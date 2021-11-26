Что вас ожидает

Прогулка по подземелью

Сперва вы познакомитесь с историей завода — именно под ним находится убежище. А затем спуститесь под землю, на глубину 3-4 м. Вы пройдете через массивные гермозатворы, призванные сдержать ударную волну ядерного удара. Перед вами предстанут мрачноватые помещения, советские плакаты о том, как действовать в случае ЧС, а еще инвентарь: дозиметры, противогазы и другие средства личной и коллективной защиты — вы даже сможете их примерить и в них сфотографироваться.

Азы гражданской обороны

Наш гид расскажет о строительстве первых бомбоубежищ, о том, по каким принципам они возводятся — и как сегодня можно использовать эти помещения. Вы поймете, как действовать при угрозе бомбардировки и других чрезвычайных ситуациях. Разберетесь, как готовили население к противохимической обороне в 20-30-х годах, и узнаете об использовании метро в период войны.

Организационные детали