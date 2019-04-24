Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта

Побывать в самых колоритных заведениях города и открыть новую грань венгерской столицы

5
70 отзывов
Будапешт славится своими «руин»-пабами (от ruin — развалины) или, как их еще называют, «трэш»-барами (от trash — мусор).

Оригинальное венгерское название — 'rom kocsma' (ром кочма).

Необычный интерьер, часто состоящий из старой и разномастной мебели, велосипедов, старых ванн, разрезанных машин и т.

д., недорогие коктейли и потрясающая атмосфера — все это «руин»-бары Будапешта!
Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта
Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта
Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта
Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта
Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта
Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта
Руин-пабы — самые необычные бары Будапешта

Что вас ожидает

Руин-пабы

Мода на них началась примерно 10-15 лет назад, когда множество домов в определенных районах Будапешта простаивали заброшенными и никому ненужными. Для открытия одного из таких баров достаточно было лишь арендовать или выкупить заброшенное здание и, ничего не ремонтируя в нем, повесить вывеску с названием.

Здесь вы не найдете кожаных диванов, шелковых обоев (вообще никаких обоев) или хотя бы простых белых стен. Позолоту и пафос здесь сменяют автографы людей со всего мира и непередаваемая словами атмосфера, в которой и новое, и старое, и нечто национальное, и нечто космополитное сливаются воедино.

Организационные детали

  • В экскурсию входят посещение 4 баров и ночная прогулка по городу. По желанию вы можете остаться в одном из баров, вернуться в какой-то из предыдущих или завершить вечер посещением ночного клуба.
  • Расстояние между барами небольшое (10-15 минут ходьбы), поэтому перемещение с места на место — пешком. По желанию можно воспользоваться общественным транспортом (1 евро за 1 билет) или взять такси. Расходы на транспорт оплачиваются заказчиком экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Blaha Luiza ter
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Zarina
Zarina
Будучи непрофессиональным гидом (без доскональных знаний исторических дат и имен королей), я скорее стараюсь сделать свои экскурсии более личными, насыщенными фактами и событиями из жизни города настоящего — с его проблемами, красотами, потаенными местечками. Я — бывшая теле- и радиоведущая, ютубер, сейчас работаю в ООН. Живу в Будапеште уже 10 лет. Из всех его аспектов, ночная жизнь, пожалуй, наиболее мне знакома, вплоть до маленьких баров в труднодоступных закоулках.
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70 реальных отзывов от туристов

Т
24 апр 2019
Экскурсия, которую провела нашей группе Зарина, всем очень понравилась. Зарина многое рассказала и показала, и не только про руин-пабы. Спасибо ей большое.
Больше всего запомнился Szimpla Kert, очень креативное место.
Я буду рекомендовать данную экскурсию всем знакомым, собирающимся в Будапешт.
Юлия
8 апр 2019
Зарина -мастер своего дела. Несмотря на нашу усталость с дороги, экскурсия принесла массу впечатлений, понравилось все - и как Зарина преподносила инфо, и выбранный маршрут! Спасибо огромное!
Татьяна
17 мар 2019
Прекрасный гид, прекрасная экскурсия))) со мной был спутник который не говорит по-русски, Зарина провела экскурсию на прекрасном английском))) Спасибо ей))) получили двойное удовольствие))) всем рекомендую)) очень хорошо продуман маршрут, все четко) живем совсем ряжом с пабами, но сами никогда бы не нашли)) Зарина дала нам рекомендации где поесть)) в общем мы довольны))
Камашева
7 мар 2019
очень необычная экскурсия, с удовольствием рекомендуем ее всех, кто едет в Будапешт. Зарина очень приятная девушка, весело и классно провели с ней время.
Ю
5 мар 2019
Замечательная экскурсия.
Спасибо Зарине, мы остались очень довольны.
Е
24 фев 2019
Спасибо огромное Зарине за такую замечательную экскурсию, мы остались в восторге от мататериала который даёт Зарина, человек очень грамотный с прекрасным багажом знаний, отличной речью.
Огромное Вам спасибо. Было просто супер! В следущий приезд в Будапешт мы обязательно обратимся к Вам. Всем рекомендую, не прогадаете!
Зарина Вам больших успехов!
И
28 янв 2019
Спасибо большое Зарине за такую замечательную экскурсию по руин-пабам! Узнали много интересных мест, о которых раньше даже не догадывались и в целом остались очень довольны. Если вас интересует ночная жизнь Будапешта, то обязательно стоит посетить руин-пабы, а вместе с Зариной вы сможете узнать какие из них вам больше подойдут и ещё много интересной информации. Несмотря на холод, полтора часа пролетели незаметно. Отметили для себя пару мест, чтобы вернуться:)
А
14 янв 2019
Спасибо за экскурсию и информацию по городу. Гид пунктуален. Провела по интересным местам и дала рекомендации, а так же заметки про жизнь в Будапеште. Совет путешественникам: берите наличку, в барах не принимают карту, и лучше пройдитесь по всем барам, а уже после экскурсии вернитесь в понравившиеся места.
С
30 дек 2018
Экскурсию по руин -пабам проводила змечательная Зарина. Необыкновенно позитивная, увлекающаяся и интересная гид и девушка. Очень рекомендую провести время в компании с Зариной. Гости из Израиля
Инна
26 дек 2018
Понравилось потому, что ожидания полностью оправдались. Бодрая прогулка в одном квартале по барам Будапешта - руин и не руин. Можно пройтись и самим, но с Зариной интереснее. Конечно, после экскурсии вернулись в Симплу, но очередь там к этому времени вырастает просто до бесконечной, поэтому есть смысл остановиться по рекомендации гида в последнем баре, а в Симплу пойти на следующий день чуть пораньше, если жалко времени на очередь.
Д
23 ноя 2018
Все прошло хорошо, Зарина знает свой маршрут и материал, рекомендую
Ю
6 ноя 2018
Рекомендую всем кто желает познакомиться с ночной жизнью Будапешта. Экскурсия не затянутая, как раз для того, чтобы сложилось первое впечатление о руин-пабах, а дальше уже самим решать, где остаться. Гид прекрасно осветила не только тему экскурсии, но и дала несколько практичных советов, как лучше провести время в городе.
Y
4 ноя 2018
Содержательно, разнопланово, доброжелательно и подробно. Самостоятельно так не справишься. Спасибо!
Б
28 окт 2018
Экскурсия по руин пабам с Зариной очень понравилась. Интересный маршрут, оригинальные места. Зарина - живой, увлекательный рассказчик, прекрасно ориентируется в заведениях. Если хотите узнать о руин барах всё или почти всё - берите экскурсию, сами не увидите и половины того, что скрывается в их стенах.
Е
15 окт 2018
Зарина, веселый и позитивный человек. Экскурсия понравилась. Интересные рассказы. Позже уже сами возвращались в руин пабы во время отдыха. И обязательно вернусь еще))) Так же дала советы куда пойти. Остались довольны.
Ещё 55 отзывов

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