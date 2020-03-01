Экскурсии по пригородам Владикавказа

Что вас ожидает

Многоликая Северная Осетия

Вы раскроете тайны старинного «города мертвых» Даргавс, посетите высокогорный Аланский Успенский мужской монастырь и узнаете, с какой скоростью шел ледник Колка по Кармадонскому ущелью. Кроме того, увидите памятник, символизирующий присоединение Алании к России, и впечатлитесь живописным Куртатинскими ущельем. А еще отыщете отпечаток ноги 2020-го размера, услышите о средневековом мегаполисе Цмити, через который проходил Великий шелковый путь, и сделаете головокружительные фотографии у каньона Два брата.

Осетинские мифы и реальность

С Северной Осетией связано множество стереотипов. Я развею миф о том, что «на Кавказе по улицам ходят с оружием», и расскажу правдивые факты о местных традициях, обычаях и менталитете. А также раскрою, что символизируют традиционные три пирога на местном столе, кому и как молятся осетины и какие тосты произносят за столом.