикально новое искусство XX века. И как Петров-Водкин, Самохвалов, Дейнека и другие это искусство переосмысляли.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается входной билет в Корпус Бенуа. Стоимость: 300 руб. взрослые, 150 руб. студенты и пенсионеры.
  • Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на взрослых

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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