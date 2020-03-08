2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Вены в свете вечерних огней

Мы проедем вдоль главных зданий бульварного кольца Вены, освещенным вечерними огнями. Слушая истории имперской столицы, вы по-новому взглянете на роскошную Венскую Оперу и королевскую резиденцию Хофбург, Вы проедете вдоль по площади Марии Терезии, мимо драматического театра и старинной обсерватории Урания, церкви Вотивкирхе и темных вод дунайского канала. А после вас окружат огни парка развлечений Пратера, где вы погрузитесь в атмосферу эпохи австро-венгерских кайзеров и увидите во всей красе один из символов Вены — колесо обозрения, сооружённое в конце 19 века.

Панорамы и виноградники горы Каленберг

Поднявшись на гору Каленберг, вы насладитесь захватывающей панорамой Дуная и вечерней Вены — город, сияющий тысячами огней, раскинется перед вами как на ладони. Кстати, впечатляющие виды — не единственная гордость Каленберга: именно здесь вы увидите зеленые поля венских городских виноградников, раскинувшиеся на холмистых склонах.

Ужин в австрийском хойригере

Приятным завершением поездки станет деревенский ужин в традиционном австрийском винном ресторанчике — хойригере. Знакомство с австрийской крестьянской кухней не обойдется без сытных холодных закусок, разных видов мяса и сосисок с квашеной капустой, местного молодого вина в кружке и, разумеется, настоящего штруделя!