Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой

Сергей Е.
Сергей Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Это не просто прогулка 👣, а целое путешествие вглубь старинных кварталов некогда богатейшего района Петербурга.

Самые обеспеченные домовладельцы строили здесь свои роскошные особняки и дома.

Великолепие их классических фасадов и роскошь отделки парадных лестниц идут вразрез с тем, что вам предстоит увидеть — стоит лишь свернуть в арку и вы увидите тот самый Ленинград-Петербург, который показывают в фильмах про бандитов.

Влюбитесь ❤️ в такой Петербург, если осмелитесь!
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Экскурсия

690 ₽ за человека

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Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой

Что вы увидите

  • Восхитительный лабиринт проходных дворов дома Страхового общества «Россия»
  • Сад Дружбы, где весной зацветает японская сакура
  • Итальянские дворики-колодцы
  • Двор-колодец в форме «ракеты»
  • Парадную, где живет Ю. Шевчук
  • Мавританский дом князя Мурузи, где находится квартира Бродского
  • Дом-гигант с огромной аркой в 5 этажей.
О районе
Литейная сторона Санкт-Петербурга активно застраивалась на рубеже XIX–XX вв. Для аристократов и офицеров, ученых и поэтов здесь возводились блистательные дворцы, которые чередовались с не менее роскошными доходными домами, внутренние дворы которых были совсем непохожи на «дворы-колодцы» капиталистического Петербурга. Сегодня в них можно найти много неприметных осколков прошлого: детали на фасадах, ажурные перила и витражи парадных лестниц, резные двери и кованые ворота. Мы пройдем через лабиринт проходных дворов–колодцев, попутно заглядывая в закрытые парадные лестницы, где сохранились интерьеры и посмотрим «черные ходы».
Главное — детали!
Мы будем обращать внимание на различные элементы архитектуры и отделки, приспособления для старинных механизмов, поговорим о строительных материалах того времени. Например, я вам покажу уникальные «дутые» стеклянные кирпичи начала ХХ века, которых практически не осталось в Петербурге, дореволюционные дверные звонки и кухонные холодильные шкафы.
Обязательно поговорим о дореволюционном быте, истопниках, швейцарах, дворниках, узнаем от чего зависела цена на съемную квартиру и сколько человек могло жить в «комнате – чулке».
Истории и судьбы людей
Я расскажу о судьбах домовладельцев и квартиросъемщиков, о знаменитых людях, творческой интеллигенции, и о гопниках, которые жили в этих домах в разное время. Также речь зайдет о известных фильмах, которые снимали во дворах и парадных. Обязательно поговорим о квартире Бродского и узнаем, что мешает открыть там музей 🖼.
Кому будет интересна эта экскурсия?
  • Тем, кто изучил основные достопримечательности и хочет стать более продвинутым знатоком города;
  • Тем, кто любит фотографировать антуражные места и красивые 🤩 детали. Этот маршрут идеально подойдет для того, чтобы сделать красивые 🤩 фотографии в Инстаграм;
  • Тем, кто любит историю, архитектуру и дух старинных европейских городов;
  • Тем, кто хочет узнать скрытые места города, чтобы показывать их своим друзьям.
Организационные детали
  • Экскурсия ⛳ начнется у Сада Дружбы, а завершится на набережной Фонтанки;
  • Экскурсия ⛳ возможна как в индивидуальном, так и в групповом формате. Групповая экскурсия ⛳ проходит каждый день по расписанию, индивидуальная возможна в любое время;
  • Рекомендуем прибыть на место встречи за 5 минут до назначенного времени;
  • Обратите внимание, что, в зависимости от погодных условий, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии 🧭 может незначительно меняться;
  • С учетом того, что прогулка 👣 полностью пешеходная, подумайте, пожалуйста, об удобной одежде и обуви;
  • Не забудьте взять с собой фотоаппарат или зарядить телефон, упускать такие кадры будет жаль;
  • Экскурсия ⛳ будет интересна путешественникам от 12 лет;
  • После данной экскурсии 🧭 по дворам и парадным есть возможность посетить альтернативный маршрут по дворам и парадным лестницам в других районах города.
Фото: Дмитрий Циренщиков
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы туристов
  • Перекус и напитки в кафе
Начало
🚩 Литейный проспект, 15 и 17 (Сад Дружбы)
Место завершения
🏁 Набережная реки Фонтанки, 20
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой

Экскурсия проводится Согласно расписанию в календаре

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Е.
Сергей Е.
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