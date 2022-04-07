Ежедневно в 10:00

Приглашаем вас на экскурсию, которая призвана познакомить с Элизабет, баварской принцессой, супругой императора Франца Иосифа I, Императрицей Австрии. Во время экскурсии наш профессиональный гид познакомит вас с Элизабет через ее стихи и выдержки из писем, через ее любимую музыку и боготворимых литературных героев. Экскурсия проводится в зимней императорской резиденции Хофбург и включает в себя не только посещение музея Сисси (так ласково называли императрицу родные и друзья), но и апартаментов.

Пожалуй, нет в истории Вены и Австрии более известной женщины, чем супруга предпоследнего императора Франца Иосифа, красавица Элизабет.

Она заставляла говорить о себе при всех дворах Европы: таинственная, гордая, непозволительно своевольная, божественно красивая, удивительно экстравагантная. При этом образ ее держался на слухах, перешептываниях, догадках и вымыслах, которые не иссякали.

На популярность Элизабет «сработало» и ее убийство в Женеве: по всей Австро-Венгрии пришла в действие сувенирная машина, эксплуатировавшая образ погибшей молодой (!) супруги (в 1898 году ей шел 61-й год) и убитого горем императора.

Эта машина работает до сих пор, выхолащивая и упрощая в угоду массовому потребителю облик императрицы. И это при том, что сегодня мы знаем про Сисси (так называли ее дома) непозволительно много. Исследователям стали доступны дневники ее фрейлин, дочери и свекрови, по истечении срока давности опубликован поэтический дневник, в антикварных лавках и на аукционах музеям удалось приобрести личные вещи императрицы, когда-то раздаренные ею.