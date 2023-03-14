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Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся на Дворцовой площади, полюбуемся фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления, вспомним о временах, когда на месте площади был зеленый луг, и направимся прямо во дворец без очередей и промедлений.
Великолепные дворцовые интерьеры
Экскурсия начнётся с больших торжественных залов, которые видели лучшие балы Императорской России, церемонии, награждения, празднования, пиры. Рассказы гида помогут представить блеск и роскошь мероприятий той эпохи. Вы узнаете, где располагались личные покои членов царской семьи, включая знаменитую Белую столовую, и где были арестованы члены Временного правительства. В нашей программе:
Иорданская лестница, безусловный шедевр Ф. Б. Растрелли
Фельдмаршальский зал, хранящий славу о русских полководцах
Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I
Гербовый зал, один из крупнейших во дворце, использовался для торжественных приемов
Галерея 1812 года, созданная в честь победы над армией Наполеона
Георгиевский зал, где проходили самые важные церемонии
Павильонный зал, впечатляющий блеском хрусталя, видом на Висячий сад и знаменитыми часами «Павлин»
Шедевры искусства
Картинная коллекция Эрмитажа началась с частной галереи Екатерины II и состояла из 220 картин голландских живописцев. Шли годы, количество произведений росло. Теперь в коллекции уникальные работы всемирно известных мастеров Италии, Испании, Голландии, Франции. Наш гид поможет правильно расставить акценты и покажет знаковые экспонаты, выделив их из трёх миллионов.
Итальянское искусство. Обширная коллекция итальянской живописи занимает 30 залов, гордостью которых являются работы великих мастеров эпохи Возрождения. Вас ждут творения Леонардо да Винчи, Тициана, Джорджоне, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.
Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца.
Просветы Нового Эрмитажа. Залы, спроектированные специально для музейной коллекции. Потрясающие интерьеры с уникальными предметами мебели, светильниками и зеркалами доставляют особое эстетическое удовольствие.
Испанское искусство. Особую ценность коллекции составляют 150 полотен испанских художников — это крупнейшее собрание за пределами Испании. Коллекция включает работы мастеров «золотого века» испанской живописи, в том числе картины Хосе де Риберы, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса, Эль Греко, Гойи.
Голландское искусство. Вы увидите самое большое в мире собрание картин Рембрандта, начиная с самых ранних его работ до последней картины «Возвращение блудного сына», ставшей его завещанием.
Искусство Античного мира. Отдел Античного мира — один из старейших в Эрмитаже. Вы окажетесь в пустынных залах удивительной красоты, где представлены коллекции античных ваз, скульптур, украшений.
Организационные детали
Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость
Экскурсию для вас проведет гид-искусствовед из нашей команды
Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
Также приобрести билет можно самостоятельно по Пушкинской карте, в этом случае мы сделаем вам скидку в размере стоимости входного билета
После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжать осмотр самостоятельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Александровской колонны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Санкт-Петербурге
Наша команда занимается внутренним и международным туризмом уже 7 лет. Все началось с индивидуальных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам для иностранных гостей. Наша миссия — развеять стереотип, что экскурсия — это скучно и неинтересно! Мы составляем маршруты, придумываем новые экскурсии, приглашаем искусствоведов и историков, которые просто и легко рассказывают о живописи, архитектуре, императорской семье и, конечно, о Санкт-Петербурге. Нам очень нравится то чувство, когда узнаешь что-то особенное о здании, картине, скульптуре, и этот предмет становится целой историей со своими персонажами и событиями. Хочется рассказать об этом всем! И нам хочется рассказать об этом вам) А формат мини-группы, в котором мы проводим экскурсии, позволит избежать суеты, задать интересующие вас вопросы экскурсоводам и чувствовать себя комфортно.