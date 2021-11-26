Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны

Побывать в роли диггера, исследовать мрачные интерьеры и узнать, как граждан готовили к ЧС

В историческом центре Петербурга вы посетите аутентичное бомбоубежище, сохранившееся со времен СССР в отличном состоянии.

Вы пройдете по комнатам этого закрытого объекта и познакомитесь с историей подобных сооружений.

Примерите средства защиты и узнаете, что делать при угрозе атомной войны.
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Советское бомбоубежище: наследие Холодной войны
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка по подземелью

Сперва вы познакомитесь с историей завода — именно под ним находится убежище. А затем спуститесь под землю, на глубину 3-4 м. Вы пройдете через массивные гермозатворы, призванные сдержать ударную волну ядерного удара. Перед вами предстанут мрачноватые помещения, советские плакаты о том, как действовать в случае ЧС, а еще инвентарь: дозиметры, противогазы и другие средства личной и коллективной защиты — вы даже сможете их примерить и в них сфотографироваться.

Азы гражданской обороны

Наш гид расскажет о строительстве первых бомбоубежищ, о том, по каким принципам они возводятся — и как сегодня можно использовать эти помещения. Вы поймете, как действовать при угрозе бомбардировки и других чрезвычайных ситуациях. Разберетесь, как готовили население к противохимической обороне в 20-30-х годах, и узнаете об использовании метро в период войны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведут краеведы-историки с большим опытом диггерства и исследования подземных объектов
  • Просим не опаздывать на экскурсию: на территорию бомбоубежища допуск без экскурсионной группы закрыт

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в райне метро Петроградская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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