Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия

Многоликий Петербург

5
6 отзывов
Набережные и проспекты парадного Петербурга, уютная Коломна, величественные храмы разных конфессий — все это вы увидите во время нашей экскурсии.

Мы покажем вам город во всем его многообразии, расскажем увлекательные истории, которые происходили на его улицах, а также проведем вас как по туристическим, так и не столь известным местам.
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия
Многоликий Петербург — большая обзорная экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Дворцовая Площадь
  • Адмиралтейская набережная
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Александровский сад
  • Исаакиевский собор
  • Исаакиевская площадь
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Поцелуев мост
  • Мариинский театр
  • Никольский собор
  • дом старухи процентщицы
  • Садовая улица
  • Апраксин двор
  • Гостиный двор
  • Екатерининский сад
  • Елисеевский магазин
  • Армянская церковь
  • Базилика св. Екатерины
  • Казанский собор
  • Петрикирхе
  • Кафедральный собор Церкви Ингрии
  • Церковь св. Екатерины
  • Храм Спас на Крови
Его величество Петербург
В ходе этой экскурсии Вы совершите свое знакомство с таким городом, каким задумал его сам Петр I. Насладитесь простором и величием ансамбля Дворцовой площади, панорамными видами на Неву, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. Парадными гранитными набережными выйдете к доминанте Санкт-Петербурга — красавцу Исаакиевскому собору и таинственному Медному всаднику, который днем и ночью охраняет покой города.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.
Город романтиков и поэтов
Во второй части экскурсии вы увидите Петербург с абсолютно другой стороны. Не парадный, не «открыточный». Увидите город романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город вдохновения. Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.
Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию.
Город, который объединяет
Санкт-Петербург всегда славился своей многослойностью. Тут проживали самые знатные и уважаемые дворяне, купцы, военнослужащие самых высших рангов. Сюда стремились никому не известные писатели, поэты, художники, изобретатели и просто предприимчивые выскочки, мечтающие заработать славу и деньги своим умом и талантом. Зачастую, они не принадлежали ни к одному из установленных сословий и сформировали разночинский слой, который стал синонимом слова интеллигенция.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.
Многонациональная красота
Исторически так сложилось, что Санкт-Петербург город многонациональный. В нем всегда мирно уживались люди различных вероисповеданий и главная улица города Невский проспект — отличное тому подтверждение. Бок о бок тут стоят храмы разнообразных конфессий. На этой экскурсии Вы посетите главные иноверческие храмы Невского проспекта. Храм Армянской Апостольской церкви, один из старейших католических храмов России и единственная в стране базилика — храм Святой Екатерины Александрийской, лютеранская церковь Святых Петра и Павла — Петрикирхе, финская церковь Святой Марии. Настоящей жемчужиной в этом ожерелье Невского проспекта станет главный собор Санкт-Петербургской епархии — Казанский.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.
🚩 Начало: У выхода станции метро Адмиралтейская
🏁 Место завершения: Храм Спас на Крови
 Что входит
  • Профессиональный гид
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Важная информация
  • Место начала: у выхода станции метро Адмиралтейская, Кирпичный переулок, 1, Центральный район, Санкт-Петербург.
  • Гид с табличкой excursions. city. Номер телефона гида 89522122797 доступен в день экскурсии.
Время проведения: Ежедневно в 10.00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Excursions.city
Excursions.city
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