Треугольный квартал: граффити, дворы и доходные дома

Погулять по историческому центру и познакомиться с особенностями петербургской жизни

5
1 отзыв
Мы исследуем интереснейший квартал между набережной Фонтанки, улицами Пестеля и Моховая.

Я расскажу, как он застраивался и в каких условиях жили здесь люди в разные времена.

Покажу старинные дома, дворы-колодцы и образцы современного искусства.

А еще обязательно поделюсь местными лайфхаками!
Треугольный квартал: граффити, дворы и доходные дома
Треугольный квартал: граффити, дворы и доходные дома
Треугольный квартал: граффити, дворы и доходные дома
Треугольный квартал: граффити, дворы и доходные дома
Треугольный квартал: граффити, дворы и доходные дома
Треугольный квартал: граффити, дворы и доходные дома

Что вас ожидает

Доходные дома и не только

Мы найдем ключ от Петербурга на доме Ратькова-Рожнова и изучим разные типы дворов на примере здания Страхового общества «Россия». Рассмотрим типичный для Северной столицы узкий световой двор-колодец и расшифруем его предназначение. А еще я покажу, где находилась политическая полиция времен царской власти. Объясню, что общего между Тенишевским училищем и театром Юного зрителя.

Городские секреты

Вы научитесь срезать путь через проходные дворы, познакомитесь с творчеством художника Ведерникова и отыщете местных «бегемотов». Вспомните Чемпионат мира по хоккею 2000 года и выясните, как тогда люди представляли новый век. Кроме того, я раскрою, можно ли в Петербурге снимать фильмы о Москве, где учился Набоков, как часовню превратить в жилье, что общего между Хамовниками и Моховой.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Летнего сада
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Виктор
Виктор
Здравствуйте! Меня зовут Виктор. И я очень люблю Санкт-Петербург. Настолько сильно, что однажды решил делиться этой любовью с окружающими. Так я и стал экскурсоводом. Люблю рассказывать как о традиционно-классических, так и о менее популярных и малоизвестных уголках города. Предпочитаю нестандартные маршруты: редко посещаемые улицы и кварталы в историческом центре. А также спальные районы, в которых порой тоже можно найти что-то неожиданно интересное. Буду очень рад знакомству с вами!
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1 реальный отзыв

В
14 авг 2021
Отличная экскурсия. Прошли не такой уж и большой квартал, но гид Виктор показал много интересных деталей. Сам бы я, наверно, никогда не обратил внимания на эти места.
Посмотрели на типичные петербургские дворы, неожиданные памятники и граффити. Всё это сопровождалось увлекательными рассказами гида.

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