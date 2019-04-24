Что вас ожидает

Руин-пабы

Мода на них началась примерно 10-15 лет назад, когда множество домов в определенных районах Будапешта простаивали заброшенными и никому ненужными. Для открытия одного из таких баров достаточно было лишь арендовать или выкупить заброшенное здание и, ничего не ремонтируя в нем, повесить вывеску с названием.

Здесь вы не найдете кожаных диванов, шелковых обоев (вообще никаких обоев) или хотя бы простых белых стен. Позолоту и пафос здесь сменяют автографы людей со всего мира и непередаваемая словами атмосфера, в которой и новое, и старое, и нечто национальное, и нечто космополитное сливаются воедино.

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