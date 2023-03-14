Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)

Познакомиться с дворцовыми интерьерами и шедеврами искусства в чарующей атмосфере пустынных залов

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Посещение Эрмитажа вечером — особое удовольствие. Вокруг много пространства, и «общение» с музеем становится теплее.

Вы погрузитесь в имперское прошлое парадных помещений и рассмотрите наиболее знаковые образцы живописи.

Наши гиды откроют яркие факты, которые самостоятельно не найти в интернете, ведь их рассказы — плоды многолетних трудов и исследований. И всё это без монотонности и академичности.
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
Вечерний Эрмитаж с искусствоведом в мини-группе (билеты включены)
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Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся на Дворцовой площади, полюбуемся фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления, вспомним о временах, когда на месте площади был зеленый луг, и направимся прямо во дворец без очередей и промедлений.

Великолепные дворцовые интерьеры

Экскурсия начнётся с больших торжественных залов, которые видели лучшие балы Императорской России, церемонии, награждения, празднования, пиры. Рассказы гида помогут представить блеск и роскошь мероприятий той эпохи. Вы узнаете, где располагались личные покои членов царской семьи, включая знаменитую Белую столовую, и где были арестованы члены Временного правительства. В нашей программе:

  • Иорданская лестница, безусловный шедевр Ф. Б. Растрелли
  • Фельдмаршальский зал, хранящий славу о русских полководцах
  • Малый Тронный зал, созданный в память о Петре I
  • Гербовый зал, один из крупнейших во дворце, использовался для торжественных приемов
  • Галерея 1812 года, созданная в честь победы над армией Наполеона
  • Георгиевский зал, где проходили самые важные церемонии
  • Павильонный зал, впечатляющий блеском хрусталя, видом на Висячий сад и знаменитыми часами «Павлин»

Шедевры искусства

Картинная коллекция Эрмитажа началась с частной галереи Екатерины II и состояла из 220 картин голландских живописцев. Шли годы, количество произведений росло. Теперь в коллекции уникальные работы всемирно известных мастеров Италии, Испании, Голландии, Франции. Наш гид поможет правильно расставить акценты и покажет знаковые экспонаты, выделив их из трёх миллионов.

  • Итальянское искусство. Обширная коллекция итальянской живописи занимает 30 залов, гордостью которых являются работы великих мастеров эпохи Возрождения. Вас ждут творения Леонардо да Винчи, Тициана, Джорджоне, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.
  • Лоджии Рафаэля, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца.
  • Просветы Нового Эрмитажа. Залы, спроектированные специально для музейной коллекции. Потрясающие интерьеры с уникальными предметами мебели, светильниками и зеркалами доставляют особое эстетическое удовольствие.
  • Испанское искусство. Особую ценность коллекции составляют 150 полотен испанских художников — это крупнейшее собрание за пределами Испании. Коллекция включает работы мастеров «золотого века» испанской живописи, в том числе картины Хосе де Риберы, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса, Эль Греко, Гойи.
  • Голландское искусство. Вы увидите самое большое в мире собрание картин Рембрандта, начиная с самых ранних его работ до последней картины «Возвращение блудного сына», ставшей его завещанием.
  • Искусство Античного мира. Отдел Античного мира — один из старейших в Эрмитаже. Вы окажетесь в пустынных залах удивительной красоты, где представлены коллекции античных ваз, скульптур, украшений.

Организационные детали

  • Входные билеты в Эрмитаж включены в стоимость
  • Экскурсию для вас проведет гид-искусствовед из нашей команды
  • Чтобы избежать очередей, мы выкупаем билеты заранее, поэтому при отмене бронирования с вашей стороны необходимо будет оплатить стоимость билета
  • Также приобрести билет можно самостоятельно по Пушкинской карте, в этом случае мы сделаем вам скидку в размере стоимости входного билета
  • После экскурсии вы сможете остаться в музее и продолжать осмотр самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Александровской колонны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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