Что вас ожидает

Пешт: величественная архитектура и живописная набережная

Вы увидите «визитные карточки» города: базилику Святого Иштвана, площадь Свободы и Парламент. Узнаете, откуда пришли венгры и что они делают в Карпатском бассейне, услышите о принятии христианства и первом короле, разрушительном потопе и строительстве главного собора столицы. Продолжится прогулка на набережной Дуная: отыщем необычный памятник «Ботинки», рассмотрим Цепной мост и поговорим о членах семьи Сечени, которых называют «лучшими из всех венгров».

Буда: холмы, дворцы и лучшие виды города

На Будайской стороне я покажу бывшее военное министерство и Королевский дворец. Расскажу о прошлом фуникулера, о мифологической птице «турул» и о том, где сейчас живет президент. Кроме того, мы полюбуемся Крепостной горой и панорамой Пешта, увидим пышную церковь Матьяша в готическом стиле и Рыбацкий бастион — яркий пример эклектики в архитектуре. А если пожелаете, вместе заглянем в местный супермаркет, найдем на полках любимые венграми продукты и попробуем популярный бальзам уникум.

Организационные детали