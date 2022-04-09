Семь жизней Александра II

Узнать о попытках покушения на императора и раскрыть детали его убийства

Индивидуальная
Александр II — одна из самых ярких личностей в русской истории.

Вы услышите о его жизни и смерти, свершениях и ошибках.

Я помогу воссоздать его последний день и проведу вас по местам, которые с ним связаны.

Расскажу об удивительных пророчествах и реакции общества на смерть царя.
Семь жизней Александра II
Семь жизней Александра II
Семь жизней Александра II
Семь жизней Александра II
Семь жизней Александра II
Семь жизней Александра II
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Последний путь императора

Мы перенесемся в день страшной трагедии и посетим места, где был император в день своего убийства. Вы увидите Михайловский манеж, рассмотрите в деталях Инженерный замок, заглянете в Летний сад и прогуляетесь вдоль канала Грибоедова. В завершение осмотрите храм Спас на Крови, возведенный на месте смертельного ранения царя-освободителя.

Интересные факты

Вы узнаете о нескольких попытках покушения на Александра II и о том, с чем они были связаны. Я раскрою, что известно о его личности, где он встретил главную любовь своей жизни и как провел свой последний день. А также: каким страшным предсказаниям суждено было сбыться, почему трагедии можно было избежать и какую фатальную ошибку совершил царь.

Организационные детали

По желанию вы можете посетить храм Спас на Крови. Билеты оплачиваются дополнительно: 450 руб. взрослые, 200 руб. пенсионеры и студенты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Гостиный двор
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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