Диана проводит ещё 5 экскурсий

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Владивосток: хроники японской диаспоры

Отыскать след японской культуры и узнать о влиянии мигрантов на прогулке по городу

Диана
Диана – представитель из Владивостока
Около полувека Владивосток оставался открытым для японцев: в разное время жители этой страны были вынуждены эмигрировать в наш город 🏙️.

На экскурсии 🧭 вы увидите места, связанные с их деятельностью — от Японского квартала до сада, где расцветают сакуры.

Раскроете, чем они занимались, услышите о знаменитых переселенцах и проследите, как смешивались две культуры.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры

Что вас ожидает

Судьба японской эмиграции
Вы узнаете о последствиях Русско-Японской войны и поймете, почему многим японцам пришлось переехать. Каковы были их занятия, с какими сложностями они столкнулись и как развивалась их дальнейшая судьба? Мы поговорим о том, как переселенцы повлияли на уклад горожан, а также расскажем о выдающихся японцах, которые внесли вклад в развитие Владивостока.

Япония в пространстве города
В пограничном Владивостоке сохранилось немало памятников, чье прошлое связано с японцами. Мы осмотрим бывшее японское консульство и здание, где в прошлом учились японские ребятишки. Прогуляемся по атмосферному Японскому кварталу: вы увидите торговые и публичные дома, услышите о знаменитых японских предпринимателях и о бедных девушках, в трудной ситуации вынужденных заниматься проституцией. А еще побываете в саду, где весной распускаются сакуры — здесь же установлена стела в память о буддийской молельне, о судьбе которой мы расскажем на прогулке 👣.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 на улице Адмирала Фокина
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры
Владивосток: хроники японской диаспоры

Экскурсия проводится в пятницу в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Диана
Диана
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.
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