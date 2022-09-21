Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Королевская дорога. Вы проедете по необычайно красивой исторической дороге, наслаждаясь панорамами Финского залива.
Зеленогорск. Мы покажем главную достопримечательность этого уютного курортного города — лютеранскую кирху Преображения Господня, созданную известным финским архитектором Йозефом Стенбеком.
Прогулка по Выборгу. Вы увидите все значимые места Старого города: Ратушную площадь, дом купеческой гильдии Святого Духа, Часовую башню, усадьбу Бюргера и дом на скале. А также оцените снаружи библиотеку Алвара Аалто и бастион Панцерлакс.
Выборгский замок. Мы оставим время, чтобы вы смогли самостоятельно посетить легендарный замок, построенный по классическим средневековым канонам.
Парк Монрепо. Это скальный пейзажный парк, который запомнится вам мостиками, гротами, беседками и живописными видами на залив.
Организационные детали
Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты. Дополнительно оплачиваются входные билеты в Выборгский замок (по желанию): 50 руб. /чел. Еда и напитки также оплачиваются отдельно.
Экскурсия подойдет взрослым и детям с 7 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у м. пл. Восстания или м. Черная речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл 824 экскурсии для 652 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюбленных в свое дело; разработали более 200 экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашел тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона.
Для нас важно, чтобы каждый гость нашел тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озер, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим ее мы!