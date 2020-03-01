Экскурсии по пригородам Владикавказа

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«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день

Таймураз
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Таймураз – представитель гидов
Северная Осетия впечатлит вас могучими горами, хвойными лесами, загадочными башнями, живописными каньонами и вкуснейшими пирогами.

Я покажу самые древние, красивые и таинственные места региона, поделюсь занимательными легендами и сделаю все, чтобы вы почувствовали себя здесь дорогими и желанными гостями.
6300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Знакомьтесь, Северная Осетия!
Знакомьтесь, Северная Осетия!

Что вас ожидает

Многоликая Северная Осетия
Вы раскроете тайны старинного «города мертвых» Даргавс, посетите высокогорный Аланский Успенский мужской монастырь и узнаете, с какой скоростью шел ледник Колка по Кармадонскому ущелью. Кроме того, увидите памятник, символизирующий присоединение Алании к России, и впечатлитесь живописным Куртатинскими ущельем. А еще отыщете отпечаток ноги 2020-го размера, услышите о средневековом мегаполисе Цмити, через который проходил Великий шелковый путь, и сделаете головокружительные фотографии у каньона Два брата.

Осетинские мифы и реальность
С Северной Осетией связано множество стереотипов. Я развею миф о том, что «на Кавказе по улицам ходят с оружием», и расскажу правдивые факты о местных традициях, обычаях и менталитете. А также раскрою, что символизируют традиционные три пирога на местном столе, кому и как молятся осетины и какие тосты произносят за столом.

Организационные детали

  • Входные билеты в «город мертвых» Даргавс не включены в стоимость — 100 рублей с человека
  • Вы сможете попробовать осетинские пироги, приготовленные на дровах. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Знакомьтесь, Северная Осетия!
Знакомьтесь, Северная Осетия!
Знакомьтесь, Северная Осетия!
Знакомьтесь, Северная Осетия!
Знакомьтесь, Северная Осетия!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Таймураз
Таймураз
Приветствую вас, мои будущие друзья! Меня зовут Таймураз. Уже более пяти лет я провожу экскурсии по Северной Осетии на своем внедорожнике. С радостью покажу вам удивительные места нашего края и расскажу о них интересные факты. До скорой встречи!
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