Коллекция Русского музея уникальна — вы приглядитесь к полотнам, ключевым для мирового искусства, и услышите о них самое любопытное. Кого называли «амазонкой русского авангарда»? Правда ли, что слово «невесомость» придумал советский художник? Почему «Чёрный квадрат» Малевича на самом деле не чёрный и не квадрат? И почему каждый из нас не может нарисовать такой же? Я отвечу на эти и другие вопросы.
Распутаться в -измах
Мы проведём небольшое арт‑расследование и научимся ориентироваться в стилях. Вы проследите, как на искусстве отразились события мировых войн и технологический прогресс. А еще разберетесь, как связаны живопись и маркетинг, и причём здесь ослиный хвост.
Узнать о жизни художников
Отдельно разговор пойдет о великих мастерах, их друзьях и врагах. Обсудим, как Малевич, Кандинский, Родченко, Татлин, Ларионов и «бубновые валеты» создали радикально новое искусство XX века. И как Петров-Водкин, Самохвалов, Дейнека и другие это искусство переосмысляли.
Организационные детали
Отдельно оплачивается входной билет в Корпус Бенуа. Стоимость: 300 руб. взрослые, 150 руб. студенты и пенсионеры.
Экскурсия проходит в формате дружеской беседы и рассчитана на взрослых
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльвира — ваш гид в Санкт-Петербурге
Привет! Меня зовут Эля, и я — аккредитованный гид в Петербурге. Сколько себя помню, всегда увлекалась историей повседневной жизни — еда, напитки, запахи, досуг и развлечения, мода… Помогу заметить, увидеть и почувствовать детали нашего города! Работаю на русском, английском и немецком языках.