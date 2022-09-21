Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга

Оценить «визитные карточки» старинного города и погулять по знаменитому скальному парку

Основанный шведами в конце XIII века, Выборг по сей день сохраняет европейский средневековый колорит.

На комфортабельном автобусе, в группе до 49 человек, вы отправитесь исследовать его самые интересные места. Пройдете по Старому городу, увидите библиотеку Алвара Аалто и побываете в парке Монрепо.
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Выборг и парк Монрепо: автобусная экскурсия из Петербурга
Ближайшие даты:
22
сен
23
сен
24
сен
25
сен
28
сен
1
окт
2
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Королевская дорога. Вы проедете по необычайно красивой исторической дороге, наслаждаясь панорамами Финского залива.

Зеленогорск. Мы покажем главную достопримечательность этого уютного курортного города — лютеранскую кирху Преображения Господня, созданную известным финским архитектором Йозефом Стенбеком.

Прогулка по Выборгу. Вы увидите все значимые места Старого города: Ратушную площадь, дом купеческой гильдии Святого Духа, Часовую башню, усадьбу Бюргера и дом на скале. А также оцените снаружи библиотеку Алвара Аалто и бастион Панцерлакс.

Выборгский замок. Мы оставим время, чтобы вы смогли самостоятельно посетить легендарный замок, построенный по классическим средневековым канонам.

Парк Монрепо. Это скальный пейзажный парк, который запомнится вам мостиками, гротами, беседками и живописными видами на залив.

Организационные детали

  • Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Выборгский замок (по желанию): 50 руб. /чел. Еда и напитки также оплачиваются отдельно.
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям с 7 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. пл. Восстания или м. Черная речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные☀️На весь деньВыборгКурортный район🗽Популярные местаЗеленогорскСтарый город🏞Парки🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Санкт-Петербурге

Из Петербурга в Выборг на автобусе
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Филипп
Филипп
4.2
52 отзыва
Из Петербурга в Выборг на автобусе
Пройтись старинными улицами, осмотреть замок и погулять по парку Монрепо на групповой экскурсии
у Казанского собора
21 сен
24 сен
25 сен
28 сен
30401 824 за 1 человека
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.3
1060 отзывов
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
Прогуляйтесь по атмосферным средневековым улочкам Выборга с экскурсоводом
Невский проспект, 35
21 сен
22 сен
23 сен
24 сен
от 2 000 за 1 человека
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Кирилл
Кирилл
5
13 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Погулять по брусчатке старинных улочек и парку Монрепо, прислушиваясь к их историям
22 сен
27 сен
1 окт
2 окт
19 490 за всё до 4 чел.
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
4.9
49 отзывов
Петербург старинный и современный - обзорная автобусная экскурсия
Познакомиться с городом в насыщенном туре, выходящем за рамки классических маршрутов
на Дворцовой площади
21 сен
23 сен
24 сен
30 сен
1 200 за 1 человека
Из Петербурга - в средневековый Выборг
11 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Роза
Роза
4.7
91 отзыв
Из Петербурга - в средневековый Выборг
Побывать в замке и пройти по старому городу, услышать его истории и отдохнуть в парке Монрепо
на Думской улице, у дома 2
22 сен
24 сен
29 сен
1 окт
2 200 за 1 человека
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
4.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4
826 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Знаменитая резиденция Петра I не нуждается в дополнительном представлении
Невский проспект, 35
Завтра
21 сен
22 сен
23 сен
от 2 000 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.2
616 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по городу с посещением Эрмитажа
Трёхчасовая обзорная экскурсию по историческому центру Петербурга
Невский проспект, 35
Завтра
21 сен
22 сен
23 сен
от 2 000 за 1 человека
Выборг - средневековый город и крепость
9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Выборг - средневековый город и крепость
Выборг - единственный европейский средневековый город в стране
у отеля
от 20 900 за всё до 4 чел.
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
4.9
32 отзыва
Из Петербурга в Выборг: поездка с краеведом
Навестить город на границе, проникнуться его атмосферой и услышать о насыщенной истории
где вам удобно: от вашего отеля, квартиры, вокзала...
Завтра
21 сен
22 сен
23 сен
18 190 за всё до 4 чел.
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Роза
Роза
4.3
30 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Познакомиться с городом и самостоятельно изучить парадные залы и шедевры дворца-музея
в районе станции метро Гостиный двор
22 сен
24 сен
29 сен
1 окт
1 500 за 1 человека
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
10 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
Нет отзывов
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
На автобусной экскурсии из Санкт-Петербурга в Выборг вас ждёт самый увлекательный урок по истории России
От школы
2 050 за 1 человека
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 50 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
4 отзыва
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
Во время экскурсии по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского
по договоренности
от 12 900 за всё до 19 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ