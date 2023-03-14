Посещение Эрмитажа вечером — особое удовольствие. Вокруг много пространства, и «общение» с музеем становится теплее. Вы погрузитесь в имперское прошлое парадных помещений и рассмотрите наиболее знаковые образцы живописи. Наши гиды откроют яркие факты, которые самостоятельно не найти в интернете, ведь их рассказы — плоды многолетних трудов и исследований. И всё это без монотонности и академичности.

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Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся на Дворцовой площади, полюбуемся фасадом Зимнего дворца, поговорим об истории его появления, вспомним о временах, когда на месте площади был зеленый луг, и направимся прямо во дворец без очередей и промедлений.

Великолепные дворцовые интерьеры

Экскурсия начнётся с больших торжественных залов, которые видели лучшие балы Императорской России, церемонии, награждения, празднования, пиры. Рассказы гида помогут представить блеск и роскошь мероприятий той эпохи. Вы узнаете, где располагались личные покои членов царской семьи, включая знаменитую Белую столовую, и где были арестованы члены Временного правительства. В нашей программе:

Иорданская лестница , безусловный шедевр Ф. Б. Растрелли

, безусловный шедевр Ф. Б. Растрелли Фельдмаршальский зал , хранящий славу о русских полководцах

, хранящий славу о русских полководцах Малый Тронный зал , созданный в память о Петре I

, созданный в память о Петре I Гербовый зал , один из крупнейших во дворце, использовался для торжественных приемов

, один из крупнейших во дворце, использовался для торжественных приемов Галерея 1812 года , созданная в честь победы над армией Наполеона

, созданная в честь победы над армией Наполеона Георгиевский зал , где проходили самые важные церемонии

, где проходили самые важные церемонии Павильонный зал, впечатляющий блеском хрусталя, видом на Висячий сад и знаменитыми часами «Павлин»

Шедевры искусства

Картинная коллекция Эрмитажа началась с частной галереи Екатерины II и состояла из 220 картин голландских живописцев. Шли годы, количество произведений росло. Теперь в коллекции уникальные работы всемирно известных мастеров Италии, Испании, Голландии, Франции. Наш гид поможет правильно расставить акценты и покажет знаковые экспонаты, выделив их из трёх миллионов.

Итальянское искусство . Обширная коллекция итальянской живописи занимает 30 залов, гордостью которых являются работы великих мастеров эпохи Возрождения. Вас ждут творения Леонардо да Винчи, Тициана, Джорджоне, Веронезе, Караваджо, Микеланджело.

. Обширная коллекция итальянской живописи занимает 30 залов, гордостью которых являются работы великих мастеров эпохи Возрождения. Вас ждут творения Леонардо да Винчи, Тициана, Джорджоне, Веронезе, Караваджо, Микеланджело. Лоджии Рафаэля , созданные по подобию галереи Ватиканского дворца.

, созданные по подобию галереи Ватиканского дворца. Просветы Нового Эрмитажа . Залы, спроектированные специально для музейной коллекции. Потрясающие интерьеры с уникальными предметами мебели, светильниками и зеркалами доставляют особое эстетическое удовольствие.

. Залы, спроектированные специально для музейной коллекции. Потрясающие интерьеры с уникальными предметами мебели, светильниками и зеркалами доставляют особое эстетическое удовольствие. Испанское искусство . Особую ценность коллекции составляют 150 полотен испанских художников — это крупнейшее собрание за пределами Испании. Коллекция включает работы мастеров «золотого века» испанской живописи, в том числе картины Хосе де Риберы, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса, Эль Греко, Гойи.

. Особую ценность коллекции составляют 150 полотен испанских художников — это крупнейшее собрание за пределами Испании. Коллекция включает работы мастеров «золотого века» испанской живописи, в том числе картины Хосе де Риберы, Франсиско де Сурбарана, Диего Веласкеса, Эль Греко, Гойи. Голландское искусство . Вы увидите самое большое в мире собрание картин Рембрандта, начиная с самых ранних его работ до последней картины «Возвращение блудного сына», ставшей его завещанием.

. Вы увидите самое большое в мире собрание картин Рембрандта, начиная с самых ранних его работ до последней картины «Возвращение блудного сына», ставшей его завещанием. Искусство Античного мира. Отдел Античного мира — один из старейших в Эрмитаже. Вы окажетесь в пустынных залах удивительной красоты, где представлены коллекции античных ваз, скульптур, украшений.

Организационные детали