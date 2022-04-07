Ежедневно в 10:00

Императрица Элизабет

Экскурсия по музею

Индивидуальная
Экскурсия по музею.

В будни экскурсия возможна только в первой половине дня.
Императрица Элизабет
Императрица Элизабет
Императрица Элизабет
Императрица Элизабет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на экскурсию, которая призвана познакомить с Элизабет, баварской принцессой, супругой императора Франца Иосифа I, Императрицей Австрии. Во время экскурсии наш профессиональный гид познакомит вас с Элизабет через ее стихи и выдержки из писем, через ее любимую музыку и боготворимых литературных героев. Экскурсия проводится в зимней императорской резиденции Хофбург и включает в себя не только посещение музея Сисси (так ласково называли императрицу родные и друзья), но и апартаментов.

Пожалуй, нет в истории Вены и Австрии более известной женщины, чем супруга предпоследнего императора Франца Иосифа, красавица Элизабет.

Она заставляла говорить о себе при всех дворах Европы: таинственная, гордая, непозволительно своевольная, божественно красивая, удивительно экстравагантная. При этом образ ее держался на слухах, перешептываниях, догадках и вымыслах, которые не иссякали.

На популярность Элизабет «сработало» и ее убийство в Женеве: по всей Австро-Венгрии пришла в действие сувенирная машина, эксплуатировавшая образ погибшей молодой (!) супруги (в 1898 году ей шел 61-й год) и убитого горем императора.

Эта машина работает до сих пор, выхолащивая и упрощая в угоду массовому потребителю облик императрицы. И это при том, что сегодня мы знаем про Сисси (так называли ее дома) непозволительно много. Исследователям стали доступны дневники ее фрейлин, дочери и свекрови, по истечении срока давности опубликован поэтический дневник, в антикварных лавках и на аукционах музеям удалось приобрести личные вещи императрицы, когда-то раздаренные ею.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в музей не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно на месте (взрослые - 13, 90 Евро, дети от 6 до 18 лет - 8, 20 Евро, дети до 6 лет - бесплатно). Если в группе более 6ти человек
  • Аренда наушников обязательна (2, 5 Евро с человека, оплата на месте)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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