Насыщенная обзорная прогулка по знаковым местам города в компании профессионального венгероведа

Раскинувшийся на двух берегах Дуная, Будапешт покорит вас захватывающими дух панорамами, стариной архитектурой, живописными холмами и многовековой историей.

Я проведу вас по обеим частям города: Буде и Пешту.

Расскажу о прошлом и настоящем города, поделюсь местными легендами и сделаю все, чтобы вы влюбились в харизматичную венгерскую столицу!
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште
Главное о Будапеште

Что вас ожидает

Пешт: величественная архитектура и живописная набережная

Вы увидите «визитные карточки» города: базилику Святого Иштвана, площадь Свободы и Парламент. Узнаете, откуда пришли венгры и что они делают в Карпатском бассейне, услышите о принятии христианства и первом короле, разрушительном потопе и строительстве главного собора столицы. Продолжится прогулка на набережной Дуная: отыщем необычный памятник «Ботинки», рассмотрим Цепной мост и поговорим о членах семьи Сечени, которых называют «лучшими из всех венгров».

Буда: холмы, дворцы и лучшие виды города

На Будайской стороне я покажу бывшее военное министерство и Королевский дворец. Расскажу о прошлом фуникулера, о мифологической птице «турул» и о том, где сейчас живет президент. Кроме того, мы полюбуемся Крепостной горой и панорамой Пешта, увидим пышную церковь Матьяша в готическом стиле и Рыбацкий бастион — яркий пример эклектики в архитектуре. А если пожелаете, вместе заглянем в местный супермаркет, найдем на полках любимые венграми продукты и попробуем популярный бальзам уникум.

Организационные детали

  • Из Пешта в Буду мы можем добраться пешком, на такси или на автобусе. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
  • По желанию мы можем зайти в кафе. Еда и напитки не включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у базилики Святого Иштвана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Valery
Valery
Меня зовут Валери. С раннего возраста и на протяжении 10 лет я ездила в детские лагеря Венгрии и постепенно влюблялась в эту страну. Закончив Первый медицинский университет в Москве, переехала в Будапешт: выучилась на венгероведа и стала работать гидом. На моих экскурсиях вы узнаете все самое актуальное, интересное и захватывающее из богатой истории и современной жизни страны. Помните, что Будапешт — это всегда хорошая идея. )
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