О районе

Литейная сторона Санкт-Петербурга активно застраивалась на рубеже XIX–XX вв. Для аристократов и офицеров, ученых и поэтов здесь возводились блистательные дворцы, которые чередовались с не менее роскошными доходными домами, внутренние дворы которых были совсем непохожи на «дворы-колодцы» капиталистического Петербурга. Сегодня в них можно найти много неприметных осколков прошлого: детали на фасадах, ажурные перила и витражи парадных лестниц, резные двери и кованые ворота. Мы пройдем через лабиринт проходных дворов–колодцев, попутно заглядывая в закрытые парадные лестницы, где сохранились интерьеры и посмотрим «черные ходы».

Главное — детали!

Мы будем обращать внимание на различные элементы архитектуры и отделки, приспособления для старинных механизмов, поговорим о строительных материалах того времени. Например, я вам покажу уникальные «дутые» стеклянные кирпичи начала ХХ века, которых практически не осталось в Петербурге, дореволюционные дверные звонки и кухонные холодильные шкафы.

Обязательно поговорим о дореволюционном быте, истопниках, швейцарах, дворниках, узнаем от чего зависела цена на съемную квартиру и сколько человек могло жить в «комнате – чулке».

Истории и судьбы людей

Я расскажу о судьбах домовладельцев и квартиросъемщиков, о знаменитых людях, творческой интеллигенции, и о гопниках, которые жили в этих домах в разное время. Также речь зайдет о известных фильмах, которые снимали во дворах и парадных. Обязательно поговорим о квартире Бродского и узнаем, что мешает открыть там музей 🖼.

Кому будет интересна эта экскурсия?

Тем, кто изучил основные достопримечательности и хочет стать более продвинутым знатоком города;

Тем, кто любит фотографировать антуражные места и красивые 🤩 детали. Этот маршрут идеально подойдет для того, чтобы сделать красивые 🤩 фотографии в Инстаграм;

Тем, кто любит историю, архитектуру и дух старинных европейских городов;

Тем, кто хочет узнать скрытые места города, чтобы показывать их своим друзьям.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ начнется у Сада Дружбы, а завершится на набережной Фонтанки;

Экскурсия ⛳ возможна как в индивидуальном, так и в групповом формате. Групповая экскурсия ⛳ проходит каждый день по расписанию, индивидуальная возможна в любое время;

Рекомендуем прибыть на место встречи за 5 минут до назначенного времени;

Обратите внимание, что, в зависимости от погодных условий, темпа группы и других факторов, длительность экскурсии 🧭 может незначительно меняться;

С учетом того, что прогулка 👣 полностью пешеходная, подумайте, пожалуйста, об удобной одежде и обуви;

Не забудьте взять с собой фотоаппарат или зарядить телефон, упускать такие кадры будет жаль;

Экскурсия ⛳ будет интересна путешественникам от 12 лет;

После данной экскурсии 🧭 по дворам и парадным есть возможность посетить альтернативный маршрут по дворам и парадным лестницам в других районах города.

Фото: Дмитрий Циренщиков