Диана проводит ещё 5 экскурсий

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Судьба японской эмиграции

Вы узнаете о последствиях Русско-Японской войны и поймете, почему многим японцам пришлось переехать. Каковы были их занятия, с какими сложностями они столкнулись и как развивалась их дальнейшая судьба? Мы поговорим о том, как переселенцы повлияли на уклад горожан, а также расскажем о выдающихся японцах, которые внесли вклад в развитие Владивостока.

Япония в пространстве города

В пограничном Владивостоке сохранилось немало памятников, чье прошлое связано с японцами. Мы осмотрим бывшее японское консульство и здание, где в прошлом учились японские ребятишки. Прогуляемся по атмосферному Японскому кварталу: вы увидите торговые и публичные дома, услышите о знаменитых японских предпринимателях и о бедных девушках, в трудной ситуации вынужденных заниматься проституцией. А еще побываете в саду, где весной распускаются сакуры — здесь же установлена стела в память о буддийской молельне, о судьбе которой мы расскажем на прогулке 👣.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.