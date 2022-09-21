Основанный шведами в конце XIII века, Выборг по сей день сохраняет европейский средневековый колорит. На комфортабельном автобусе, в группе до 49 человек, вы отправитесь исследовать его самые интересные места. Пройдете по Старому городу, увидите библиотеку Алвара Аалто и побываете в парке Монрепо.

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Описание

Что вас ожидает

Королевская дорога. Вы проедете по необычайно красивой исторической дороге, наслаждаясь панорамами Финского залива.

Зеленогорск. Мы покажем главную достопримечательность этого уютного курортного города — лютеранскую кирху Преображения Господня, созданную известным финским архитектором Йозефом Стенбеком.

Прогулка по Выборгу. Вы увидите все значимые места Старого города: Ратушную площадь, дом купеческой гильдии Святого Духа, Часовую башню, усадьбу Бюргера и дом на скале. А также оцените снаружи библиотеку Алвара Аалто и бастион Панцерлакс.

Выборгский замок. Мы оставим время, чтобы вы смогли самостоятельно посетить легендарный замок, построенный по классическим средневековым канонам.

Парк Монрепо. Это скальный пейзажный парк, который запомнится вам мостиками, гротами, беседками и живописными видами на залив.

Организационные детали