В центре Будапешта, на краю бывшего исторического центра Пешта находится територия, обрамленная оживленными улицами. С этим районом связаны самые хорошие и вместе с тем самые печальные эпохи Будапештской еврейской общины: бурный расцвет, строительство прекрасных синагог с середины XIX столетия, и пришедшее в ХХ столетии преследование с кульминацией — созданием гетто.
Прогуливаясь по кварталу, мы увидим прекрасные дома в стиле классицизма, романтизма, эклектики, сецессиона, с внутренними двориками и садами и еще много, много интересного.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Входной билет в Синагогу (посещение Синагоги не входит в программу экскурсии)
личные расходы: еда и напитки.
Начало
🚩 У большой Синагоги
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.