Что вас ожидает

Последний путь императора

Мы перенесемся в день страшной трагедии и посетим места, где был император в день своего убийства. Вы увидите Михайловский манеж, рассмотрите в деталях Инженерный замок, заглянете в Летний сад и прогуляетесь вдоль канала Грибоедова. В завершение осмотрите храм Спас на Крови, возведенный на месте смертельного ранения царя-освободителя.

Интересные факты

Вы узнаете о нескольких попытках покушения на Александра II и о том, с чем они были связаны. Я раскрою, что известно о его личности, где он встретил главную любовь своей жизни и как провел свой последний день. А также: каким страшным предсказаниям суждено было сбыться, почему трагедии можно было избежать и какую фатальную ошибку совершил царь.

Организационные детали

По желанию вы можете посетить храм Спас на Крови. Билеты оплачиваются дополнительно: 450 руб. взрослые, 200 руб. пенсионеры и студенты.