Что вас ожидает

Доходные дома и не только

Мы найдем ключ от Петербурга на доме Ратькова-Рожнова и изучим разные типы дворов на примере здания Страхового общества «Россия». Рассмотрим типичный для Северной столицы узкий световой двор-колодец и расшифруем его предназначение. А еще я покажу, где находилась политическая полиция времен царской власти. Объясню, что общего между Тенишевским училищем и театром Юного зрителя.

Городские секреты

Вы научитесь срезать путь через проходные дворы, познакомитесь с творчеством художника Ведерникова и отыщете местных «бегемотов». Вспомните Чемпионат мира по хоккею 2000 года и выясните, как тогда люди представляли новый век. Кроме того, я раскрою, можно ли в Петербурге снимать фильмы о Москве, где учился Набоков, как часовню превратить в жилье, что общего между Хамовниками и Моховой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.