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Еврейский Будапешт

4.6
35 отзывов
Татьяна, Мария
Татьяна, Мария – Гид из Будапешта
Вместе мы прогуляемся по улочкам еврейского квартала.

Я покажу Вам монумент «Плакучая ива», памятник Карлу Лутцу и три великолепные синагоги.

Расскажу о трагических событиях, разворачивавшихся на территории будапештского гетто в конце Второй мировой войны и о людях, спасавших евреев во время Холокоста.

А потом — посмотрим как живет современный Еврейский квартал.

Заглянем в колоритные и жизнерадостные дворы Гожду и посетим невероятный и разноликий паб «Симпла», самый старый и самый известный руинный бар 🍹 Будапешта.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €18 за человека

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Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт

Что вы увидите

  • Большая синагога
  • Парк Рауля Валленберга
  • Древо Жизни
  • Храм Героев
  • Памятник Карлу Лутцу
  • Ортодоксальная синагога на улице Казинци
  • Синагога на улице Шебештена Румбаха
  • Синагога на улице Пала Вашвари
В центре Будапешта, на краю бывшего исторического центра Пешта находится територия, обрамленная оживленными улицами. С этим районом связаны самые хорошие и вместе с тем самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто.
Прогуливаясь по кварталу, мы увидим прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецессиона, с внутренними двориками и садами и еще много, много интересного.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет в Синагогу (посещение Синагоги не входит в программу экскурсии)
  • личные расходы: еда и напитки.
Начало
🚩 У большой Синагоги
Место завершения
🏁 по договоренности
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт
Еврейский Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна, Мария
Татьяна, Мария
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35 отзывов оставили туристы

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