В центре Будапешта, на краю бывшего исторического центра Пешта находится територия, обрамленная оживленными улицами. С этим районом связаны самые хорошие и вместе с тем самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто.

Прогуливаясь по кварталу, мы увидим прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецессиона, с внутренними двориками и садами и еще много, много интересного.